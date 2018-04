I stavební spoření ovlivnila reforma: urychlete investice do bydlení

I po daňové reformě zůstává zachována možnost odpočtu úroků z úvěrů určených na bytové potřeby. Na druhé straně se na odečtu z daňového základu negativně podepíše rovný základ daně.

Střední a vyšší příjmové skupiny doplatí na rovný základ daně

Rovný základ daně působí negativně na všechny úvěry splňující podmínky odpočtu úroků od základu daně (dle paragrafu 15 Zákona o daních z příjmů) a ani stavební spoření není výjimkou. Podobně jako lidé splácející úvěry ze stavebního spoření budou v tomto případě postiženi i lidé s hypotékou.

Jde o jednoduchou matematiku. Poplatník splňující podmínky odpočtu si sníží základ daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení a je logické, že v čím vyšším daňovém pásmu se nachází, tím větší čistou daňovou úsporu mu odpočet přinese. Teoreticky na zavedení rovné daně mohou vydělat lidé v současném nejnižším daňovém pásmu (12 %), ale právě těch je minimum.

Všichni lidé mající úvěr nebo dokonce ti s úmyslem si ho vzít by proto měli zbystřit a uvědomit si, že je lepší z něj platit úroky letos než příští rok. Samozřejmě to platí tím více pro ty, kteří se pohybují v nejvyšším daňovém pásmu (32 %), neboť právě u nich je daňová úspora nejvyšší a v příštím roce nejvíce poklesne.

Ve vzduchu visí výhoda oproti hypotékám

Pro ty, kteří používají stavební spoření se záměrem bezpečného a výhodného spoření, se nic s příchodem roku 2008 nemění. Výše úroků na vkladech i na úvěrech nadále závisí pouze na jednotlivých spořitelnách.

Za zmínku ovšem stojí zrušení osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů. Ty sice nemají nic společného se stavebním spořením přímo, ale zrušení tohoto osvobození by mohlo snížit jejich atraktivitu a promítnout se do vyšších úrokových sazeb hypoték. Je tedy možné, že tato legislativní změna by mohla pomoci úvěrům ze stavebního spoření vůči konkurenci hypoték.

Nárůst snížené sazby DPH je problém pro všechny stavebníky

Asi nejhorší ranou pro všechny, kdo plánují investice do bydlení nebo rekonstrukce, je nárůst snížené sazby DPH z pěti na devět procent. Zde sice neexistuje přímá spojitost se stavebním spořením, ale negativní dopad daňových úspor a vyšší ceny veškerých stavebních prací v konečném důsledku povedou k výraznému zásahu do peněženek. Platí to dvojnásob pro ty, kteří si na takovou investici musí vzít úvěr.

Zájemci o bydlení či jiné stavební práce by si měli pospíšit. Česko má sice vyjednanou velkorysou výjimku na sníženou sazbu DPH u sociálního bydlení (byt s plochou do 120 metrů čtverečných či rodinný dům do 350 metrů čtverečných), ale snížená sazba se změní už v lednu.

Co můžeš udělat hned, neodkládej na příští rok

Nechá-li si kupříkladu někdo zrekonstruovat bytové jádro ve svém bytě ještě letos, bude mu dodavatel účtovat sazbu ve výši 5 %. Pokud to odloží až na rok příští, bude sice stále ve snížené sazbě, ta už ale bude 9 %. Předpokládejme, že by poplatník rekonstruoval bytové jádro v ceně 150 000 Kč bez DPH. V letošním roce by zaplatil za takovou rekonstrukci 157 500 Kč, zatímco příští rok již 163 500 Kč. Přičteme-li k tomu i negativní dopad novely při odpočtu úroků od daně z příjmů, hraje vše pro to, aby se do rekonstrukce pustil ještě letos.

Daňová reforma výhodnosti stavebního spoření rozhodně nepomůže

Daňová reforma tedy stavebnímu spoření žádné plusové body nepřinese. První ránu dostalo stavební spoření před několika lety při snižování státní podpory. Určitá skupina klientů (zejména ti používající stavební spoření jako spořicí produkt) už po těchto změnách smlouvy neobnovila.

Daňová reforma účinná od roku 2008 zase nepomůže těm klientům stavebního spoření, kteří si na financování svých bytových potřeb berou úvěr. Může za to právě jednotná sazba daně z příjmů. Kapitolou sama pro sebe je nárůst snížené sazby DPH od 1. 1. 2008. To může paradoxně v krátkodobém horizontu vést k nárůstu zájmu o investice do bydlení a nárůstu počtu úvěrů. V dlouhodobém horizontu ovšem způsobí zdražení investic do bydlení určité ochladnutí zájmu.