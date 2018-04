I příliš chytří hledají práci těžko

Daniela Smidčievová získala pět univerzitních diplomů a její inteligenční kvocient se blíží k hodnotě 200. Tím by se tato matka tří dětí dala přirovnat například k chemičce Marii Curie-Sklodowské, první ženě, která obdržela Nobelovu cenu. Společnost Mensa zanesla Danielu do seznamu nejchytřejších lidí světa. Smidčievová v současnosti žije v Británii. Rozeslala zde stovky žádostí o zaměstnání. Je stále bez práce - už dva roky.

„Miluji studium, ale chci také pracovat. Studovala jsem ekonomii, pedagogiku a sociologii na univerzitách v Bulharsku a v Británii. Mám kvalifikaci průmyslového inženýra, učitelky angličtiny a inženýra elektrotechniky,“ vypráví Daniela. Podle ní v Bulharsku nechtějí zaměstnavatelé chytré zaměstnance. A zdá se, že ani v Británii ne.



Vysoké IQ je někdy na škodu





„Vysoká inteligence není kritériem pro nalezení zaměstnání,“ říká personalista Martin Vosecký ze společnosti Catro. „Může být dokonce na škodu,“ dodává s tím, že osobně poznal několik velmi inteligentních, vzdělaných lidí, ale s jejich praktičností v životě to bylo horší. „Paní Daniela je příliš výjimečná a pro takové lidi se hledá místo těžko. Většina lidí je průměrnějších a míst vyžadujících průměrnost je také více,“ míní Alena Chlumská z personální agentury Billanc Partners.

Co se nalezení práce týká, nezáleží ani na počtu získaných univerzitních diplomů. „Když zaměstnavatel vidí životopis, kde je zmíněno několik škol a kurzů a žádná praxe, říká si: Fajn, studoval, je výborně teoreticky připravený - ale bude vůbec schopen pracovat?“ říká personalistka Chlumská. Nebo může mít zaměstnavatel také strach, aby ho nováček brzy nepřerostl a nevyšoupl ze zabydleného místa.



Chlubte se tím, čím je třeba



Pokud programátor vedle své práce studuje psychologii a dějiny umění, je to obdivuhodné. Nicméně když všechny tyhle školy zmíní v životopise, jímž se hlásí na post správce sítě, většinu zaměstnavatelů tím spíš zmátne. Proto je chytřejší dát na odiv jen praxi a studia, která s pozicí souvisí. „I když se říká, že je dnes jedno, kolika zaměstnáními jste prošli, není to tak úplně pravda. Jistě, můžete se od svého zaměření odchýlit, ale většina zaměstnavatelů ráda vidí směr, vývoj v oboru, který je na nabízené pozici žádoucí,“ říká Chlumská.

Chcete-li získat místo, pak je kromě vzdělání a praxe po lidské stránce nejdůležitější schopnost komunikovat, naslouchat lidem. Nezaměňovat vstřícnost s vlezlostí a úlisností, mít respekt k sobě i k druhým. Důležité jsou podle personalistů také vlastnosti jako serióznost a spolehlivost. Ne každý zaměstnavatel je sice dokáže ocenit, ale v podstatě je očekává každý.



Co vám pomůže snadněji nalézt zaměstnání?



57 % Náhoda nebo štěstí

12 % Umění prokázat schopnosti a zakrýt nedostatky

9 % Dlouholetá praxe

19 % Odpovídající vzdělání a kvalifikace

3 % Vysoké IQ

Hlasovalo 414 lidí

Zdroj: jobs.cz