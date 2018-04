Image konzultant doprovodí i na nákupy

Nicméně - stále k němu přistupují nedůvěřivě. Mnoho lidí si nedovede vytvořit ucelenou představu o tom, kdo to vlastně image konzultant je. Přicházejí za ním s obavami - doufám, že mi nezkrátí vlasy - i s pochybami - no, to jsem zvědavý, co ze mě udělá. Rady dobrého image konzultanta však nespočívají v tom, že člověka automaticky změní podle současné představy o úspěšném vzhledu. Správný image konzultant má být průvodcem vnějším a vnitřním já osoby, která ho požádala o radu. Nikdy přitom nesmí zapomenout vyjádřit její individualitu. I v mantinelech pravidel může zůstat každý sám sebou.

Dnes je v Česku reálné najít profesionála, speciálně vyškoleného v renomovaných institutech, kde přednášejí a předávají své dlouholeté zkušenosti v oblasti poradenství ženám, mužům a firmám z velké části zahraniční poradci pro vytváření image. Kontakty je možné vyhledat mimo jiné také na internetu. Dalším důležitým kritériem při výběru image konzultanta jsou doporučení. Dobrý konzultant ochotně poskytne kontakty na společnosti, firmy nebo klienty, pro které pracoval, a tak lze na něj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu služeb, které konzultant poskytuje.

Ten kvalitní nabídne pomoc při výběru osobních barev, vybudování profesionálního šatníku a stylu. Poradí, jak zvládnout vztahy a situace při obchodním styku, jak dosáhnout vhodného vystupování, pomůže s osobní reprezentací. Samozřejmostí by měla být také pomoc při realizaci daných doporučení. Vyplatí se požadovat osobní doprovod při nákupech, asistenci u kadeřníka a doporučení, smluvení dalších odborníků v oblastech souvisících s osobním rozvojem člověka.