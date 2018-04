I zadlužit se můžete rozumně. Stačí, když dodržíte několik zásadních rad

Oproti loňsku se chce letos na Vánoce zadlužit o pět procent méně Čechů. Ukázal to průzkum společnosti Provident Financial. Číslo se pravděpodobně těsně před svátky ještě zvedne, vždyť reklamy útočí nejenom v televizi a obchodech. Třeba pohled se sněhulákem v kulichu a nápisem "Díra v penězích na Vánoce?", který našla Jitka Králová v dopisní schránce, láká na snadnou okamžitou půjčku bez ručitele až do 166 tisíc korun.

"Lidé chtějí všechno hned, i to, na co nemají našetřeno. Jenomže v novém roce je třeba štědré Vánoce splácet, ty se tak mohou stát noční můrou na příštích několik let," upozorňuje Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov. Jestli zvládnete splátky bez potíží, si můžete předem spočítat třeba tady: www.rozumnezadluzeni.cz.

1. Najděte splátky bez navýšení

Pokud potřebujete konkrétní věc do domácnosti, například pračku či televizi, podívejte se, zda ji v obchodě nenabízejí na splátky bez navýšení. Například Cetelem a Home Credit tyto programy nabízejí, podmínkou je dluh vyrovnat do šesti měsíců.

2. Menší půjčky řešte kreditkou

Je to úvěr takřka zadarmo, ale jen pro důsledné. Hlavní je, abyste dluh na kreditní kartě byli schopni uhradit každý měsíc ze své výplaty, a vejít se tak do bezúročného období (bývá 45 až 51 dnů). Když nezvládnete splatit částku během bezúročného období, počítejte s úroky kolem 22 procent ročně.

3. Porovnejte nabídky

Najděte si na internetových stránkách půjčovacích společností úvěrovou kalkulačku a spočítejte si, kolik by vás půjčka stála. Zadejte částku a dobu, po kterou ji chcete splácet, a vypadne na vás výše měsíční splátky, roční úroky i celková částka, kterou uhradíte. Z té si snadno spočítáte, o kolik ve finále půjčku přeplatíte – čím kratší doba splácení, tím vyšší splátka, ale celkově levnější půjčka.

Tím však výběr nekončí, na společnost, která vám vyšla nejvýhodněji, se obraťte osobně a nechte si vše propočítat. Může se stát, že se výsledná splátka bude i o několik stokorun lišit.

4. Zkuste nejprve banku

Obraťte se raději na banku. Vůbec nejlepší je oslovit nejdříve tu vlastní, kde máte účet, případně kreditní kartu. Znají už vaši platební historii a jste pro ně spolehlivější klient než někdo "z ulice". Solidní splátkové společnosti vám nabídnou podobné podmínky jako banky a také si vás důkladně proklepnou. Nemusí sice nahlížet do registru, k vaší schopnosti splácet však přihlížejí. Od Nového roku to i jim bude přímo nařizovat nový zákon o spotřebitelském úvěru.

5. Vyhněte se lichvářům

Jestli narazíte na inzeráty, kde vám půjčí takzvaně na dobré slovo a nic víc je nezajímá, nenechte se chytit. V praxi vám sice slíbí půjčku, vyinkasují za to nemalý poplatek, ale často se za počáteční vstřícností skrývá jen zprostředkování za poplatek, nebo vás donutí ručit nemovitostí i za půjčku pár desítek tisíc. Mnohdy navíc, než se vůbec dostanete k tomu, že si chcete půjčit, utratíte stokoruny za drahé mobilní číslo.

6. Přečtěte si podmínky

Nebankovní společnosti vám půjčí ochotně, ale zaplatíte vyšší úroky a především nadhodnocené sankce v případě, že se s platbou zpozdíte. Jestliže se budete cítit tlačeni k uzavření smlouvy, zástupce společnosti se bude vykrucovat, nebude znát odpovědi na vaše otázky, raději si nepůjčujte.

Pokud v podmínkách narazíte na slova, kterým nerozumíte nebo budou napsaná tak malým písmem, že nebudete mít trpělivost je přečíst, text nepodepisujte. Od Nového roku se mění zákon a to pro vás jako spotřebitele znamená více informací, ale neznamená to, že si nemusíte smlouvu a podmínky důkladně prostudovat.

7. Pozor na rozhodčí doložku

V mnohých smluvních podmínkách narazíte na rozhodčí doložku. Když se budete v budoucnu cítit poškozeni, nebude se věc řešit u soudu, ale u rozhodce, kterého ovšem předem vybrala společnost. Vy s ním jen ve smlouvě souhlasíte a obrana bývá těžší než u soudu.

8. Pojistěte si splátky

Pokud si půjčujete větší obnos, pojistěte se proti neschopnosti splácet. Kdybyste náhle přišli o práci nebo dlouhodobě onemocněli, pojišťovna za vás uhradí splátky, na které z podpory nemusíte dosáhnout. Solidní banka i splátková společnost vám tuto možnost nabídne hned při sjednávání půjčky, splátka obvykle vzroste o tři až šest procent.

9. Dodržujte termíny

Nastavte si trvalé příkazy tak, aby hned po výplatě odešly jako první vaše splátky. Kdybyste přesto nezvládli peníze poslat, hned věřiteli situaci vysvětlete. Pokud jste si vybrali seriózní společnost, bude se ve spolupráci s vámi snažit najít řešení schůdné pro obě strany.

10. Půjčku netajte před rodinou

O půjčce řekněte manželce či manželovi. Jsou automaticky vaši spoludlužníci a povinnost splácet mají stejně jako vy.