I z malých částek může být pořádné věno

Pokud se rozhodnete vybavit děti do života nejen radami, ale také finančně, je lepší s pravidelným spořením začít co nejdříve. Přitom nemusí jít o nijak horentní sumy. Díky dlouhodobému ukládání se může i z několika stokorun měsíčně vyklubat kulatá suma. Kdybyste například měsíčně dávali 1500 korun na termínovaný vklad, můžete mít za deset let necelých 200 tisíc korun, při dvacetiletém ukládání získáte až 440 tisíc korun.

Pokud však chcete pro svou ratolest větší obnos peněz, nesmíte spoléhat jen na bankovní vklady, ale snažit se kombinovat několik různých možností. Odborníci jednoznačně doporučují využít výhodné podoby stavebního spoření a výnosy z něj investovat do podílových fondů. „Za stávajících podmínek na trhu bude nejvýhodnější založení stavebního spoření a ukládání optimálních 1500 korun,“ radí Pavel Jílek, manažer služeb finančního plánování ze společnosti Sophia Finance. Tím, že dáte například 120 tisíc korun ze stavebního spoření do podílových fondů, máte šanci své peníze ještě více zhodnotit. „Pokud by člověk spořil například dvacet let, doporučil bych nákup dluhopisových a akciových fondů,“ říká Ivo Nejdl, finanční analytik Raiffeisen Bank.

Možností je však daleko více: můžete svým dětem založit například životní pojištění, aby jim byla celková částka vyplacena v okamžiku plnoletosti. Tady je však nutné počítat s tím, že ačkoli vám pojišťovna slíbí zhodnocení vašich vkladů, vždy jí část peněz zůstává. Pokud by například rodina měla vlastní bydlení a nebála se zadlužit, byl by dobrou investicí nákup nemovitosti. Ta na rozdíl od sumy peněz neustále získává na hodnotě. Jakou hodnotu bude mít jeden milion Zajímáte se o možnosti stavebního spoření? Navštivte tuto sekci. korun za dvacet let, lze těžko odhadnout, zatímco cena bytu nebo domku neustále poroste.

Zvažte, kolik můžete obětovat

Alfou a omegou je finanční situaci rodiny. Pokud žijete od výplaty k výplatě, asi jen těžko budete moci každý měsíc postrádat větší částky peněz. Tam, kde peníze nejsou problém, mají rodiče možnost vybírat z více variant a mohou si dovolit i více riskovat, například investováním do akcií.

Ještě než se rozhodnete, kolik a kam budete pravidelně investovat, zvažte své reálné možnosti. A volte takovou variantu, abyste si na krk neuvázali finanční balvan, který bude nad vaše síly. Odborníci proto doporučují odkládat zpočátku raději menší částky a postupně je zvyšovat tak, jak se budou zlepšovat finanční poměry domácnosti. A pamatovat na to, že přijdou po finanční stránce krizová období jako mateřská Hledáte další informace o životním pojištění? Pak neváhejte a navštivte naši speciální sekci. dovolená, která v mnoha případech nedovolí mladé rodině pravidelně spořit vůbec.

Nejlepším věnem může být vzdělání

Rodičovské peníze však nemusí být nejlepší životní výbavou dítěte. „Rodiče mi hradili veškeré výdaje na vysoké škole, ale stavební spoření, které jsem si založil, jsem si musel v podstatě platit sám,“ říká o svých zkušenostech Petr Vokrouhlík. Odborníci takový postup schvalují. „Rodiče by měli dopřát dětem vzdělání, připravit je na samostatný ekonomický život, vychovávat je k finanční odpovědnosti a naučit je řešit problémy samostatně,“ radí socioložka Jitka Havlová. Podle jejího názoru by rodiče navíc neměli dát všechny peníze, které pro ně ušetřili, dětem hned po jejich osamostatnění. „Měli by myslet i na finanční rezervu pro případnou výpomoc dětem v době, kdy se dostanou do tíživé situace, například vlivem ztráty práce, rozvodu, odchodu na mateřskou dovolenou a podobně,“ míní socioložka.

Spoříte pro své děti? Využíváte výhod stavebního spoření, investujete do podílových fondů, nebo raději peníze vkládáte do vzdělání svých dětí? Podělte se s námi o své názory a zkušenosti.