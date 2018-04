I mobilní telefon je dobrý sluha, leč zlý pán

Rada zní: Vyhýbejte se lidem, kterým mobil slouží jako berlička v nepořádnosti, nedochvilnosti, neschopnosti zeptat se správně osobně na cíl cesty, ještě než vyjedou. Takoví budou nepořádní, lehkomyslní, lajdáčtí, nehospodární a nejspíš i pozdě platící též v obchodních vztazích. Nenechte si vnutit domluvu typu "Tak já ti zavolám na mobil" bez časového omezení, pokud to není nezbytné. Máte-li takovou práci, kde vyrušení škodí (to je drtivá většina duševní práce), vymezte pro partnera dobu zapnutí svého mobilu slušně, avšak důsledně a jednoznačně. Člověk, který má pocit, že vás může vyrušit kdykoliv, si neváží vaší práce. Na nevyžádané hovory lidí nikoliv blízkých se odpovídat nemusí. Na vzkazy lidí blízkých či na vyžádané hovory se odpovídá vždy. I když třeba jde o odmítnutí vaší účasti na akci, na niž jste si nechali zatelefonovat pozvánku s informačními údaji. Kdo si v civilizovaném státě vyžádá informaci a pak na ni nezareaguje (či slíbí zavolat a pak nezavolá), ten může stokrát nosit módní sako a kravatu - nicméně v očích ostatních působí hůře, než kdyby na jednání nosil zahnojené tepláky. Na seriózním firemním školení, poradě či tréninku je zazvonění mobilu stejně "vhodné" jako uprostřed operního představení či během operace srdce na sále. Patnáctisekundové vytržení z koncentrace tuctu vrcholových manažerů samo o sobě znamená škodu spíše tisíců korun než stovek. Nehledě na to, že mohlo v něčí hlavě zablokovat rodící se milionový nápad či řešení problému. Proto na poradu patří zapnutý mobil snad jen tehdy, čekáte-li narození dítěte.Nestát se otrokem mobilu se mi nepodařilo. Jsem rád, že mohu být po většinu času k zastižení, a vnímám tento fakt pozitivně, i když i tady by mohlo alespoň částečně platit "všeho s mírou". V každém případě respektuji taková místa, kde je nanejvýš nutné spojení vypnout.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.66. Já jim ukážu!