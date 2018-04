Ideální hypotéka České spořitelny: klient přesně ví, za co platí

Česká spořitelna u této hypotéky prezentuje jako jednu z hlavních novinek a výhod právě možnost pracovat se svým úvěrem jako se "skládankou“. Klient si z nabídky různých služeb či parametrů může zvolit ty, které se mu hodí, a sestavit si svůj úvěr individuálně podle toho, co se mu vyplatí a co si přeje. Jde o stejný princip, kterým funguje Osobní účet České spořitelny. Zájemci budou mít na jejích internetových stránkách již brzy podobný formulář s kalkulačkou, kterým si mohou hypotéku nasimulovat a zjistit, kolik by za ni zaplatili.

Žádné novinky

ČS uvádí, že podobnou možnost klienti na trhu dosud neměli. V podstatě lze ale říci, že o nic nového nejde, pouze jsou všechny nabízené služby přehledně seskládané jakoby "do tabulky“, aby se výsledný produkt svou formou nějak odlišoval od konkurenčních.

Pokud jde o jednotlivé nabízené služby, které si žadatel může libovolně vybrat jako volitelný parametr ke své standardní hypotéce, žádná z nich není novinkou. Všechny z nich jsou již na trhu nabízeny několik let. Poskytuje je samozřejmě i ČS, nyní je ještě navíc doplnila o několik dalších služeb, které v její nabídce dosud chyběly. Jedná se o třicetidenní garanci neměnné výše úrokové sazby při sjednávání úvěru, možnost zřízení mimořádných splátek a nově lze využít on-line ocenění nemovitosti přímo na pobočkách banky (platí pro byty v městech nad deset tisíc obyvatel).

Vyřízení hypotéky zdarma

Zájemci o úvěr jistě nejvíce ocení, že vyřízení hypotéky bude od nynějška zdarma. Dosud poplatek činil 0,9 % z hodnoty úvěru, minimálně 9 500 korun, horní hranice byla stanovena na 25 tisíc korun (pro úvěry do pěti milionů korun, u vyšších individuálně). Sjednání úvěru zdarma nabízí v současnosti ještě Raiffeisenbank, ostatní banky jej mívají v rámci krátkodobějších akčních nabídek.

Poplatek za správu účtu placený měsíčně je naopak v porovnání s ostatními bankami nyní vyšší. Činí 200 korun, obvyklá výše bývá 150 korun.

Jak vypadá Ideální hypotéka

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny volitelné služby, ze kterých si žadatelé o hypotéku mohou vybírat, když si budou sestavovat svou hypotéku "na míru“. ČS je rozdělila do třech bloků: Individualita, Flexibilita a Jistota.

Ideální hypotéka České spořitelny:

Základní parametry, volitelné služby a výše poplatků Základní hypotéka poplatky: vyřízení zdarma, měsíční poplatek 200 Kč zdarma zahrnuje služby:

*garance výše úrokové sazby na 30 dní od okamžiku vystavení nabídky hypotéky do podpisu úvěrové smlouvy

*on-line ocenění nemovitosti (v případě bytu) přímo na pobočce

*čerpání po 3 měsíce zdarma (bez omezení počtu čerpání)

Volitelné služby jsou rozděleny do tří následujících bloků: přirážka, sleva na úrokové sazbě

(%) měsíční poplatek (Kč) jednoráz. poplatek

(Kč) frekvence účtování poplatku * Individualita Bez vlastních úspor (100% hypotéka) + 0,50 % 0 1 999 jednorázově Bez vybrané nemovitosti ( smlouva uzavřena třeba jen na základě ústně sdělených informací) - 0 1 999 jednorázově Bez dokladování příjmů + 1,50 % 0 1 999 jednorázově Zjednodušené čerpání při výstavbě (až 20 % lze čerpat jen na základě čestného prohlášení o účelovém použití prostředků) - 0 1 999 jednorázově Expresní čerpání (již 2. den po podpisu smlouvy) - 0 1 499 jednorázově Flexibilita Mimořádné splátky bez poplatku (lze kdykoli, max. do výše 25 % půjčené částky) - 149 1 999 opakovaně Změna výše splátek (n a přechodnou dobu i trvale , zkrácením či prodloužením doby splatnosti) - 0 1 499 opakovaně Prémie při změně fixace - 439 1 999 opakovaně Dodatečné krytí finančních potřeb (americkou hypotékou) - 0 0 - Jistota Přerušení splácení (až na šest měsíců) - 0 1 499 opakovaně Zvýhodnění pro klienta ČS (při splácení inkasem z účtu u ČS) - 0,10 % 0 0 - Sjednání pojištění schopnosti splácet - 0 0 - Sjednání pojištění schopnosti splácet i při ztrátě zaměstnání - 0 0 -

Zdroj: Česká spořitelna

*Poznámka: frekvence účtování poplatků

opakovaně = při každé refixaci v případě pokračování služby (bude automaticky nabízeno)

jednorázově = při zakoupení služby

Individualita je jednorázová

Služby ze skupiny Individualita se týkají pouze fáze sjednávání úvěru. Na trhu je obvyklé, že u stoprocentních hypoték stejně jako u hypoték bez prokazování příjmů bývá úroková sazba o něco navýšena. Pokud si žadatel zvolí některé z těchto parametrů, vyřízení hypotéky pak již samozřejmě nebude zdarma. Nejčastěji se bude zřejmě jednat právě o volbu stoprocentní hypotéky.

Flexibilita se sjednává na fixační období

Volitelné parametry ze skupiny Flexibilita jsou určeny především pro klienty, kteří si sjednají hypotéku s delší fixací. Daná služba má "životnost“ po dobu sjednané doby fixace, při změně úrokové sazby se pak klient rozhodne, zda si službu opět zaplatí na další fixační období, nebo zda si nezvolí žádnou službu, nebo si vybere jinou.

Také za flexibilitu si bude muset klient připlatit. Pokud si sjedná možnost provádět mimořádné splátky bez sankcí v průběhu fixačního období, bude kromě jednorázového dvoutisícového poplatku ještě každý měsíc platit 149 korun (základní poplatek 200 korun samozřejmě zůstává zachován).

Za možnost získat prémii při změně fixace je také třeba platit každý měsíc, a to celkem vysokou částku. Jedná se o to, že na konci doby fixace banka klientovi sníží dlužnou částku hypotéky (nesplacenou jistinu) o mimořádnou prémii, jejíž výše závisí na průběžném zůstatku na jeho Osobním účtu. Část tohoto zůstatku se úročí úrokovou sazbou ve výši sazby hypotéky (pouze interně, úrok není na účet připisován, slouží jako základna pro výpočet výše této prémie). Předplatit si mimořádnou splátku se tedy vyplatí, pouze pokud je volný zůstatek na Osobním účtu dostatečně vysoký (alespoň 100 tisíc korun). Na podobném principu pracuje bilanční mechanismus, který nabízí mBank, ovšem zdarma. Více si o něm můžete přečíst zde.