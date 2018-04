Infarkt jako následek vypjaté atmosféry na poradě může být pracovním úrazem

Příkladem může být třeba infarkt. Pokud by zaměstnance postihl při vypjaté situaci, například na poradě a psychické trauma by se prokázalo jako jeho příčina, pracovní úraz. by to mohl být. Stejně tak při velké náhlé fyzické námaze, pokud by přímo souvisela s výkonem pracovních povinností a přesahovala obvyklé meze.

"Pokud by infarkt postihl zaměstnance při běžné klidné práci u počítače, zřejmě by to pracovní úraz nebyl," dodává Pavel Jakab z pražské advokátní kanceláře Peterka & Partners.

V současné době firmy mnohdy umožňují svým pracovníkům v mimořádných situacích pracovat z domova. Například tehdy, kdy se zaměstnanec necítí dobře, na pracovišti by mohl roznášet bacily, ale doma u počítače pracovat může.

Pokud se při práci doma zraní, může být jeho úraz považován za pracovní. Opět je nutné dodržet podmínku, aby zaměstnanci vznikla škoda při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud tedy zaměstnavatel nařídí nebo povolí práci z domova, může mu vzniknout odpovědnost za pracovníkův úraz.

pracovní úraz Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Ne všechny úrazy lze považovat za pracovní

1. Úraz na cestě do nebo z práce

V tomto případě to není pracovní úraz. Za výkon práce se zde nepovažuje cesta do zaměstnání a zpět.

2. Úraz na služební cestě

Úraz bude považován za pracovní, pokud se stane při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Předmět služební cesty se za pracovní úkol považuje.

3. Úraz na školení, na které vyslal pracovníka zaměstnavatel

I toto je pracovní úraz. Školení, které firma nebo její odborová organizace pořádá kvůli zvyšování kvalifikace zaměstnanců, je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Odškodnění zaměstnance Stane-li se vám pracovní úraz, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, vám povinen poskytnout náhradu za ztrátu výdělku,

bolest a ztížení společenského uplatnění,

účelně vynaložené náklady spojené s léčením,

věcnou škodu.

4. Úraz na teambuildingové akci

Také na akci, kterou pořádá zaměstnavatel, a která má za úkol stmelit kolektiv, bude zranění považováno za pracovní úraz, protože opět souvisí s plněním pracovních úkolů.

5. Úraz o přestávce dané na jídlo, který se přihodí na pracovišti, například v kuchyňce

Je to pracovní úraz. Činnost obvyklá v době přestávky na jídlo a oddech, kterou pracovník provádí v budově nebo areálu firmy, zákonným podmínkám vyhovuje. A sem patří i příprava jídla.

6. Úraz o přestávce dané na jídlo, který se přihodí mimo místo práce – například v restauraci či na cestě

Pracovní úraz to v tomto případě není, protože se pracovník nestravoval v objektu zaměstnavatele.

7. Úraz v pracovní době při cestě k nebo od lékaře

Zde záleží na typu vyšetření a místě, kde se koná. Pracovní úraz to bude, pokud vás na vyšetření pošle zaměstnavatel či absolvujete ho v objektu zaměstnavatele.

odškodnění pozůstalých Pokud pracovník následkem pracovního úrazu zemře, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti pozůstalým poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,

náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,

náhradu nákladů na výživu pozůstalých,

jednorázové odškodnění pozůstalých,

náhradu věcné škody.

Stane-li se vám v práci úraz a váš zdravotní stav to dovolí, musíte vše bezodkladně oznámit svému nadřízenému. Stejně se zachovejte, pokud jste svědkem zranění svého kolegy.

Zaměstnavatel musí vést evidenci všech úrazů, jak s pracovní neschopností, tak bez ní, včetně případného úmrtí pracovníka. Zároveň musí o každém úrazu vypracovat záznam, který předá jak postiženému zaměstnanci, tak stanoveným orgánům a institucím.

Pokud bude úraz bude mít za následek pracovní neschopnost, je nutné doložit i lékařskou zprávu.

Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti za úraz

Za pracovní úraz musí firma zaměstnance odškodnit. Stejně tak musí poskytnout odškodnění i pozůstalým, pokud pracovník na následky úrazu zemře. Zaměstnavatelé jsou právě pro tyto případy ze zákona pojištěni.

Firma se může svých povinností zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že zaměstnanec porušil předpisy či pokyny bezpečnosti práce. Nebo byl třeba opilý či pod vlivem drog.

Zaměstnavatel se odpovědnosti může zprostit i zčásti, když se mu podaří dokázat, že si pracovník počínal lehkomyslně, přestože věděl, že se může zranit.