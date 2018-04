Informace o platech zaměstnanců jsou cenným artiklem

"K intrikaření dochází v každé firmě. Vynést tajnou informaci mimo společnost a ještě ji zpeněžit je rizikové a náročné, to si běžný zaměstnanec netroufne. U interního zneužití je to ale jinak. Upevnit svou pozici uvnitř firmy chce každý, s rostoucí nezaměstnaností budou interní pletichy narůstat," varuje Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert společnosti S&T CZ, která zpracovala analýzu o zneužívání citlivých údajů.

Analýza: Jaké informace se nejvíce kradou: rozvojové plány

informace o platech a odměnách

další klíčové informace k upevnění vlivu uvnitř firmy

nabídky v rámci tendrů zdroj: analýza S&T CZ



Znalost klíčových informací upevňuje vliv

Pravděpodobnost zneužití interních informací vlastními zaměstnanci je třikrát vyšší než zneužití dat zvenčí, například útokem hackerů. Intrikáni se nejvíce zajímají o klíčové informace, které jim umožní upevnit vliv uvnitř firmy. "Jde hlavně o výši platů a odměn kolegů, rozvojové a strategické plány či dohody s externími dodavateli," vyjmenovává Hněvkovský.

To potvrzují i soudní znalci v oblasti informačních technologií: "Setkáváme se často s nulovým zabezpečením interních dat. V případě jejich zneužití se pak velmi těžko hledá viník, a i pokud se najde, bez pádných důkazů nelze takového pracovníka kvůli zneužití interních informací propustit," říká soudní znalec Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu Apogeo Esteem.

Pravidla se porušují kvůli osobnímu prospěchu

Zneužití citlivých informací nejvíce hrozí firmám s více než 50 zaměstnanci, kde již existuje značné konkurenční prostředí. "V malých firmách je relativně snadné zajistit, aby se k citlivým informacím dostaly jen autorizované osoby. Případně o sobě a firmě vědí téměř vše, takže není co tajit," popisuje běžnou praxi Petr Hněvkovský.

Jakmile ale začne vznikat soutěživé prostředí, situace se rázem změní. "Češi jsou poměrně soutěživí a ambiciózní, bohužel až 40 procent z nich bez skrupulí poruší pravidla hry, pokud jim to přinese osobní výhodu. Může za to přijetí neetických forem chování v české populaci jako zcela běžné součásti života," vysvětluje psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services, která během posledních pěti let testovala chování 84 tisíc zaměstnanců.

Intriky ohrožují konkurenceschopnost

Pletichy a intriky přitom ohrožují další rozvoj firmy. Pokud vliv získávají intrikáni namísto opravdu schopných zaměstnanců, konkurenceschopnost společnosti rapidně klesá. "Vliv pak mají lidé, kteří mají nízkou morálku a nezastaví se prakticky před ničím. Naopak ti schopnější a loajálnější mohou být rychle vyšachováni ze hry," poznamenává psycholog Šimonek.

Dalším rizikem je obyčejná lidská závist. "Do bezpečnosti může firma investovat miliony, ale pokud se někdo dozví, že jeho plat je menší než kolegův, může získat touhu si přivydělat jinak či kolegu poškodit. Morálně si to obhájí tak, že si stejně bere jen to, o co ho firma připravuje," vysvětluje chování zaměstnanců v praxi soudní znalec Ivan Janoušek.

Lékem proti pletichám je nejen dobré zabezpečení interních dat, ale i vypracování systému kompetencí. "Přehnané restrikce vedou k tomu, že se lidé bezpečnostní pravidla snaží obcházet. Klíčem je tedy jasně určit, kdo k jakým informacím může a za jakých bezpečnostních podmínek. Samotné technologie jsou důležitým podpůrným prostředkem, ale nikoli spásou," uzavírá Petr Hněvkovský.

