I při péči o malé dítě si můžete přivydělat neomezenou částku

Mateřská není rodičovská Pojmem mateřská označuje mnoho rodičů celou dobu, kdy jsou s malým dítětem doma a berou peníze od státu. Není to však přesné, úřady rozlišují pojmy dva, a proto je dobré se v nich vyznat. Mateřská dovolená je jen část doby, kterou tráví většinou maminka s dítětem. Správný název je peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Jde vlastně o nemocenskou vyplácenou 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Většinou začíná šest týdnů před porodem a potom 22, respektive 31 týdnů po porodu.

je jen část doby, kterou tráví většinou maminka s dítětem. Správný název je peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Jde vlastně o nemocenskou vyplácenou 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Většinou začíná šest týdnů před porodem a potom 22, respektive 31 týdnů po porodu. Rodičovská dovolená začíná po mateřské (u matek, které nemají nárok na mateřskou, hned po porodu). Je to období života, ve kterém rodiče pobírají rodičovský příspěvek. Délku vyplácení si pak mohou zvolit do dvou, tří či čtyř let věku dítěte.