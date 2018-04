I ve stáří platíte daně. Někdy

Co se po reformě změní...

■ Pro všechny bez rozdílu příjmů bude od roku 2008 platit jednotná daň 15 procent. Tato změna však nemusí nutně každému pomoci, protože přivýdělek důchodců není většinou moc velký a po odečtení nákladů byl dosud většinou daněn sazbou 12 procent.

■ Kdo má příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti, tedy i důchodci, nebude moci odečítat zaplacené pojistné (sociální a zdravotní) od zdanitelných příjmů. Daňový základ se tedy při stejných příjmech zvýší.

■ Daleko příznivější je pro pracující důchodce možnost odečítat si slevu na poplatníka, o kterou byli zatím ochuzeni. Od vypočtené daně si bude moci každý odečíst 24 840 korun, pokud bude mít daň nižší nebo rovnou této částce, nebude platit nic. To se vztahuje i na bohaté důchodce, kteří mají roční penzi vyšší než 198 000 korun a částku, která převyšuje tuto hranici, zdaňují.

■ Slevy se zvýší i těm, kteří pracují a zároveň jsou v plném či částečném invalidním důchodu. Z 3 000 na 5 040 korun u plného a z 1 500 na 2 520 u částečného invalidního důchodu, u ZTP/P z 9 600 na 16 140 korun. Samozřejmě i pro invalidní důchodce platí možnost odečtu slevy na poplatníka.

■ Dalším přilepšením by měla být valorizace k důchodu. V průměru by všichni důchodci měli dostat 346 korun měsíčně. Tato valorizace byla spočítána na průměrnou penzi, která byla v polovině letošního roku 8 722 korun. Kdo má nyní důchod nižší, dostane méně, a naopak.

... a co zůstane při starém

■ Důchodcům, stále zůstává povinnost platit z přivýdělku zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení. Takzvané sociální pojištění musí platit ti, jejichž podnikatelský příjem je po odpočtu výdajů vyšší než 48 334 korun. Naopak nemusí je platit lidé, kteří mají příjmy z užití nebo poskytnutí autorských práv, z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (například herci), také třeba příjmy znalce, tlumočníka, ale i správce konkurzní podstaty.

■ Pro ty, kdo si v penzi přivydělávají, se nemění ani způsob uvádění nákladů, buď skutečných, či paušálních.

■ Od daně z příjmů je osvobozen důchod do 198 000 korun za rok, tedy do 16 500 korun měsíčně. Pokud je vaše penze vyšší, musíte rozdíl zdanit. Do této částky se započítává i případný souběžný pozůstalostní důchod (vdovský či vdovecký).

10 otázek a odpovědí kolem stáří a peněz

Co všechno vás zajímá kolem důchodu a přivýdělku? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

1. Pobírám částečný invalidní důchod a současně jsem zaměstnán jako překladatel. Mohu uplatnit slevy na dani?

Za rok 2007 můžete uplatnit základní slevu ve výši 7 000 korun, a pobíráte-li částečný invalidní důchod, pak ještě další slevu 1 500 korun. V roce 2008 se zvýší základní sleva na 24 840 a sleva za částečnou invaliditu na 2 520 korun.

2. Jsem v penzi a zároveň podnikám. Uvádí se důchod v daňovém přiznání?

Starobní důchod je do částky 198 000 korun ročně od daně z příjmů osvobozen. Příjmy osvobozené od daně do přiznání neuvádíte. Pokud je váš důchod vyšší, uvedete jen to, co částku 198 000 přesahuje.

3. Jsem v důchodu a příležitostně si přivydělávám prodejem lístků na výstavách. Mám dohodu o pracovní činnosti. Mám příjem zdanit, či se o vše stará zaměstnavatel?

Pokud váš starobní důchod za daný kalendářní rok nepřesahuje 198 000 korun, pak se o zdanění příjmu z dohody o provedení práce postará zaměstnavatel.

4. K důchodu si přivydělávám krátkodobým pronájmem chaty. Musím podávat daňové přiznání?

Pokud příjmy z pronájmu chaty přesáhly za kalendářní rok 15 000 korun, musíte podat daňové přiznání a nájemné zdanit. Výdaje můžete uplatnit procentem z příjmů (v tomto případě 30 %), jste povinen vést záznamy o příjmech.

5. Otec si v důchodu přivydělával na živnostenský list. Za rok 2007 si vydělal 150 000 korun. V září zemřel. Musím za něj podat daňové přiznání?

Právní nástupce (dědic) musí podat daňové přiznání za zůstavitele do šesti měsíců po jeho úmrtí. V daňovém přiznání upravíte rozdíl mezi příjmy (150 tisíc korun) a výdaji z podnikání o výši pohledávek a závazků, o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv. Jde o dost komplikovanou záležitost a lze jen doporučit, abyste se obrátil na odborníka.

6. Letos mi vznikne nárok na starobní důchod, požádám o něj, ale dál bych chěla chodit do práce. Zaměstnavatel prý se mnou musí ukončit pracovní poměr a uzavřít novou smlouvu. Bojím se, zda to není jen způsob, jak se mě zbavit.

Postup, který navrhuje zaměstnavatel, je podmínkou k tomu, abyste mohla souběžně vykonávat pracovní poměr i pobírat starobní důchod. Zákon umožňuje výplatu důchodu, jen když má důchodce se zaměstnavatelem smlouvu na dobu určitou, a to nejvýš na jeden rok. Smlouva se formou dodatku může každoročně prodlužovat.

7. Co mám dělat, když nesouhlasím s výší důchodu?

Na jak vysoký starobní důchod máte nárok, se dozvíte z písemného rozhodnutí, které posílá Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud s ním nesouhlasíte, obraťte se na ČSSZ. Když zjistí, že dostáváte jiný důchod, než vám náleží, jeho výši upraví. Odvolání proti rozhodnutí ČSSZ podat nelze, můžete však uplatnit žalobu, kterou pak řeší soud.

8. Jak je starobní důchod zvyšován?

Důchody se v České republice pravidelně zvyšují, tedy valorizují, zpravidla od nového kalendářního roku. O tom, zda se budou důchody valorizovat, rozhoduje vláda nařízením. V roce 2008 by průměrný důchod měl vzrůst o 346 korun měsíčně a dosáhnout 9 111 korun.

9. Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

Ano, ale pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se důchod zvyšuje o 2 000 korun měsíčně. Jde o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisících se stářím.

10. Může člen rodiny vyzvednout na poště důchod příbuzného, který je v nemocnici?

Musíte požádat obecní úřad v místě bydliště důchodce, aby vás ustanovil takzvaným zvláštním příjemcem. Úřad je povinen této žádosti vyhovět v případě, že si důchodce není schopen důchod sám vyzvednout. Důchodce s tím musí souhlasit. Pokud by byl penzista dlouhodobě hospitalizován, pošta mu pošle důchod do nemocnice. Peníze mohou být také po dobu tří měsíců uloženy na poště.



Modelové příklady



Důchodce podnikatel

Muž je v důchodu, má malou penzi 6 000 korun měsíčně a přivydělává si jako automechanik na živnostenský list. Za rok si vydělá dalších 300 000 korun. Jeho důchod je od daně osvobozen, ale příjem ze živnosti zdanit musí. Náklady na podnikání má vyšší než 60 %, které by si mohl odečítat paušálně, proto odečítá výdaje skutečné (vede daňovou evidenci).

Z přivýdělku platí pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Přestože si příští rok nebude moci zaplacené pojistné odečítat jako dosud a příjmy zdaní patnácti procenty místo dvanácti, měl by na reformě vydělat. Bude se ho totiž týkat možnost odečtení slevy z daně ve výši 24 840 korun, což dosud udělat nemohl.

Důchodkyně s přivýdělkem bez ŽL

Žena je v důchodu, a přestože má poměrně vysokou penzi 12 000 korun měsíčně, ještě si přivydělává psaním povídek a článků do novin a časopisů. Živnostenský list nemusí mít, dostává autorské honoráře, dohromady více než 15 000 korun za rok, proto je musí zdanit. Platí jen zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení ne, protože u tohoto příjmu není povinné.

Skutečné náklady má minimální (za papír a amortizaci počítače jeden až tři tisíce korun měsíčně), proto využívá možnosti uplatnit výdaje ve výši 40 procent z příjmů, takzvaný paušál. Také ona na reformě vydělá. I když si už nebude moci uplatnit jako výdaj zaplacené pojistné, bude se jí týkat sleva na dani za poplatníka. Nebude tedy muset z přivýdělku platit žádnou daň.