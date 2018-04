I v důchodu lze jít na vysokou

Podmínkou přijetí ke studiu je důchodový věk a středoškolské vzdělání. Některé fakulty ve výjimečných případech na maturitě netrvají. A například Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Krnově přijímá na univerzitu třetího věku zájemce už od čtyřiceti let. O přijetí ke studiu se rozhoduje převážně podle pořadí došlých přihlášek a kapacitních možností škol. Přijímací zkoušky se neskládají. Na univerzitách třetího věku se neplatí školné, pouze někde vstupní poplatky. Ty se většinou pohybují od 200 do 500 korun za rok.

Například na Západočeské univerzitě se platí od 200 do 700 korun podle počtu zapsaných předmětů. Přihlášky ke studiu se podávají na zvláštních formulářích prostřednictvím studijních oddělení jednotlivých škol. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů nebo exkurzí. Jednotlivé přednášky jsou jedno- až dvouhodinové (45 nebo 90 minut) a konají se jedenkrát týdně, měsíčně nebo jednou za 14 dní. Výuka probíhá nejčastěji od října do dubna. "V současné době studuje na našich fakultách 550 lidí vyššího věku. Univerzita pro seniory je velmi oblíbená," říká Jan Beran, ředitel Centra pro další vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně. "Přednášky se konají na různých místech univerzity, trvají dvě hodiny (90 minut) a jsou jednou týdně, z kapacitních důvodů převážně v pátek."



Vysokoškolský diplom nezískáte



Studijní programy nejsou totožné s akreditovanými vysokoškolskými obory, ale jsou to vybrané přednášky pro rozšíření poznatků v oblasti zájmů. Tímto způsobem tedy nelze absolvovat běžné vysokoškolské studium. Navštěvováním jedno- až šestisemestrálních kurzů mohou lidé v důchodu nejen vyplnit volný čas, ale i získat nové vědomosti, doplnit si kvalifikaci či se důkladněji věnovat koníčku (např. historii, umění), na který neměli v produktivním věku čas. Navíc se mohou seznámit s novými lidmi, navázat nová přátelství. Podle psychologů může takováto aktivita v pozdějším věku jedině prospět.

Některým pomůže překonat přechod z každodenního shonu v zaměstnání do volnějšího režimu v penzi. Pedagogové a zaměstnanci vysokých škol, kteří univerzitu třetího věku organizují, tvrdí, že v průběhu studia se mnohým seniorům často zlepšuje nejen psychický, ale i fyzický stav. Všichni shodně uvádějí, že frekventanti univerzit třetího věku jsou seriózní posluchači s velkým zájmem o probíranou látku. Na univerzitách třetího věku přednášejí převážně interní pedagogové škol a špičkoví odborníci. Posluchači, kteří řádně splní všechny studijní povinnosti, dostávají po ukončení univerzity třetího věku osvědčení o absolutoriu od děkanů fakult nebo rektora školy.



Od historie kpočítačům



Například na Slezské univerzitě se v letošním jednosemestrálním studiu konají přednášky jednou měsíčně (ve dvouhodinových blocích), od února do června, a jsou pokaždé zaměřeny na jiný obor; vstup do Evropské unie, zdravověda, význam a využití počítačové techniky a internetu, starší občan a právo. V dalších letech se studium zaměří na jinou oblast, takže senioři mohou dále rozvíjet své znalosti. Ke studiu se lze přihlašovat i mezi jednotlivými ročníky. Na Masarykově univerzitě v Brně připravují pro další ročník univerzity třetího věku (2002/2003) opět čtyři hlavní tematické celky: člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a umění. Konkrétní nabídku přednášek dostaneme od jednotlivých fakult přibližně za měsíc, uvádí Jan Beran z Masarykovy univerzity v Brně. "Potom se také v průběhu května a června mohou zájemci hlásit na požadovaný program." Letos připravují na Masarykově univerzitě nově i kurzy informačních technologií. "Podle kapacity budeme přijímat asi 60 lidí. Pokud bude větší zájem, chystáme se kurzy rozšiřovat nebo specializovat," doplňuje Jan Beran.

Počítačové kurzy nabízí také Elektrotechnická fakulta Českého vysokého učení technického v Praze nebo Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. "Pro velký zájem o doplňkové kurzy použití počítačů, zejména práce s internetem, byly v obou semestrech otevřeny 4 paralelní kurzy. Výuka byla rozdělena na začátečníky a pokročilé," sděluje Lenka Shromáždilová z Centra vzdělávání a poradenství Vysokého učení technického v Brně. Dlouhodobé zkušenosti s univerzitou třetího věku mají i na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Karlově univerzitě v Praze. Poměrně širokou nabídku dostávají penzisté i od Vysokého učení technického v Brně či Vysoké školy ekonomické v Praze. Specifické obory moderní dopravní techniky lze studovat na univerzitě třetího věku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v České Třebové. Posluchači univerzit třetího věku mohou rozvíjet své zájmy i v dalších návazných aktivitách klubech absolventů, seniorských sdruženích.



Univerzita volného času



* Vzdělávání pro seniory pořádají i některé jiné instituce, například kulturní domy, střediska



* Pod záštitou Kulturního domu Vltavská v Praze 7 probíhá už devátým rokem Univerzita volného času. Přednáškové cykly jsou v letním a zimním semestru a jejich témata jsou obvykle zaměřena na historii, dějiny umění a na obory týkající se zdraví tělesného i duševního.



* Kulturní dům Opatov v Praze 4 pořádá Akademii třetího věku



Informace o možnostech studia



* studijní oddělení jednotlivých vysokých škol (poskytují informace o tématech kurzů a termínech podání přihlášek)



* informační a poradenská centra univerzit



* některé školy mají informace o U3V na internetových stranách (www.vysokeskoly.cz)



* internetové portály (např. idnes.cz, Atlas, Seznam) v sekci vzdělávání zadat do vyhledávače:univerzita třetího věku