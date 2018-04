Rok 2012: Co se pro všechny změní ve stavebním spoření

Státní podpora za rok 2011 a dále bude deset procent z ročního vkladu, nejvýše však dva tisíce korun. Takže maximum, které se ročně vyplatí odeslat na stavební spoření, je 20 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že vlastníci stavebního spoření se již před rokem smířili s ještě nižší státní podporou (z tří tisíc korun se měla platit 50procentní mimořádná daň, což se zásahem Ústavního soudu nakonec nestalo), to vlastně není nic děsivého. Maximální podpora bude nakonec o pětistovku vyšší, než tomu mělo původně být.

Celková státní podpora, šestiletý cyklus, roční úložka 20 tisíc korun Dosud 18 000 Kč Nově 12 000 Kč

Až do letošního roku mělo stavební spoření proti ostatním finančním produktům jednu velkou výhodu. Tedy kromě garantovaného úročení a státní podpory. Ze zisku se neplatily žádné daně. To od roku 2011 končí.

Poslanci odhlasovali, že i stavební spoření bude podléhat 15procentní dani z příjmů, tak jako je tomu například u termínovaných vkladů či penzijního připojištění, když si z něj vyberete peníze najednou.

Změny Co se změní pro ty, kdo uzavřeli smlouvu V roce 2011 Státní podpora je deset procent z ročního vkladu, nejvýše se však vypočítává z 20 tisíc korun.

Nejvíce tedy stát přidá dva tisíce korun ročně.

Protože se státní podpora připisuje za celý rok, týká se opatření i smluv, které už byly v roce 2011 uzavřeny.

Připsané úroky budou zdaněny 15 procenty. V letech 2004 – 2010 Doposud jste měli nárok na tři tisíce korun státní podpory z vkladu 20 tisíc ročně.

Při stejné výši vkladu nyní dostanete jen dva tisíce korun.

Pokud naspoříte méně, podpora bude činit deset procent z uložené částky.

Dosud připsané úroky zůstanou nezdaněny.

Nově připsané se budou danit 15 procenty. V roce 2003 a dříve Až dosud jste měli nárok na státní podporu až 4 500 korun z vkladu 18 tisíc korun ročně.

Dosavadní již připsaná státní podpora vám zůstane, nově však budete dostávat jen deset procent z vkladu, maximálně to může být dva tisíce korun ročně.

Už připsané úroky zůstanou beze změny.

Ty nově připsané se budou danit 15 procenty.

Pozor, pokud máte nárok na úrokové zvýhodnění, které se přičítá až při ukončení smlouvy, dani podlehne i to. Například klienti, kteří si kdysi u Modré pyramidy nevzali úvěr, mají kromě tří procent ročního úroku nárok i na bonus dalších 1,5 procenta ročně. Ten se však dopočítává a připisuje dodatečně, takže když klient takovou smlouvu ještě vlastní, daň z bonusového úroku platit bude.

Takže vlastně nic objevného – ze zisku prostě zaplatíte daně. I tato změna platí za celý rok 2011, novela pouze stvrdila stávající stav stanovený už loni. Nemusíte se však děsit, že by se daň počítala ze všeho, co našetříte. Bude se danit jen to, co vyděláte na úrocích. Státní podpora zůstane daní nedotčena.

Příklad Cílová částka 200 tisíc, úložka 2 000 měsíčně. Stav po šesti letech: Vlastní vklady: 144 000

Poplatky: 3 914

Státní podpora: 10 195

Hrubý úrok: 10 669

15% daň z úroku: 1 600

Celkem vyplaceno: 159 350 korun

Úroky, které vám stavební spořitelna připsala až dosud, se také dani vyhnou – danit se budou jen zisky od roku 2011. Pokud máte smlouvu třeba už pět let a za rok ji hodláte ukončit, změna se vás dotkne minimálně. Jestli však plánujete založit smlouvu novou, musíte počítat s nižším ziskem.

Daň automaticky strhne spořitelna při výplatě, nebudete kvůli tomu muset podávat daňové přiznání.

Faktury a účtenky zatím nehledejte

Zákonodárci původně uvažovali o tom, že veškerá státní podpora bude muset být využita na bydlení. Hrozilo tak, že klienti, kteří budou chtít, aby jim 12 tisíc skutečně patřilo, budou muset shánět účtenky na cihly, cement či nové radiátory. Tohle opatření zatím nikdo neschválil – takzvaná účelovost se musí dokládat pouze v případě, že si ze stavebního spoření peníze půjčujete.

Argument stavebních spořitelen zněl, že systém by byl zbytečně zatížen byrokracií a vzhledem k množství poskytovaných úvěrů je jasné, že jako celek bydlení slouží. "Snad to tak zůstane, protože rekonstrukci za 12 tisíc nikdo neudělá, a tak by veškeré dokazování účelovosti byla formální fraška s účtenkami sehnanými bůhvíkde," doufá finanční poradce Tomáš Kučera ze společnosti Benefita.

Vyplatí se stavební spoření?

Spořitelny se v reklamách kasají průměrným ročním zhodnocením i přes pět procent a při dobrém nastavení smlouvy to je možné. Důležité je vědět, kolik chcete spořit, a vypočíst odpovídající cílovou částku tak, abyste na začátku neplatili zbytečně vysoký poplatek za uzavření smlouvy. A také nespořit moc dlouho – protože ten nejvyšší inzerovaný úrok je plánován na povinných šest let.