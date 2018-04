I na rodičovské dovolené by mohli rodiče vydělávat neomezeně

Ještě před deseti patnácti lety si žena, které se narodilo první dítě až po pětadvacátých narozeninách, mohla v porodnici připadat málem jako méněcenná, protože okolo ní byly samé podstatně mladší maminky. Ledacos se však změnilo - zejména vysokoškolačky začaly narození dítěte odkládat kvůli kariéře, v jiných rodinách si zase dítě nemohli dovolit z existenčních důvodů. Statistici žehrají, že se rodí málo dětí. Pokud Poslanecká sněmovna schválí navrhovanou úpravu zákona o statní sociální podpoře, mohly by být od ledna příštího roku podmínky pro rodiče lepší. O rodičovský příspěvek by nepřišli, ať by byl jejich výdělek jakýkoliv. Přestala by platit také podmínka, že dítě, jehož rodič pobírá rodičovský příspěvek, může být v jeslích nebo školce maximálně tři dny v měsíci. Zejména ženy, které nechtějí ztratit kontakt se svou profesí, by ji mohly snadněji skloubit s péčí o dítě. A prozíraví zaměstnavatelé by jim měli umožnit pracovat například na částečný úvazek, aby poté, kdy začnou pracovat naplno, jejich adaptace netrvala tak dlouho. "Dnes je velmi důležité neztratit na trhu práce dech a tyto změny by v tom mohly ženám pomoci," uvedla pro Českou televizi náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Běla Hejná. Odpůrci předkládaného návrhu argumentují tím, že by se mohlo stát, že budou ženy děti daleko častěji svěřovat jeslím a školkám. "Určitě bych se kvůli možnosti neomezeně vydělávat nevzdala možnosti být s dítětem doma. Vím ale, jak rychle jde dopředu obor, který jsem vystudovala, a tak bych po čase ráda pracovala třeba doma pro nějakou firmu, abych se profesně nepropadala," říká účetní Lenka Morávková. Součástí navrhované úpravy je také zvýšení porodného, v případě narození jednoho dítěte na 8000 korun. To by mělo platit od 1. října.Je určen rodičům, kteří celodenně pečují o dítě do 4 let, v případě dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte je věková hranice posunuta na 7 let. Přiznání rodičovského příspěvku není podmíněno výší příjmu. Žádá se o něj na předepsaném formuláři na kontaktních místech okresních úřadů, nárok na dávku, pokud není uplatněna ve stanoveném čase, zaniká. Příspěvek je stanoven jako 1,1 násobku životního minima na osobní potřebu rodiče a v současné době se vyplácí ve výši 2409 korun. Rodičům-podnikatelům je dávka vyplácena zálohově a po uplynutí kalendářního roku je zúčtována podle skutečného příjmu na základě daňového přiznání. Nárok na příspěvek může uplatnit rodič ve věku od 16 let.Uplatnění zpětného nároku: do tří let ode dne vzniku nároku.Porodné náleží matce dítěte, případně jejímu manželovi, pokud žena zemřela. Je určeno i osobě, která převzala dítě mladší jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů. Výše dávky je ovlivněna počtem dětí. Porodné pro jedno dítě je čtyřnásobkem částky platného životního minima na osobní potřeby dítěte. Nárok na porodné může uplatnit oprávněná osoba již od 16 let věku bez účasti zákonného zástupce.CO SE ZMĚNÍ?