Informace získané z webových kalkulaček mohou někdy klienty zmást

Uvažujete o hypotéce, máte představu, do jaké a jak drahé nemovitosti chcete investovat, ale vůbec nevíte, co vás to vlastně každý měsíc bude stát. Víte sice, kolik si můžete dovolit z vašeho rodinného rozpočtu dávat každý měsíc na hypoteční splátky, ale netušíte, zda to bude reálné.



Jako první pomoc se zdá být nejsnazší cestou využití hypotečních kalkulaček na webových stránkách bank. Hezky, v teple, v klidu si můžete potřebné údaje zadat do počítače a měsíční splátka je na světě, tedy na obrazovce.



A protože i nás zajímalo, jak takové hypoteční kalkulačky fungují, jak si jsou podobné, či jak dalece se od sebe liší, kolik vstupních dat jim musíme poskytnout, než nám "vydají" potřebné informace, připravili jsme si fiktivního zájemce o hypotéku a jeho údaje jsme do výpočtů postupně zadávali.

Fiktivní zájemce o hypotéku Parametry pro výpočet

Mladý člověk, žije sám a sám žádá o hypotéku.

Jeho hrubý měsíční příjem je 25 tisíc korun (čistý měsíční příjem 19 tisíc korun).

Nemá žádné jiné finanční závazky. Cena nemovitosti, kterou též bude ručit, je 1,8 milionu korun. Uvažuje o hypotéce ve výši 1,5 milionu korun (v případě GE Money Bank ve výši 1,4 milionu korun).

Úvěr chce splácet 25 let a zajímá ho fixace úrokové sazby na tři roky.

Kde bylo požadováno, zvolili jsme měsíční pojištění nemovitosti 200 korun.

Postupně jsme otestovali hypoteční kalkulačky deseti bank

Z původního seznamu vypadly dvě banky, které na svých webových stránkách kalkulačku nemají (mBank), resp. mají, ale zatím není "v provozu" (Wűstenrot hypoteční banka).



Hypoteční kalkulačky jednotlivých bank se od sebe navzájem liší. Některé banky poskytnou klientům "komfortní" služby v podobě průvodců hypotékou, ze kterých klient získá více informací než jen výši splátky a úrok, další naopak sdělí právě jen výši splátky a úrok na požadovanou dobu fixace úrokové sazby.



Základní údaje potřebné pro výpočet splátky a úrokové sazby (tedy výši úvěru, fixaci úrokové sazby a délku splatnosti) požadují pochopitelně všechny banky. V ostatních zadávaných vstupních údajích však již nastávají rozdíly.



Cena nemovitosti

Například Česká spořitelna a UniCredit Bank se klienta neptají na cenu nemovitosti, zájemce zadá pouze výši úvěru. Není tedy zřejmé, do jaké výše ceny nemovitosti lze čerpat hypotéku. Přestože se to našeho fiktivního klienta netýká (má část peněz naspořenu, a bude tedy požadovat hypotéku do 85, resp. 80 procent zástavy), z kalkulaček těchto bank může získat dojem, že mu bude poskytnuta i 100procentní hypotéka.



Ostatní banky cenu pořizované nemovitosti, resp. výši investice do nemovitosti požadují jako první informaci.



Bonita klienta

Další z našeho pohledu podstatnou informací, která má vliv na to, že zájemce o hypotéku o ní může vůbec uvažovat, jsou výše příjmů žadatele (tedy jeho bonita), skutečnost, zda o úvěr žádá sám, a další finanční závazky. Tyto vstupní údaje na klientovi požaduje pouze Česká spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka a Poštovní spořitelna .



Pravidelné měsíční poplatky

Vliv na výši měsíčních splátek mají též různé poplatky, například měsíční poplatek za vedení účtu nebo měsíční částka pojištění nemovitosti.



Poplatek za vedení účtu se zobrazí v kalkulačce České spořitelny, o jehož výši je zároveň přímo zvednuta i výše měsíční splátky. Dále v kalkulačkách ČSOB, Hypoteční banky, Poštovní spořitelny .



Měsíční výši pojištění nemovitosti můžete zadat pouze u ČSOB, Hypoteční banky a Poštovní spořitelny.



Co se týče dalších poplatků, které mají vliv na výši splátky, je v tomto směru velmi zajímavým produktem Průvodce Ideální hypotékou České spořitelny. Klient si sám navolí různé služby a ihned zjistí, jaký jednorázový, případně pravidelný poplatek mu bude účtován.



Maximální výše úvěru

A v neposlední řadě informaci o maximální výši úvěru k uvedeným příjmům klienta získají zájemci o hypotéku u GE Money Bank, Hypoteční banky a Poštovní spořitelny.



Podrobné a základní kalkulačky

Z pohledu zájemce o hypotéku, který získává první informace o finanční stránce hypotéky, se pochopitelně jeví nejzajímavější a nejužitečnější ty kalkulačky, které dají nejpodrobnější informace. Tyto podrobné kalkulačky mají na svých webových stránkách pouze čtyři banky - Česká spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka a Poštovní spořitelna.

Více než jen základní informace, ale již ne tolik podrobně, může klient získat z kalkulaček GE Money Bank a Volksbank.



Pouze základní výpočet bez dalších podrobných informací poskytnou kalkulačky Komerční banky, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a LBBW Bank.



Zjištěné údaje z jednotlivých kalkulaček:

Banka Měsíční splátka

(v Kč)* Úrok (fixace 3 roky)

(v %) Shrnující poznámky Česká spořitelna 8 999 5,19 zajímavý podrobný Průvodce Ideální hypotékou, nelze zadat cenu nemovitosti ČSOB 9 024 5,29 podrobná kalkulačka, žadatel zjistí minimální měsíční příjem pro požadovaný úvěr GE Money Bank 8 555** 5,45 klientovi banka na základě kalkulačky poskytne úvěr jen do výše 1,334 milionu korun, na požadovanou výši úvěru nedosáhne Hypoteční banka 9 024 5,29 žadatel zjistí minimální měsíční příjem pro požadovaný úvěr a maximální výši úvěru Komerční banka 8 760 od 4,99*** klient nezjistí, zda jeho příjmy na hypotéku stačí, získá pouze základní údaje LBBW Bank 8 541 4,67 klient nezjistí, zda jeho příjmy na hypotéku stačí, získá pouze základní údaje Poštovní spořitelna 9 024 5,24 podrobná kalkulačka, žadatel zjistí požadovaný minimální měsíční příjem i maximální výši hypotečního úvěru Raiffeisenbank 9 610 5,94 klient nezjistí, zda jeho příjmy na hypotéku stačí, získá pouze základní údaje, dle údajů z banky na požadovaný úvěr nedosáhne, z kalkulačky se to nedozví UniCredit Bank 8 691 4,84 nelze zadat cenu nemovitosti, klient nezjistí, zda jeho příjmy na hypotéku stačí, získá pouze základní údaje Volksbank 9 089 5,29 zajímavá přehledná kalkulačka, klient má možnost zjistit, zda na úvěr dosáhne, zadáním intervalu čistého měsíčního příjmu Poznámky:

* bez pravidelných poplatků

** výpočet splátky pro výši úvěru 1,4 miliony korun

*** výše úrokové sazby platí za splnění sjednání rizikového životního pojištění v Komerční pojišťovně

Zdroj: webové kalkulačky bank