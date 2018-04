Ideální léto v práci: pitný režim a opalovací krém zajišťuje zaměstnavatel

Pokud jste například zahradnice, zedník nebo řidič autobusu, dohady kolem větrání a klimatizace se vám nejspíš vyhnou. Budete ale řešit jiné problémy: jak se nespálit sluncem a nedostat úžeh či úpal z tepla. V ochraně před obojím by vám měl zaměstnavatel pomoci. Dokonce mu to velí zákoník práce.

Jak upozorňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová, jsou zaměstnavatelé povinni zajistit bezpečné pracovní podmínky. "Mezi povinnosti patří i poskytování nápojů," upozorňuje. To znamená, že jsou povinni zajistit pitnou vodu a u některých povolání i takzvané ochranné nápoje.

Pití zdarma by měli dostávat například řidiči městské hromadné dopravy. "Vyplývá to i z kolektivní smlouvy," říká mluvčí pražského Dopravního podniku Ondřej Pečený. "Řidiči tramvají dostávají rozpustné nápoje a na konečných tramvají mají k dispozici zásobníky pitné vody," uvádí. Nápojové automaty slouží podobně řidičům autobusů. Nápoje zdarma jsou samozřejmostí v horkých letních dnech například i pro pracovníky Metrostavu.

V jednom z nařízení vlády je dokonce stanoveno, jaké množství takzvaných ochranných nápojů to má být. Mělo by odpovídat nejméně sedmdesáti procentům tekutin, které ztratíte za směnu potem a dýcháním. Kolik přesně a jaký typ nápoje zaměstnanci dostanou, by měla firma konzultovat s lékařem. Ten vychází z vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek práce a znalosti zdravotního stavu jednotlivých zaměstnanců.

"Naši zaměstnanci, kteří pracují venku, dostávají také opalovací krémy," říká mluvčí Metrostavu František Polák. "Manažeři se snaží práci organizovat tak, aby nemuseli být lidé na slunci celý den. Mohou využívat i odpočinkových místností," dodává. A když je například bouřka? Pracovníci na stavbě umějí podle něj reagovat operativně, protože jejich práce závisí na povětrnostních podmínkách celý rok. Musí se umět přizpůsobovat například dešti nebo mrazu, takže ani blesky jim nedělají problém.

Rada Mějte na paměti, že podle zákoníku práce je vám zaměstnavatel povinen zajistit podmínky, abyste mohli bezpečně pracovat. Případné problémy můžete konzultovat na hygienické stanici nebo oblastním inspektorátu práce.

Domluvte se, zda můžete porušit etiketu

V letním parnu může být problém s i oblečením. V některých firmách, například finančních ústavech, obchodech nebo ve službách, kde zaměstnanci komunikují se zákazníky, musí nosit oděv odpovídající pravidlům, takzvanému dress code. U mužů je to obvykle oblek včetně košile s dlouhými rukávy doplněný polobotkami, ženy zase oblékají kostýmy, k nim punčochy a lodičky.

Podle odborníka na etiketu Ladislava Špačka tyto zvyklosti nelze rušit, ani když teploty překročí třicítku. Můžete se však dohodnout s nadřízeným, že v kanceláři, kde jste sami a nekomunikujete se zákazníky, polevíte. Dopřejete si například krátký rukáv nebo nohy bez silonek. Přesto některý oděv zůstává v zaměstnání tabu. Jako například u mužů krátké kalhoty nebo u žen průhledná a malá trička či ultrakrátké sukně.

Rada Pořiďte si pro horké letní dny formální oblečení z lehkých materiálů. Důležité schůzky, pokud je to možné, odložte na dobu, kdy nebude takové horko.

Dohodněte se na teplotě

Pokud sedíte v kanceláři nebo v open space, možná jste už někdy byli svědky podobných scén: jeden kolega během dne několikrát zapne a nastaví klimatizaci, druhý ji, ve chvíli, kdy si první kolega odskočí například na oběd, hned vypne a otevře okno. Dusno v místnosti tak zdaleka nemá na svědomí jen počasí.

"Klimatizace může být problém," přiznává Markéta Kuklová ze společnosti Microsoft. Podle ní si jejich pracovníci vycházejí vzájemně vstříc. Teplota v kancelářích je otázkou dohody a kompromisu. Žádná centrální pravidla pro výši teploty nemají ani ve společnosti T-Mobile. I když jak přiznává její mluvčí Jiří Janeček, také u nich pracují otvírači oken i studenomilní zastánci klimatizace. "Ještě se nestalo, že bychom se nedohodli," říká.

rada Smlouvejte bez emocí. Dohodněte se na teplotě přijatelné pro obě strany. A počítejte s kompromisem. Když už nemůžete existovat bez otevřených oken, otevírejte je ve chvíli, kdy kolega, který naopak větrá nerad, není přítomný. Podobně postupujte i v případě klimatizace. Pokud se dohodnete předem na pevné teplotě, můžete tomu přizpůsobit i své oblečení. Odpadnou tak "zlé pohledy", že je někomu zima nebo teplo.

