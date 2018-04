I na mateřské udržujte kontakt s firmou. Váš návrat do práce pak bude snazší

Jana Křížová se za pár dnů chystá nastoupit na mateřskou dovolenou, ale už přemýšlí, jak to udělat, aby po několika měsících mohla začít pozvolna zase pracovat.

Podle Zity Lary, výkonné ředitelky České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, má stále více žen zájem pracovat nějakou dobu na zkrácený úvazek paralelně s rodičovskou dovolenou a poté se vrátit do původního zaměstnání. Nechtějí ztratit kontakt a po třech letech se učit některé věci znovu. A také chtějí v době krize, kdy firmy šetří a krátí místa, ukázat, že o práci opravdu stojí.

"Rodič na rodičovské dovolené by měl stále dbát na svoji zaměstnavatelnost. Kdo se chce vyhnout problémům se ztrátou práce, musí na sobě neustále pracovat. A to i při péči o děti," říká Jana Riebová, vedoucí personálního oddělení UniCreditBank.

hlídání dětí Kolik zaplatíte za hlídání Státní jesle 800 až 4 500 korun měsíčně Soukromé jesle i 20 000 měsíčně Paní na hlídání od 100 korun na hodinu

Radši se starej o potomka!

Babičky, ale často i otcové dětí brzké návraty žen k práci neradi vidí. Argumentují tím, že žena se má pořádně věnovat dítěti a nehonit několik zajíců najednou. "Návrat ženy po porodu do zaměstnání není tak vzácný, většinou nastupují po šesti týdnech. Ze zdravotního hlediska je třeba situaci hodnotit zcela individuálně. Zdravá žena po nekomplikovaném spontánním porodu může začít pracovat i za několik dnů, záleží jenom na jejím rozhodnutí, charakteru práce a organizaci kojení," říká gynekolog Vít Unzeitig.

Podle Jany Martincové, provozovatelky webu www.babyonline.cz/, je nejdůležitější zvážit konkrétní rodinnou situaci. To znamená, o jak časově náročnou práci půjde, zda to bude plný či částečný úvazek, jestli pracovní doba bude alespoň trochu volnější, jestli to nebude stresující práce, zda má maminka v péči o dítě kvalitní zástup, jestli zvládne při práci kojit a podobně. Práce by rozhodně neměla rodinu stresovat, naopak by v ní žena měla najít zpestření a vlastní realizace by ji měla těšit a naplňovat.

"Znám ženy, které pracují na IČ, mají volnou pracovní dobu, kterou si mohou přizpůsobit péči o dítě. Současně mají rodiče v důchodovém věku, takže starost omiminko i práci, samozřejmě ne na plný úvazek, mohou skloubit hned po šestinedělí," popisuje Martincová. "Další části žen umožňuje zaměstnavatel pracovat z domu na zkrácený úvazek, některé na něj chodí do zaměstnání nebo vypomáhají brigádně."

Důležité je zůstat v kontaktu

Zita Lara doporučuje, aby rodiče na mateřské a rodičovské zůstali v pravidelném kontaktu se zaměstnavatelem. Vyplatí se udržovat styky s kolegy, účastnit se, pokud je to možné a lze se tak dohodnout, firemních akcí, vzdělávání (například formou e-learningu), projevit zájem o spolupráci na menších projektech, na nichž se lze podílet třeba z domova nebo díky občasnému docházení do firmy.

Jana Riebová doporučení ještě doplňuje: "Hledejte řešení pro případ, že se budete chtít vrátit dříve, než bude možné dát dítě do mateřské školy. Požádejte manažera a personální oddělení, aby za vás vzali náhradu jen na dobu určitou. Zástup za vás pomozte co nejlépe zaškolit, ale i jemu dávejte jasně najevo, že se do své pracovní pozice hodláte po určité době vrátit."

Jakmile to bude možné, začněte se o dění ve firmě zase zajímat. Pište si s manažerem a s kolegy, občas je navštivte. Buďte aktivní. Nespoléhejte na to, že při zajišťování každodenního provozu budou manažer nebo tým moci neustále myslet na to, zda máte všechny informace. Je ve vašem zájmu být "v obraze".

Pracujte na sobě, čtěte odbornou literaturu, zajímejte se o psychologii, využijete to i při výchově dítěte. Zdokonalujte se v cizích jazycích. Čtěte noviny, mějte přehled o tom, co se děje.

Pracující matka = nejvýkonnější zaměstnanec

Firmy vstřícné k práci maminek na rodičovské nebo k jejich návratu do práce naplno na svém postoji určitě nebudou škodné.

"Tvrdím, že pracující maminka je nejefektivnější pracovník, má čas rozpočítaný doslova na minuty, všechno stihne ve stejné kvalitě mnohem dříve než její bezdětní kolegové a kolegyně," míní Jana Martincová. To potvrzuje z praxe i Jana Riebová: "Dobrý zaměstnavatel ví, že schopná maminka se dvěma malými dětmi dokáže někdy udělat více práce než muž ‚bez závazků."