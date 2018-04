I u mužů platí: příjemný vzhled přispívá k pracovním úspěchům

Pokud chceme objevit vnitřní hodnoty člověka, musíme s ním nejdříve navázat kontakt. To se podaří pouze tehdy, když je jeho vzhled pro nás přijatelný a vzbuzuje důvěru a sympatie. Těžko věřit člověku, který prodává zboží, a přitom sám používá výrobky od konkurence (džíny, brýle, počítače a podobně). Stejně tak neuvěříme tomu, který nám nabízí různé pojistky, a tudíž životní jistoty, pokud sám vypadá jak neúspěšný uzlíček nervů v ováleném obleku a s kravatou někde za uchem. Manažer, který ve svém obleku nevypadá solidně, sebejistě a kompetentně, může způsobit mnoho zmatků a nedorozumění. Zlepšování vlastní prezentace nemá být práce, ale zábava.

A zatímco ženy ukazují, jak se dá v oblasti osobního vzhledu dosáhnout úspěchu, a bez rozpaků se na své působení na veřejnosti připravují, pro většinu mužů je toto téma přinejmenším nepříjemné. Pohled do historie je však usvědčuje z toho, že vždycky to tak nebylo. Naopak muži o sebe pečovali více než ženy. Už ve starém Egyptě používala obě pohlaví stejnou měrou kadeřnické techniky, jako je česání, vlnění a zesvětlování, a paruky. Ke krášlení se též používaly aromatické esence do koupele, oleje a krémové masky.



Přiměřené oblečení, decentní vůně



Je velmi důležité se umět obléknout pro každou příležitost a vytvořit harmonii mezi osobností a profesí. To však není snadné. Pro začátek je dobré o tom alespoň začít přemýšlet, sbírat určité informace o životním stylu, proporcích těla, tvaru obličeje, barevnosti. Vytvořit si dobře fungující šatník je otázka píle, času a samozřejmě dobrého rozvážení finančních prostředků. Dobrá investice by měla být podložena znalostí alespoň základních oděvních materiálů a řádnou péčí o ně. Buďte důslední a myslete na to, že vše, co je odtrženo, povoleno, ušpiněno, je třeba ihned zašít, opravit a vyčistit. Jak píše Magda Vášáryová ve své knize Diskrétní průvodce, člověk by se o sebe měl starat minimálně tak jako o své auto a zahrádku. Leštit, leštit a minimálně jednou denně zalít. Pokud vám to vše přijde příliš náročné a zbytečné, uvědomte si, jaká je konkurence na trhu práce. Nezapomeňte, že vše potřebuje čas, píli a chtění a hlavně, že nikdo není úplně dokonalý.



Pár tipů pro každý den



* Při výběru oblečení a doplňků zvažte prostředí, ve kterém pracujete.

* Dbejte na osobní hygienu a upravenost.

* Věnujte pozornost obuvi a ostatním doplňkům.

* Myslete dopředu na nejrůznější situace a setkání, které vás mohou během dne potkat.



Co se do práce nehodí:



* krátké a příliš nápadné ponožky, otřepané límečky a manžety, tílka, košile křiklavých vzorů, sešlapané, špinavé boty.



Při tvorbě nového šatníku je dobré si předem promyslet:



* co chci, potřebuji a nač

* kolik do oblečení a doplňků můžu investovat

* za jak dlouho se investice vrátí



Pozor na doplňky



Správný vzhled muže-profesionála vytvářejí za každé situace doplňky. Váš oblek nemusí být nejmódnější. Ale musí být zachovalý, dobře vám padnout a barevně ladit. Důležité je jeho sladění s vhodnými současnými doplňky, jako jsou brýle, kravata, spona do kravaty, pásek, košile, hodinky, ponožky a boty. Celkový image dotvoří ještě psací potřeby, mobilní telefon, diář, cestovní zavazadla, deštník a podobně.



Co s takovými botami? Rovnou do popelnice, radí odborníci. Ponožky by měly ladit s barvou bot a kalhot a neměly by tvořit ostrý barevný přechod.