ING Investment Management není bludný Holanďan

Podílové fondy ING lze rozdělit do dvou skupin. První tvoří šest korunových fondů s lucemburským domicilem. Druhou skupinu reprezentují ostatní zahraniční fondy bez přímého vztahu k České republice. Ať už se jedná o první nebo druhou skupinu, obě potřebují pro působení na českém trhu povolení od Komise pro cenné papíry. Přes malé zdržení už téměř všechny fondy toto povolení získaly. Výjimku tvoří fondy Multi-funds SICAV a dva fondy ING International Currency Management Fund: Euro a US Dollars, u kterých došlo k zamítnutí udělení povolení již v listopadu loňského roku. Důvodem je, že významná část portfolia těchto fondů je uložena v bankovních depozitech. Tím není splněna podmínka zákona, která říká, že portfolio musí tvořit cenné papíry obchodované na trzích OECD (což bankovní depozita nejsou). Tato podmínka má ochraňovat investory před riziky, které hrozí při investování na nerozvinutých trzích. V rámci ochrany investora tak na trh nebyly vpuštěny fondy peněžního trhu dvou nejvýznamnějších měn, a přitom daleko rizikovější fondy na něm působit mohou. Situace připomíná krizi v České televizi na konci roku 2000. Tehdy také zvítězila litera nad duchem zákona.

ING Investment Management získala v roce 1997 povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry od Ministerstva financí České republiky. V českých fondech spravuje bezmála 4,9 miliardy korun. Ke starším patří Český akciový fond, Český fond obligací a Český fond peněžního trhu. Všechny byly založeny v říjnu 1997. V dubnu roku 2000 doplnily stávající trojici dva další fondy: Český smíšený fond a Český duhový fond. V říjnu téhož roku uzavřel skupinu Český kontinuální click fond. Podle ukazatele roční výkonnosti se výše zmíněné fondy drží v popředí svých kategorií, Český smíšený fond dokonce vede ve své kategorii. I poněkud slabší Český duhový fond a Český kontinuální click fond se nacházejí v první polovině pořadí svých skupin.

ING Group celosvětově spravuje více než 500 fondů. V České republice společnost požádala o registraci 39 z nich. Jak již bylo popsáno výše, ani toto číslo neodpovídá skutečnému počtu v současné době nabízených fondů. V nedávné době došlo ke sloučení některých sub-fondů. Společnost si od tohoto kroku slibuje zlepšení přehlednosti investičních strategií jednotlivých portfolií dosud sdružených pod ING International. Výsledkem je sloučení akciových sub-fondů v cizí měně do fondu ING (L) Invest a obligačních sub-fondů v cizí měně do fondu ING (L) Renta.

Výkonnost za poslední rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek ING International - Český fond obligací 6,35% 3,4%* 2 514,76 mil. Kč ING Index Linked Fund - Český kontinuální click fond Eurostoxx 50 -1,11% -7,87% 501,82 mil. Kč ING International – European Small Caps -21,28% -7,87% N/A

ING využívá pro distribuci fondů kromě své sítě i externí společnosti, jako jsou BBG Finance, Česká spořitelna, ČSOB, eBanka a Commerzbank. Vzhledem k tomu se mohou lišit prodejní poplatky u jednotlivých společností.

ING Český fond obligací

Dluhopisový fond založený v říjnu 1997, s objemem majetku 2,5 miliardy korun největší z českých fondů. Fond investuje pouze do dluhopisů v investičním stupni. Těžištěm jsou především české vládní dluhopisy, ale své zastoupení mají i dluhopisy vydané městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Benchmarkem fondu je Index Patria BIX-G.

Výkonnost fondu leží značně nad průměrem. Pro investici do tohoto fondu ale mluví i podprůměrné riziko – volatilita činí 3,63% oproti průměru sektoru 5,86%. To se odráží i ve scoringovém hodnocení Fincentra, ve kterém fond získal 4 z 5 možných hvězdiček. Nevýhodou se může zdát vstupní poplatek ve výši , který se pohybuje podle distribučních partnerů od 2% do 4%. V situaci, kdy lze pořídit většinu dluhopisových fondů denominovaných v českých korunách s poplatkem ve výši 1% nebo úplně bez prodejních poplatků, se jedná o podstatné znevýhodnění oproti konkurenci. Výkonnost v tomto segmentu není natolik rozdílná, aby poplatky tvořily zanedbatelnou položku.

Český kontinuální click fond EuroStoxx 50

Jeden z nejmladších fondů, založený v roce 2000. Tento fond využívá pro své investice mimo jiné i dceřinná společnost Nationale-Nederlanden. Ačkoliv se tento fond řadí do skupiny akciových fondů, svojí investiční strategií připomíná spíše zajištěný fond. Fond nabízí investorům příležitost podílet se na potenciálním růstu indexu (Dow Jones Euro Stoxx 50 Index, při zachování chráněné hodnoty portfolia ve výši 90 %. Tato část je investována do vysoce kvalitních cenných papírů peněžního trhu, znějících na českou korunu. Zbytek tvoří nákupní opce na výše zmíněný index.

Díky této strategii leží výkonnost fondu výrazně nad průměrem kategorie. Ze stejného důvodu se fond vyznačuje nižší volatilitou (5,02% oproti průměru 24,01%).

Výkonnost fondu od založení

Zdroj: ING IM

ING International – European Small Caps

Fond založený v únoru 2000. Jak již název napovídá, fond investuje do společností s relativně malou tržní kapitalizací a vysokým růstovým potenciálem. 40% portfolia tvoří akcie z Velké Británie a Irska. Fond může investovat také do jiných cenných papírů společností jako např. do konvertibilních dluhopisů. Benchmarkem fondu je HSBC JC Small Cap Index.

V nízké výkonnosti se promítá negativní dopad zářijových teroristických útoků v USA. Tento měsíc byl pro fond jedním z nejhorších v jeho historii. Vyšší než průměrná ztráta je způsobena vyšší citlivostí akcií small caps na hospodářský vývoj. Pozitivní zprávou pro investory může být, že se fondu v celé jeho historii daří překonávat svůj referenční index, i když v poslední době již ne tak výrazně jako na začátku. Navíc mnohé indikátory poukazují na opětné nastartování hospodářského růstu, na který jsou malé firmy citlivější než velké společnosti, což se může projevit v lepší výkonnosti než jaké mohou dosahovat tzv. large caps. Prodejní poplatek je na úrovni 5%, poplatek za správu činí 1,2%. Zpětný odkup podílových listů není zatížen žádným poplatkem.

Fondy ING nabízejí širokou paletu fondů. Z konzervativních postojů českých investorů mohou těžit zejména dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. To potvrzuje výše zmiňovaný Český fond obligací, který výší vlastního jmění s odstupem dominuje fondům ING denominovaným v českých korunách. Mezi akciovými lze nalézt fondy se zaměřením na určité segmenty, a to i na českém trhu neobvyklé. Sem patří např. ING (L) Invest Global Real Estate, investující do cenných papírů společností z oblasti nemovitostí.

