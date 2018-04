I peníze v bance potřebují zabezpečení

Obsluha účtu prostřednictvím internetového bankovnictví je zpravidla jednoduchá, intuitivní a obvykle neklade velké nároky na vybavení počítače ani na uživatele. Pravidelně se ovšem vynořují zprávy o napadení klientů některého z finančních ústavů.

Některé banky proto přistoupily k zásadnímu opatření. Vybrané prvky zabezpečení stanovily jako povinné pro každého, kdo chce internetové bankovnictví používat. To je případ Bawag Bank, Citibank či Volksbank. Co ale nabízejí ostatní banky a kolik to stojí?

Bezpečné chování na internetu je základ

Rozhodně se všechny banky shodují na tom, že každý uživatel internetového bankovnictví by se měl na webu chovat obezřetně a rozhodně by se měl vyhnout užívání nelegálního softwaru. Minimální požadavky na počítač vždy najdete na webových stránkách banky, případně při přihlášení do internetbankingu.

Jedná se ale spíše o doporučené programové vybavení. Většinou však banky vyžadují prohlížeč Microsoft Internet Explorer. O něco méně často jiné alternativy – např. Netscape Browser či Mozilla Firefox. Další specifika najdete na webových stránkách bank, a to obvykle s možností nechat si nastavení počítače tamtéž otestovat.

Do bezpečnosti se vyplatí investovat

Setkat se u své banky můžete v zásadě se třemi různými prvky. Jejich cílem je zajistit maximálně bezpečnou obsluhu účtu přes internet. Někde za ně přitom zaplatíte stovky korun ročně, jinde je jejich vydání i užívání zdarma.

Banka Zabezpečení Cena

(v Kč) Aktivace Bawag Bank klientský certifikát zdarma do 24 hod. po podpisu smlouvy Citibank kalkulátor 450 jednorázově ihned, příp. do 2 dnů Česká spořitelna SMS, klientský

certifikát 990* ihned po instalaci ČSOB SMS, klientský certifikát 800 ihned po instalaci GE Money Bank SMS, klientský certifikát zdarma ihned Komerční banka SMS, klientský certifikát 250 + 19 % DPH** ihned mBank SMS zdarma ihned po aktivaci Poštovní spořitelna SMS, klientský certifikát zdarma ihned po instalaci Raiffeisenbank SMS, kalkulátor zdarma*** ihned Volksbank klientský certifikát zdarma ihned Pozn.: * obnova certifikátu ročně 320 korun, výměna čipové karty 320 korun (1x za 3 roky)

** tj. poplatek při použití čipové karty

*** obnova certifikátu ročně 200 korun

Kalkulátor

Prvním zabezpečovacím prvkem k internetbankingu je tzv. kalkulátor neboli hard token či bezpečnostní klíč. Je to ale ve své podstatě vždy tentýž přístroj. Svým vzezřením připomíná skutečný kalkulátor. Jeho výhoda spočívá v tom, že není přímo napojen na počítač, do kterého se tak nemusí instalovat žádný speciální program.

Jeho úkolem je po zadání vstupního PINu generovat časově omezený číselný kód, kterého je zapotřebí vždy pro potvrzení aktivní transakce (např. převod peněz z účtu na účet), případně při vstupu do internetbankingu (dále jen IB). Tento systém se rozhodly svým klientům nabídnout Citibank (povinně pro všechny uživatele IB) a Raiffeisenbank (jedna z povinně volitelných možností).

Kalkulátor v Citibank získáte za jednorázový poplatek 450 korun, a to buď telefonickou objednávkou – tj. do dvou dnů bude zaslán doporučenou zásilkou, nebo je na pobočkách banky k vyzvednutí ihned. V Raiffeisenbank získáte toto zařízení zdarma, měsíčně však budete platit 80 korun za jeho užívání. Bez některého ze způsobů zabezpečení se zřízenou službou IB pobočku této banky neopustíte.

Mobilní (SMS) klíč

Podobně jako kalkulátory fungují tzv. mobilní klíče. Rozdíl je pouze v tom, že se kódy generují mimo zařízení klienta. Ten pak už jen obdrží příslušný číselný kód v podobě zabezpečené či nezabezpečené SMS, který následně přepíše do aplikace IB.

Tento způsob zabezpečení nabízí Česká spořitelna, ČSOB a Poštovní spořitelna, GE Money Bank, Komerční banka, mBank či Raiffeisenbank. Obvykle je na vůli klienta, zda bude generované kódy užívat také pro vstup do aplikace IB. Potvrzovat aktivní transakce však je povinné vždy. Autorizaci transakcí poskytují banky zdarma.

Klientský certifikát

V neposlední řadě banky nabízejí zabezpečení vstupu do IB i jednotlivých transakcí pomocí klientského certifikátu (digitální podpis). Zpravidla je umístěn na čipové kartě, ke které je třeba si pořídit také čtečku.

Bez připojení čipové karty k počítači a především bez nutnosti instalovat certifikát do počítače se obejdete pouze v Bawag Bank. V tomto případě spočívá zabezpečení IB v dynamickém generování přístupového kódu uloženého na čipové, resp. autorizační kartě. Kód pak zobrazuje speciální čtečka, která navíc generuje další jednorázové kódy potvrzující zadávané transakce. Kartu i čtečku obdržíte zdarma.

Jinde, tedy v České spořitelně, ČSOB, GE Money Bank, Komerční bance či Volksbank je třeba čtečku k počítači připojit, případně uložit certifikáty na přenosné médium. Před použitím IB se však vždy instalují příslušné certifikáty do počítače. A zatímco v GE Money Bank a Volksbank jsou tyto bezpečnostní prvky zdarma, v České spořitelně, ČSOB i Komerční bance za certifikát, čtečku, čipovou kartu, případně jejich obnovu zaplatíte. Například v České spořitelně to je přitom 990 korun, v ČSOB 800 korun.

Nevýhodou tohoto způsobu zajištění je skutečnost, že je nutné ukládat vygenerovaný certifikát na používaný počítač nebo alespoň instalovat na něj potřebné programy. Vzhledem k tomu se nedoporučuje přistupovat k IB z veřejných počítačů. Rovněž platnost čipové karty a certifikátů je omezená a každá výměna také něco stojí.