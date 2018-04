I s nízkým příjmem můžete koupit byt na hypotéku. Nemusíte na ni být sami

K sjednání hypotéky přistupují lidé především ve chvíli, kdy si mohou dovolit ji splácet, což je tehdy, když "na to mají". Ovšem řešit vlastní bydlení hypotékou mnohdy potřebují i lidé, kteří na její poskytnutí nemají dostatečný příjem nebo nevlastní vhodnou zástavu. I pro ně lze nalézt řešení, mohou si přizvat rodiče nebo partnera, kteří jim pomohou.

Rodiče pomáhají splácet

Mladý člověk se osamostatnil, má svůj příjem a chystá se opustit domácnost rodičů. Pokud mu rodiče nenašetřili na byt nebo ho nezdědil po prarodičích, jediným řešením je pak koupit ho na hypotéku. Ovšem pro mnohé banky má na její poskytnutí nízký příjem. V tomto okamžiku se mohou rodiče stát jeho spoludlužníky a se splácením mu pomáhat.

"Žadatel o hypotéku musí prokázat takový příjem, aby to stačilo na splácení úvěru. Rodiče obvykle přistupují tehdy, kdy potomek ještě nemá sám dostatečný příjem. Ovšem může postačovat pouze příjem jednoho z nich, není nutné, aby ho dokládali oba rodiče, pokud celkový příjem na poskytnutí hypotéky stačí," objasňuje Irena Zatloukalová z Hypoteční banky

"Výhodou je, že pokud o úvěr žádají dítě (ještě bez stálých příjmů) a jeho rodiče, posuzuje se příjem, jako by souvisel s jednou domácností, nikoliv se dvěma. To mnohým single mladým může pomoci dosáhnout pro banku potřebné bonity," dodává Zatloukalová.

K žádosti o hypotéku banky požadují standardní dokumenty, které jsou při koupi bytu potřeba. Na webových stránkách bank najdete jejich podrobný seznam. Navíc některé banky si za vás obstarají například snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí či expresní odhad ceny bytu.

dnes pomohu já tobě, zítra ty mně Děti se stávají spoludlužníky rodičů V mnoha rodinách se řeší bydlení rodičů a dospělých dětí i tak, že rodiče svůj velký byt či dům přenechají dětem a sami si menší byt pořídí na hypotéku. V tomto případě to zase bývají jejich potomci, kteří přistupují společně s rodiči k úvěru a pomáhají jim se splácením.

Rodiče se mohou z úvěru kdykoliv vyvázat

Ve chvíli, kdy se potomkovi zvýší příjem, není potřeba, aby jeho rodiče v hypotéce dále figurovali. Pro banku jsou již příjmy "dítěte" dostatečné a hypotéka se tak může stát jen jeho závazkem.

Pro vyvázání rodičů z hypotéky je potřeba vyplnit jednoduchý formulář, který najdete buď na webu, nebo vám ho předají na pobočce banky. Pak už jen stačí doložit příjem a měsíční výdaje domácnosti mladého člověka. Z hypotéky se mohou rodiče vyvázat kdykoliv, i v průběhu stanoveného fixačního období. Odstoupení spoludlužníků nemá žádný vliv na výši úrokové sazby.

Pomoc rodičů uvítáte i při koupi družstevního bytu

Příjem na hypotéku máte sice dostatečný, ovšem chybí vám zástava, kterou byste mohli ručit. Do této situace se dostanete ve chvíli, kdy kupujete družstevní byt. Vzhledem k tomu, že byt nebude ve vašem osobním vlastnictví, banka ho nepřijme jako zástavu za úvěr. (V případě, že byt bude do roka či dvou převeden do osobního vlastnictví, můžete využít předhypoteční úvěr – více si přečtěte v našem předchozím článku.)

Nic ale není ztraceno, banka přijme do zástavy i jinou než kupovanou nemovitost. Svým bytem či domem vám opět mohou ručit rodiče. Podmínkou je, aby hodnota zastavené nemovitosti byla přinejmenším v podobné hodnotě. Rodiče se v tomto případě nestávají spoludlužníky, takže nemusí dokládat své příjmy, předloží pouze dokumenty k nemovitosti.

Podobně můžete zastavit nemovitost rodičů (resp. jiných příbuzných) i ve chvíli, kdy budete potřebovat hypotékou financovat stavbu rodinného domu.

Změnu zástavy si ošetřete předem ve smlouvě

Ve chvíli, kdy družstevní byt přejde do vašeho osobního vlastnictví či dostavíte rodinný dům, je možné nemovitost příbuzných z hypotéky vyvázat a nahradit ji novou. Můžete tak učinit kdykoliv v průběhu splácení, ovšem banky doporučují na tuto možnost myslet již při uzavírání hypotéky. "S výměnou zástavy se tak počítá od prvního okamžiku, výhodou pak je, že banka o výměně ví předem a již ve smlouvě s případnou výměnou souhlasí. Samozřejmě za předpokladu dostatečné zástavní hodnoty," upozorňuje Irena Zatloukalová.

Při změně zástavy musíte doložit její hodnotu i vlastníka. Jakmile je ověřeno, že hodnota nové zástavy je dostačující, jednoduše přejde zástava k hypotéce ze starého předmětu úvěru (například byt rodičů) na nový (například družstevní byt v osobním vlastnictví dítěte).

Nesezdaní partneři se posuzují jako dvě domácnosti

Hypotékou financovat koupi bytu mohou i nesezdaní partneři, kteří chtějí spolu v nemovitosti bydlet. Pochopitelně o hypotéku může zažádat jen jeden z nich a byt pak bude pouze v jeho vlastnictví. V tomto případě banka posuzuje pouze jeho příjmy a výdaje a druhý partner v podstatě v úvěru vůbec nefiguruje.

Pokud však mají na nemovitosti oba svůj podíl, je úvěr na oba dva. Pro banku je vždy jeden hlavní dlužník a druhý spoludlužník, ale jediný reálný vliv to má na to, komu bude chodit korespondence ohledně úvěru. V podstatě veškeré případné změny se týkají obou spoludlužníků. "Hlavního dlužníka většinou určujeme podle výše příjmu, ale není to nutnost. Právně jsou oba u úvěru zavázáni společně a nerozdílně, mají stejná práva i povinnosti," vysvětluje Zatloukalová.

Oba partneři musí doložit svůj příjem i své výdaje. Posuzují se jako dvě domácnosti, oproti manželům je na nich vyžadována o něco větší rezerva v řádu stokorun.

Dojde-li k rozchodu nesezdaného páru, může jeden z nich hypotéku převzít na sebe a druhého partnera z ní vyvázat. Bance pak předloží nabývací titul k nemovitosti. Je však potřeba dát pozor na dostatek příjmů, aby byl schopen hypotéku splácet sám. I v tomto případě může požádat o dočasnou pomoc rodiče, kteří se stanou spoludlužníky.

Jako další vstupuje do hry vzájemné vypořádání partnerů. Nejjednodušším řešením je většinou ale prodej společné nemovitosti a rozdělení utržených peněz.