I podnikatelé mnohdy potřebují pojištění

Podnikáte? Jste živnostníkem, máte malou firmu? Pak je dobré vzpomenout si také na pojištění. Pojišťovny nabízejí kromě občanských pojištění také různé pojistné programy určené speciálně pro malé a střední podnikatele, či pro velké podnikatelské subjekty a průmyslové podniky.Proti jakým rizikům se tedy mohou malí i velcí podnikatelé či průmyslové podniky pojistit? Které druhy pojištění jim pojistitelé nabízejí?Předně je to, které poskytuje ochranu před nahodilými událostmi „přírodního charakteru". Sem patří hlavně požární pojištění, které kromě rizika požáru může krýt též riziko výbuchu, úderu blesku a pádu či nárazu letadla. Tato rizika jsou totiž často sdružena a toto pojištění se pak označuje jako FLEXA (fire, lighting, explosion, aircraft).Mezi další živelní rizika, proti kterým pojišťovny pojišťují, patří např. vichřice, krupobití, povodně a záplavy, sesuv lavin, zřícení skal, zemětřesení, vodovodní rizika (tj. únik vody z vodovodních zařízení), kouř či aerodynamický třesk. Patří sem ale také další rizika, která nejsou způsobena přímo působením přírodních sil. Jde například o náraz vozidla, vandalismus, rizika vnitřních nepokojů, stávek.Ve všeobecných pojistných podmínkách každé pojišťovny jsou tyto pojmy vždy definovány, aby bylo jasné, co daná pojišťovna konkrétním termínem myslí, respektive proti čemu je pojištěnec přesně pojištěn a proti čemu ne. Definice těchto pojmů se samozřejmě mohou u jednotlivých pojišťoven lišit, proto je důležité se s nimi seznámit ještě před podpisem pojistné smlouvy. Stejně tak důležité je znát rozsah výluk z pojistné ochrany, tedy na co se pojištění nevztahuje. Tedy které předměty nejsou pojištěny a která rizika nejsou pojištěna – např. pojištění se nemusí vztahovat na peníze a ceniny a vyloučeno může být riziko škod vyvolaných účinky jaderné energie.Pojištěním, které je specifické pro pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, je. Spolu s montážním, stavebním a pojištěním elektroniky patří do skupiny označované jako technická pojištění. Strojní pojištění kryje škody, které na strojních zařízeních způsobí výrobní nebo konstrukční vady, pád předmětu, působení vnějších sil, chybná obsluha, fyzikální výbuch.– tedy pojištění pro případ přerušení provozu. Kryje tzv. následné škody, které vzniknou v důsledku přerušení provozu podniku po pojistné události. Může jít jak o škodu způsobenou živelní událostí, tak třeba o výpadek strojního zařízení, které způsobí přerušení provozu a výroby či jiné podnikatelské činnosti. Šomážní pojištění tedy úzce navazuje na pojištění živelní či strojní. Následnou škodou může být ušlý zisk nebo náklady, které musí podnik hradit i pokud je v důsledku vzniku škody jeho provoz přerušen. Těmito náklady jsou vyplácené mzdy, nájemné, penále placené odběratelům, náklady spojené se zajištěním náhradního provozu.kryje riziko škod způsobených na majetku podnikatelského subjektu v důsledku krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení. Pojištěno je jak odcizení věci, tak i její poškození či zničení pachatelem. Pojišťovny vyžadují, aby pojištěný majetek byl dostatečně chráněn proti odcizení pomocí zabezpečujících opatření a zařízení. Podle kvality zabezpečení může být jednak diferencována výše pojistného, jednak výše spoluúčasti pojištěného subjektu na výši škody v případě pojistné události.kryje rizika živelních škod, vandalismu, odcizení a další. Pojištěna je stavba samotná a dále stavební stroje, stavební materiál a vybavení staveniště po dobu výstavby. Podobněchrání montážní dílo, zařízení a vybavení montáže a používané montážní stroje.zahrnuje různé druhy speciálně vymezených pojištění. Může se členit např. podle předmětu pojištění (na pojištění dopravních prostředků nebo pojištění přepravovaného nákladu), nebo podle způsobu přepravy (na pojištění námořní, letecké, pojištění pozemní a říční dopravy). Mezi nejznámější patří havarijní pojištění motorových vozidel.Stejně jako v občanských pojištěních mohou si i podnikatelské subjekty sjednat, které je chrání před finančními důsledky toho, že svou podnikatelskou činností způsobí škodu na zdraví či majetku někomu jinému. Pojišťovny nabízejí různé druhy pojištění odpovědnosti, pojišťuje se třeba odpovědnost za výrobek, odpovědnost managementu, odpovědnost silničního dopravce. Dále existují tzv. povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu u některých vybraných profesí (lékaři, daňoví poradci,…) a také zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.Mezi další druhy pojištění, které pojišťovny nabízejí podnikatelům a průmyslovým podnikům a o kterých jsme se ještě nezmínili, patří(kryje různá rizika, která způsobí poškození či zničení okenních tabulí, výloh, skleněných reklam a nápisů, zrcadel, …),(kryje riziko, že poskytnutý úvěr nebude pojištěnému subjektu splacen),a další.