I z platby životního pojištění se mohou vrátit peníze

, aktualizováno

Podmínkou pro daňový odpočet u životního pojištění je to, aby pojistka byla sjednána alespoň na pět let, a to nejméně do šedesáti let věku klienta. „U kapitálového životního pojištění je navíc potřeba mít sjednánu alespoň minimální výši pojistné částky pro dožití.