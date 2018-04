Image je i tom, jak se tvářit

Myslete na to, jak působíte na druhé lidi. Zabývejte se sami sebou natolik, abyste i na sobě viděli to, co vám vadí spíš na druhých. Neznamená to však, že je třeba podléhat diktátu módy ani módní trendy úplně opomíjet. Je dobré s nimi umírněně držet krok. A nezapomínejte na to, že image zdaleka není jen oblečení, ale i výraz očí i tváře.

Do práce se nehodí ani špatně sladěné, barvou i materiály náhodně vybrané oblečení, které nelichotí vaší postavě, ani extravagantní styl, který zaskočí šéfa, spolupracovníky i klienty.

Dobře skórují kostýmky a šaty, málo příliš krátce střižené sukně či "kraťasy". Na některé postavě mohou sice vypadat poměrně dobře, přesto celkově působí příliš ležérně a navozují spíš dojem dovolené a relaxace. Nejsou vhodné zejména tam, kde přicházíte do styku s klienty.

Pamatujte i na čistou, pohodlnou a přitom elegantní obuv. Nejrůznější trepky či bačkory se do práce nehodí. Zdrženlivý, barevně umírněný a dobře sladěný styl byste měli vhodně doplnit účesem, ženy pak decentním líčením. Rovněž parfém má být volen tak, aby dobře splynul s vaší osobní vůní. Nemá se zcela rozplynout ani příliš dráždit.

K osobnímu stylu patří chůze, která by měla být vzpřímená, ne nakrčená, jako byste uhýbali před nějakou ránou. Je lepší chodit také spíš "středem" než se krčit u zdi. Záleží však i na tom, zda umíte pozdravit, poděkovat, poprosit. Mnoho lidí se tím ke své chybě příliš nezdržuje.

Konkrétní způsob jednání je však teprve konečným stvrzením vašeho stylu. A měli byste to mít i v očích. Váš pohled nejvíc signalizuje druhým, jak se cítíte, zda jste v defenzivě či aspirujete na vítězství. Pokud se vám podaří sladit vzhled i chování, budou vás ostatní vnímat jako nepřehlédnutelnou, charismatickou osobnost a snáz získáte také lepší postavení v zaměstnání.