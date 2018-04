Nedovedu si představit lepší a lukrativnější obor, říká o své práci

Mají nejvyšší platy v republice, skvělé benefity, pracují v moderních, designově řešených kancelářích s hernami a odpočinkovými místnostmi. A přece je „ajťáků“ nedostatek. Technologický rozvoj je tak rychlý, že mu nabídka trhu práce zdaleka nestačí.

„Nedostatek technicky vzdělaných lidí, tedy kandidátů na pozice v IT oblasti, je stálý problém,“ potvrzuje Jiří Halbrštát z Manpower Group, která patří k největším personálním agenturám v zemi. Důvod je jasný: „V posledních letech výrazně stoupá význam IT oddělení ve firmách. I dříve byla tato oddělení důležitá, ale v nynější stále digitálnější ekonomice i firmy orientované na výrobu nebo dodávku služeb existenčně závisí na svých IT systémech. Pomáhají jim totiž dostat jejich výrobky na trh, prodat a komunikovat se zákazníky,“ uvádí se ve zprávě počítačové školy Gopaz.

Situace je v celé Evropě stejná a odborníci doufají, že by se počty IT specialistů mohly zvýšit tím, že do oboru přilákají více žen. A tak jim slibují: „Studujte technologie. Budete mít práci jistou a za slušné peníze.“ Podle všech možných statistik se skutečně informační technologie objevují jako vůbec nejlépe placený obor ze všech. Podle nedávné šetření ISPV byl v posledním čtvrtletí loňského roku průměrný plat v oboru napříč republikou bez pětistovky 40 tisíc korun.

V deseti letech už programovala

Eva Dobříková je ajťačkou vlastně od malička. „Když jsem v sedmi letech zdědila 386ku (počítač Intel z roku 1986 pozn. redakce), byl to pro mě nejkrásnější dárek na světě. V deseti jsem si začala vytvářet první webové stránky v MS FrontPage. A odmalička ráda hraji počítačové hry. S některými kamarády z on-line her jsem pořád v kontaktu a trvám na tom, že jsem se anglicky naučila právě díky hraní,“ vypráví mladá žena, která pracuje čtyři roky v pražské pobočce Skype.

Původně chtěla pracovat Eva Dobříková v médiích, teď je ale šťastná, že ji náhoda přivedla k IT.

V zaměstnání se prý nikdy nesetkala s nějakými rozdíly mezi ženami a muži nebo s nevhodnými poznámkami na to, že patří v oboru k minoritní skupině. „Moji kolegové vždy reagují na to, co říkám a dělám a ne na to, že jsem žena. Ale v práci mi gentlemansky otvírají dveře,“ říká Eva.

Jaká je náplň její práce? Pracuje na produktech jako jsou ceníky hovorů, čísla Skype, přesměrování hovorů, hlasové zprávy a ID volajících. „Mám svou práci ráda, umožňuje mi neustále se učit novým věcem. Každý den je jiný. Jednou testuji, pak zase programuji nebo komunikuji se zákazníky. Naše každodenní práce je založená na týmové spolupráci, takže je hlavně o neustálé komunikaci a objevování jak zlepšit to, co děláme,“ říká Eva.

Vystudovala gymnázium a po maturitě nastoupila do zaměstnání, kde testovala software používaný při zpracování mapových dat. „Ačkoliv mě informační technologie zajímaly od dětství, informatika ve škole mě nijak zvlášť nebavila. Původně jsem chtěla pracovat v médiích, teď jsem ale ráda, že jsem úplnou náhodou skončila u počítačů. Je to mnohem pestřejší svět, než se může ve školních lavicích zdát.“

Lákat do IT mladé lidí jen na slušné zázemí a vysoké odměny za přiměřeně odvedenou práci ale podle Evy není úplně správné. „Pokud by někdo nastoupil jen kvůli dobrým penězům, tak je stejně nikdy nezíská. Tahle práce se hodí pro ty, kteří se rádi učí novým věcem, technologie jsou pro ně zálibou a dávají si záležet na tom, co dělají. Pak si nedovedu představit lepší a lukrativnější obor,“ dodává mladá žena.

Den, který patří dívkám v IT

„Ajťaček“ je v Evropě velmi málo. Z celkových 7 milionů pracovníků v Evropě jen 30 procent. Evropská komise uvádí, že z tisícovky žen s bakalářským titulem pouze 29 z nich jej získá v oboru Informační a komunikační technologie, z tisíce mužů je to 95. A jen čtyři ženy z oněch 29 absolventek poté v sektoru skutečně začnou pracovat. „Je důležité dívky k tomuto oboru přivést. Evropská komise vypočítává, že s navýšením počtu žen v evropském digitálním sektoru může zvýšit hrubý národní produkt o 9 miliard eur,“ tvrdí zpráva Microsoftu.

Proto se tato počítačová firma zapojila do iniciativy Organizace spojených národů, která čtvrtek 23. dubna vyhlásila jako Mezinárodní den dívek v IT. V sídle pražského Microsoftu se koná setkání pro studentky středních a vysokých škol, a to od 9 do 13.30 hodin. Přednášet jim o své práci budou právě zkušené vývojářky. Na akci spolupracují organizace Gender Studies a Czechitas. Ta se zaměřuje na vzdělávání dívek v oboru a o její kurzy je stále větší zájem.

Právě podle přednášejících z Czechitas je dobré, aby svět IT představily případným zájemkyním samy ženy. V kurzech, kde je většina mužů, se totiž mohou dívky cítit trapně, když se například chtějí na něco zeptat nebo potřebují něco vysvětlit. Takový stud mezi ostatními ženami většinou odpadá.