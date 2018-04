Image ­ klíč k úspěchu v zaměstnání

Tuto skutečnost dokazuje velký počet studií a statistických průzkumů. Většina vrcholových manažerů významných světových společností si myslí, že pokud chce někdo pracovat v jejich společnosti, musí tomu také odpovídat jeho image. A je to pravda. V dnešní velice dynamické době nerozhoduje o obchodních výsledcích společností kvalita prodávaných výrobků a služeb nebo snad jejich cena, protože všechny jsou zhruba na stejné úrovni.

Zásadním rozdílem mezi nimi je lepší a dokonalejší způsob nabídky těchto produktů. Jiné statistické údaje říkají, že přibližně 30 procent úspěchu přináší obchodním zástupcům značka a image společnosti a samozřejmě také stupeň její známosti. Tato kritéria společnosti z velké části zlepšují nebo zhoršují její představitelé a zaměstnanci. Podobné vazby platí i na úrovni jednotlivců. Uchází-li se například o pracovní místo více zájemců, statistiky uvádějí, že velmi pravděpodobně zvítězí ten, který se dokáže nejlépe prosadit a zaujmout.

Nemusí to být (a ani často nebývá) ten, který požaduje nízkou nebo přiměřenou mzdu. Mnohdy také dosáhl nižšího vzdělání, nebo má méně zkušeností v praxi než jeho konkurenti. Dokázal však natolik přesvědčit, že dostal před ostatními přednost. Jak je to vůbec možné? Více než 90 procent manažerů v rozhodovacích pozicích tvrdí, že styl komunikace a profesionální vzhled jsou klíčová kritéria pro získání zaměstnání. Nejsou tedy jediná, jsou klíčová. V průběhu několika prvních sekund rozhovoru s cizím člověkem si naše podvědomí o něm vytváří určitý dojem a daného člověka řadíme podle našich zkušeností a znalostí do určité kategorie, "škatulky". I když si každým dalším rozhovorem či setkáním tento dojem upravujeme, musí daný člověk vynaložit obrovskou energii, aby nás přesvědčil, že jej máme "přeřadit" jinam. Jestliže se mu nepodařilo zapůsobit dobře hned při prvním setkání, potřebuje velice dlouhý čas na to, aby dokázal pozměnit náš názor. A to už je těžší.



Seriál Image a úspěch přinese v dalších pokračováních řadu poznatků, které vám pomohou vyvarovat se zbytečných chyb ve vašem image i chování a jichž lze využít ke kvalitnějšímu a úspěšnějšímu profesnímu životu.