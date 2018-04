I z malých částek lze uspořit hodně peněz

Ušetříte-li měsíčně jen několik stokorun, můžete je nechat na sporožirovém nebo běžném účtu a teprve až se nashromážděná částka zvýší na tisíce korun, začít uvažovat o vhodném uložení peněz. Druhou možností je po malých částkách našetřené obnosy každý měsíc ukládat na stavební spoření či do penzijního fondu, kde měsíční úložky nemusí být vyšší než sto korun. „Stavební spoření a penzijní připojištění jsou každopádně výhodnější formou spoření než například vkladní knížky, termínované vklady a bankovní účty vůbec,“ radí Luděk Maar ze společnosti TriMan.

Posílat peníze na stavební spoření nebo do podílového fondu přitom není nic složitého. Stačí dojít do banky a zřídit trvalý příkaz, aby pravidelně každý měsíc odcházelo z vašeho konta například pět set korun. Nebo stanovit určitou hranici zůstatku peněz, které potřebujete pro pokrytí běžných životních nákladů, a požádat banku, aby jakoukoli částku nad touto hranicí převáděla podle vašich dispozic jinam. Je to výhodné už proto, že se k penězům tak snadno nedostanete a neutratíte je.

Nejlepší zhodnocení dlouhodobě přináší nákup akcií, ale pro člověka, který se v nich nevyzná nebo je schopen měsíčně dát stranou jen několik stokorun, nejsou správnou variantou.

Kde se dá v domácnosti ušetřit a kolik? - při nákupech v hypermarketech deset až patnáct procent - nechoďte do banky k přepážce, ovládejte svůj účet telefonem, získáte několik set korun ročně - nechoďte zbytečně k bankomatům, plaťte kartou, ušetříte poplatky za výběr - přivřete topení, vytápějte na teplotu o stupeň nižší - roční úspora 2500 korun - plnou vanu nahraďte sprchováním, získáte 2500 korun - nádobí místo pod tekoucí vodou myjte v dřezu, ušetříte 1000 korun

Chybné je také podlehnout slibům nabízejícím závratné zhodnocení za krátkou dobu - kampeličkáři by mohli vyprávět. „Určitě nelze doporučit investice, kde jsou zaručeny mimořádné až zázračné zisky,“ varuje finanční poradkyně Miriam Hanáková ze společnosti SLON.

Investujte do vína či umění

Pokud vám neříkají nic termíny jako podílový fond, dluhopis či akcie, můžete zkusit investovat jinam. Do vína, umění, mincí - už 5000 korun je například podle spolumajitele Národní banky vín Tomáše Besedy částka vhodná pro začátek vytvoření vlastní sbírky vín. Když budete mít dvacet tisíc volných korun a správně je investujete do vína, můžete počítat se ziskem zhruba pěti až deseti procent. Podobně ziskový může být podle odborníků také nákup zlaté dvoutisícikorunové mince ve špičkové kvalitě. Po ukončení emise v roce 2005 hodnota prvních mincí stoupne až na dvojnásobek původní ceny. Pozor! Výše uvedené netradiční investiční příležitosti je potřeba vždy konzultovat s odborníky, jinak hrozí ztráta.

Nabízí se i jiná cesta. „Doporučoval bych uspořené peníze investovat do sebe, to znamená do dalšího vzdělání a zvýšení kvalifikace,“ míní Vladimír Tomšík, hlavní ekonom Newton Holding. I ušetřených tři sta korun měsíčně může stačit na dvě hodiny jazykové výuky v kurzu či zdokonalení se na počítači. Vyšší kvalifikace znamená obvykle i lepší uplatnění na trhu práce, zvýšení platu a tím více peněz na další investování.

Uspořit z běžného platu milion korun se zdá jako úkol takřka nadlidský. Podaří se to však každému, kdo bude ukládat měsíčně například tři tisíce korun do podílového fondu s ročním výnosem pět procent. Za dvacet let totiž získá 1,2 milionu korun.

Stavební spoření nebo penzijní připojištění s předpokládaným ziskem tři procenta by za tuto dobu vyneslo zhruba o dvě stě tisíc korun méně. Stejné peníze uložené na dvacet let na termínovaný vklad s úrokem kolem dvou procent by se zhodnotily na necelých devět set tisíc korun.

Pět tisíc korun měsíčně stačí i na další velmi dobrou investici - nákup menšího bytu za milion korun na hypotéku a její postupné splácení. „Při investici do milionového bytu a jeho předpokládaném pronajmutí za částku okolo 6500 až 8500 korun bez poplatků měsíčně lze očekávat návratnost vloženého milionu za 13 let, respektive 10 let, což je s úroky v bankách neporovnatelný úspěch,“ radí Miroslav Havelka, jednatel společnosti OMEGA REALITY.

Kam uložit peníze, které neutratíte? - odkládejte je na dlouhodobé vklady, kde budou hůř dostupné - založte si stavební spoření nebo penzijní připojištění - pokud máte přehled, vyberte si vhodný podílový fond - pro začátečníky jsou vhodné méně rizikové fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy - kupte byt na hypotéku, pronajměte jej a z pronájmu ji splácejte - zvažte netradiční investice do vína, mincí či umění

Zkusili jste někdy vložit peníze do méně tradičních investičních cílů, jako je víno, umění nebo třeba drahé kameny? Přinesla vám taková investice nějaký opravdu zajímavý zisk? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.