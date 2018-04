IKS Dluhopisový – náhoda nebo umění?

Není tedy divu, že v našem scoringovém hodnocení se tento fond drží i v konkurenci vysoce kvalitních zahraničních fondů na špici. V Čechách mu snad může konkurovat jen fond Conseq Dluhopisový, který v posledním roce vydělal takřka 16 procent, ale pouze za cenu vysokého rizika (volatilita 5,25%), a již zmíněný ISČS Sporobond, který má sice nižší výkonnost (za poslední rok 7,0%), ale stejné riziko jako IKS Dluhopisový (volatilita 1,6%). Každého investora v souvislosti s výbornými výsledky fondu IKS Dluhopisový asi napadne hned několik otázek najednou. V čem tkví neskutečný poměr mezi výkonností a rizikem tohoto fondu? Je vysoká výkonnost fondu čistě náhodná nebo je výsledkem optimálního řízení portfolia fondu? Stojí za růstem výkonnosti lednová změna v managementu fondu, kdy se ke kormidlu fondu dostali Patrik Hochmal a Ondřej Král? Bude fond dosahovat stejných výsledků i v budoucnu? Neboli vyplatí se do fondu investovat?

K tomu, abychom odpověděli na tyto otázky, musíme nejdříve zjistit, v čem tkví dobré výsledky fondu. Z údajů Unie investičních společností ČR plyne, že fond investuje velmi konzervativně – zhruba 70 % do domácích dluhopisů, 20% do termínovaných vkladů, zbytek do zahraničních dluhopisů (v současné době polské dluhopisy). Veškeré měnové riziko fondu je ale zajištěno. Podobné portfolio má například fond Newton Kosíř, 1. IN Dluhopisový fond či ISČS Bondinvest, tyto fondy ale mají výrazně nižší výkonnost. V čem se IKS Dluhopisový liší od svých konkurentů? Především aktivní správou portfolia, kdy se snaží využívat i krátkodobých pohybů výnosové křivky, a to jakýmkoliv směrem. K tomuto účelu fond využívá hned několik nástrojů. Nejjednodušší je zvýšit duraci portfolia v okamžiku, kdy se očekává pokles výnosové křivky (růst cen dluhopisů) a naopak duraci snížit ve chvíli, kdy se očekává růst výnosové křivky (pokles cen dluhopisů). Alternativním nástrojem je použití tzv. asset swapů, kdy fond nakoupí dluhopis a zároveň nakoupí či prodá swap, který směňuje tok fixních dividend z dluhopisu za tok flexibilních výnosů závislého na aktuálním tvaru výnosové křivky.

O aktivní správě fondu svědčí vysoká obrátka portfolia. Například v říjnu fond uskutečnil dluhopisové obchody v objemu 5,3 miliard. Čisté obchodní jmění fondu přitom činí 2 miliardy korun. Modifikovaná durace portfolia fondu v současné době činí 3,6 roku, přičemž 19% dluhopisů je se splatností do jedné poloviny roku. Zbylá část dluhopisů má tedy vysokou modifikovanou duraci, což odráží očekávání managementu dalšího poklesu sazeb ČNB v reakci na razantní snižování sazeb v USA a zemích eurozóny. Ať již k snížení sazeb dojde ještě koncem letošního roku nebo začátkem příštího, fond by si měl v nejbližších měsících udržet svoji vysokou výkonnost.

Aktivní metody správy portfolia spolu s dobrým časováním trhu přispěly v letošním roce k uvedeným nadprůměrným výsledkům. Lze tedy říci, že vysoká výkonnost fondu není náhodou a že je výsledkem pečlivého portfolio managementu založeného na dobré znalosti českého trhu. Přesto není jisté, že se bude managementu stejně dařit i v delší budoucnosti. Aktivní správa portfolia je dosti nákladná, a to jak z hlediska brokerských poplatků, tak i z daňového hlediska. Pokud by se manažérům nedařilo vystihnout náladu trhu, může výkonnost fondu výrazně poklesnout.