I skromná svatba vyjde na desetitisíce

V Americe spočítali, že tamní průměrná svatba přijde na 22 000 dolarů. Podle Terezy Vaňkové ze společnosti Booster event, která má zkušenosti s organizováním svateb v Česku i Itálii, tam přijde svatba pro 100 lidí, což je minimální počet hostů, zhruba na 10 000 eur. A v Česku? To, kolik celá slavnost bude stát, závisí na mnoha okolnostech. Jedno je však jisté - náklady jdou do tisíců a za vymoženosti se hodně připlácí.

Velká svatba v bílém, sen mnoha malých i větších holčiček. Sen ale obvykle vezme za své, když se začne počítat. „Opravdu bohatá svtba pro 60 až 70 lidí vyjde se vším všudy tak na 100 000 korun,“ míní Tereza Vaňková. V téhle sumě, za kterou by se dala pořídit například nová kuchyň i se spotřebiči, je obřad na nějakém atraktivním místě, zapůjčení šatů pro snoubence, prstýnky, výzdoba obřadní síně i aut, květiny pro nevěstu, svědky či maminky snoubenců a samozřejmě pořádná hostina.



S vatba je dobrý byznys

Svatba prstýnky - 4 000 až 8 000 Kč půjčovné šaty nevěsta - 3 000 až 8 000 Kč půjčovné šaty ženich - od 1 500 Kč nové šaty jednoduché - od 3 500 Kč svatební dort jednoduchý - od 500 Kč třípatrový svatební dort zdobený marcipánem - 2 500 Kč zlaté prstýnky - od 3 900 Kč svatební oznámení - od 11 Kč za kus služby profesionálního fotografa na den - od 4 000 Kč videozáznam svatebního dne - od 3 000 Kč kytice pro nevěstu - od 1 000 Kč svatební koláčky za kus - od 2,50 Kč

Pokud chce někdo svatbu bez starostí, může si ji nechat zařídit na klíč. Odměna agentur, které ji organizují, se může u složitější velké svatby vyšplhat na 20 000 korun i více. „Za organizaci celé svatby na klíč se provize pohybuje okolo sedmi až deseti procent,“ uvádí Monika Kašparová z agentury Perfect day. Nakonec ale svatba nemusí vyjít dráž než bez agentury.„Mám dohody s restauracemi, fotografem, videokameramanem, dodavateli květin i prstýnků. A protože jejich služby využívám hodně, mám velké množstevní slevy, díky kterým může vyjít svatba levněji než kdyby byla zařizována individuálně,“ tvrdí Tereza Vaňková.¨

Kdo si všechno bude zařizovat na vlastní pěst, musí si nechat časovou rezervu. Vyplatí se prozkoumat cenové relace v půjčovnách oděvů, restauracích i klenotnictvích. Proč, to je nasnadě. Cenové rozdíly mohou být značné a týkají se půjčoven svatebních šatů stejně jako třeba nákupu prstýnků. „Skoro stejné prstýnky, které nám nabízeli na svatebním veletrhu za osm tisíc korun, se dají sehnat v běžném zlatnictví za šest tisíc,“ svěřuje své zkušenosti na internetovém serveru věnovaném svatbám novomanželka Jana.

Svatba v místní restauraci na malém městě nebo v luxusním hotelu ve velkém městě, to je rozdíl i několika desítek tisíc korun. V menších městech zaplatí nevěsty méně za půjčení šatů, na výrobě koláčů se podílí často rodina i přátelé, ale i když se objednají na zakázku, vyjdou levněji než ve velkoměstech. „Lidé si neuvědomují, že když si vyberou neobvyklé místo, třeba svatbu na zelené louce, ponesou i neobvyklé náklady. S největší pravděpodobností budou muset požádat matriku o zvláštní povolení, v každém případě budou potřeba stany pro případ deště, a výdaje tím stoupají,“ vysvětluje Jana Šťastná ze společnosti Zeus Faber, která se organizací svateb na klíč zabývá.

Na kolik přijde svatba pro 25 hostů prstýnky 5 000 Kč půjčení šatů nevěsta 4 500 Kč půjčení obleku ženich 1 500 Kč zlaté prstýnky 5 000 Kč oznámení 50 kusů á 14 korunách 700 Kč česání a líčení nevěsty 1 000 Kč 3 jednoduché svatební dorty 2 250 Kč videozáznam svatebního dne 3 000 Kč květiny pro nevěstu i další květinová výzdoba, myrty 4 000 Kč 1000 svatebních koláčů 2 500 Kč svatební hostina včetně pití pro 25 lidí 18 750 Kč doprava svatebčanů 4 000 Kč živá hudba 3 000 Kč Celkem 55 200 Kč

K do co platí na svatbě

Dříve platná pravidla, že nevěsta platí hostinu, ženich prstýnky a pití na hostině, berou za své. Na financování svatby se zpravidla domluví snoubenci spolu s rodiči. Dohodu nepodceňujte, není nic trapnějšího, než když dojde na placení hostiny, buď se k němu nikdo nemá, nebo se otcové novomanželů o účet přetahují. Pokud svatební pár žije pohromadě ve vlastní domácnosti a vydělává, na úhradě svatby se většinou podílí. Možností, jak ji financovat, je i svatební půjčka, která může mít podobu klasického spotřebitelského úvěru či nákupu na splátky.

A traktivní místo , rovná se příplatek

Pokud se svatebčané spokojí s obřadem na takzvaném určeném místě, což je nejčastěji obřadní síň na městském úřadě, neplatí nic. A to bez rozdílu, zda je to v místě bydliště, či ne. V případě církevního obřadu záleží obvykle na dobrovolném příspěvku; svatba s cizincem je za 1000 korun, obřad dvou cizinců za 2000 korun. Jiné místo než obřadní síň úřadu a jiný než svatbám vymezený čas znamená také příplatek. „Za svatbu například v místním parku Bažantnice či u kostelíka na Byšičkách se platí tisíc korun,“ říká matrikářka Místního úřadu v Lázních Bělohrad Jitka Barešová.

Kolik stojí svatební obřad zámek Hluboká místní snoubenci 500 Kč, ostatní 2 000 Kč v pátek, v sobotu 4 000 Kč zámek v Rožmberku čtvrtek, pátek, sobota od 11.30 1 000 Kč, v jiných časech a o prázdninách 3 000 Kč až 5 000 Kč vila Portheimka 5 000 Kč hrad Křivoklát 3 000 Kč snoubenci z Benešovska, 5 000 Kč ostatní hrad Karlštejn 4 000 Kč zámek Brandýs nad Labem pátek 1 000 Kč, sobota 2 000 Kč Dobříš - zámek Konírna 2 700 Kč, Zrcadlový sál 9 300 Kč Červená Lhota pátek 2 000 Kč, sobota 2 600 Kč vila Bertramka v Praze< 6 000 Kč zámek Dětenice u Jičína 8 000 Kč zámek Štiřín 9 000 Kč

Hrady a zámky - to je jiná finanční kapitola. Obřad na Konopišti je pro místní za 3000 korun, pro cizí za dvojnásobek. „Na zámku Hluboká stojí obřad pro místní 500 korun, pro zájemce odjinud v pátek 2000 a v sobotu 4000 korun,“ vysvětluje Marie Peprná z matriky na Hluboké. Pokud svatebčané stojí o složitější obřad s výzdobou a živou hudební produkcí, přijde je to na Hluboké na 16 000 korun. I přes vyšší ceny je o svatební obřady na zámku zájem, některá místa a termíny jsou až do konce prázdnin hodně zaplněné. „Velký zájem o svatbu na Červené Lhotě je 24. 4. 2004, máme zadáno už sedmnáct svateb,“ říká matrikářka Zdeňka Englická. Podobně „nadupaný“ je tento termín i na Hluboké, a jak se obě matrikářky shodují, je to dáno nejen hezkým datem; mnozí snoubenci totiž pospíchají s uzavřením sňatku do konce dubna - květnové termíny prý nepřinášejí štěstí.

Jaká svatba bude za: 300 až 500 korun na osobu: obřad a jednodušší rodinná hostina včetně nápojů

500 až 1000 korun na osobu: obřad, hostina o třech až čtyřech chodech, odpolední a večerní raut, včetně nápojů. Dolní hranice platí spíše pro lokality mimo velká města nebo podniky nižší kategorie ve velkých městech.

1500 korun na osobu a více: bohatá svatba, zahrnuje občerstvení před obřadem, hostinu u kulatých stolů, odpolední a večerní raut, někdy i servírovanou večeři, míchané nápoje, šampaňské

Zdroj: agentura Zeus