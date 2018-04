I přes nekončící problémy americké ekonomiky si akciový trh polepšil

Americké akcie ve středu rostly třetím dnem v řadě, což je "nejdelší" jízda směrem nahoru v roce 2008. České akcie se svezly na opatrné vlně optimismu, když po skončení středečního obchodování dosáhl index pražské burzy PX týdenního posílení o 5,7 %.

Nechme se překvapit, jak dlouho bude tato pozitivní nálada pokračovat. Více by mohl napovědět tento čtvrtek, kdy budou v USA zveřejněny výsledky počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a v eurozóně bude zveřejněn výsledek HDP za poslední čtvrtletí loňského roku. V pátek bude dále v USA zveřejněn Michiganský index spotřebitelské důvěry.

Měny jako na horské dráze

Ve středu si české koruna vytvořila nový historický rekord vůči euru, když se kurz dostal až k úrovni 25,44 korun za euro. Večer kurz činil 25,51 korun za euro. Rekordně silná koruna by mohla z dlouhodobějšího pohledu být problémem pro růst české ekonomiky zejména kvůli zpomalování ekonomiky eurozóny. Další případné zvýšení úrokových sazeb v Česku by mohlo korunu ještě výrazněji posílit, což by mohlo začít dělat exportérům problémy.

Kurz koruny vůči americkému dolaru se od konce minulého týdne doslova vyvíjel ve směru "rychle nahoru a rychle zase dolů". Ve středu večer tak kurz činil 17,51 korun za dolar, což je podobná úroveň jako v polovině minulého týdne. Přitom minulý pátek koruna oslabila až k úrovni 17,79 korun za dolar. Koruna v posledních týdnech neprojevuje dostatek síly k tomu, aby se na delší dobu dostala blíže k úrovni 17 korun za dolar. Důvodem je pravděpodobně to, že se již v tomto roce nebudou české úrokové sazby příliš zvyšovat, hovoří se dokonce o jejich poklesu ke konci roku z důvodu možného oslabení české ekonomiky.

Na hlavním světovém měnovém páru euro - dolar je toho v posledních dnech také hodně zajímavého k vidění. Euro nejprve v minulém týdnu prudce oslabilo kvůli špatným zprávám z eurozóny. Pád se zastavil v pátek na úrovni 1,445 dolaru za euro. V tomto týdnu euro mírně posílilo a stabilizovalo se na úrovni 1,457 dolaru za euro. Euru pomohl nečekaný vzestup německého ZEW indexu očekávání investorů, který se přes negativní očekávání odrazil od patnáctiletého minima.

Středa byla zase dnem amerického dolaru, když byly zveřejněny lednové výsledky maloobchodních prodejů, což je velice silný market mover. Prodeje překvapily růstem o 0,3 %, což je výsledek výrazně lepší než v prosinci, kdy prodeje o 0,4 % klesaly, a zároveň údaj vyšší, než s jakým počítali analytici, kteří očekávali růst o desetinu procenta nižší. Přestože dnešní výsledky překonaly očekávání analytiků, posílají investorům poměrně jednoznačný vzkaz, a to ten, že problémy americké ekonomiky i nadále přetrvávají.

Ropě hrozí propad

Ropa minulý čtvrtek zastavila svůj strmý pád. Vývoj ceny severomořské ropy Brent se obrátil na úrovni 87,50 dolarů za barel. Od konce minulého týdne tedy ropa posilovala a své krátkodobé maximum si vytvořila v pondělí na úrovni 93,50 dolarů za barel. Ukazuje se tedy, že světová poptávka po ropě je v současnosti natolik silná, že nepustí cenu ropy daleko pod 100 dolarů.

Ve středu se cena ropy stabilizovala, když Mezinárodní energetická agentura snížila odhad denní spotřeby ropy o 200 tisíc barelů, na 87,6 milionů, kvůli zpomalující americké ekonomice. Výrazný pokles cen ropy nemůžeme očekávat, jelikož OPEC by na svém zasedání 5. března mohl rozhodnout o snížení produkce, protože podle jejich názoru poptávka po ropě upadá. Ve středu večer se ropa Brent obchodovala za cenu 93,30 dolarů za barel.

Buffet a Indie poslali cenu zlata dolů

Cena zlata po několikadenním růstu v úterý obrátila směr a z úrovně 923 dolarů za troyskou unci se propadla až k úrovni 906 dolarů. Důvodů přitom bylo hned několik. Největším z nich patrně bylo prohlášení amerického investorského guru Warrena Buffeta, který nabídl pomoc ve výši 800 mil. dolarů třem předním pojišťovatelům dluhopisů před jejich možným krachem. V případě pádu těchto institucí by totiž došlo k výraznému prohloubení krize na úvěrovém trhu, což by jistě vyústilo k další vlně pesimismu na celém finančním trhu. Buffetova případná pomoc byla pro trhy pozitivním signálem, což žlutému kovu jako ochránci kapitálu v době nejistoty neprospělo.

K tomu se ještě přidal zvýšený zájem investorů o výběr svých zisků, které získali od konce minulého týdne. Na ceně zlata se také negativně podepsala snížená poptávka z Indie, která je největším spotřebitelem zlata. Ve středu se zlato propadlo až na 896 dolarů, nicméně býčí síla situaci stabilizovala a v průběhu středečního večera se cena zlata pohybovala kolem úrovně 905 dolarů.