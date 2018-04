Nemohoucnost samostatně nepojistíte, musíte přibrat riziko smrti

Domníváte-li se, že tři tisíce korun vám stačit nebudou, můžete se připojistit na vyplácení až 12 tisíc korun měsíčně. Pak vás pojistné přijde každý měsíc na minimálně 107 korun.

Má to však jeden háček. Připojištění pro případ nesoběstačnosti nelze uzavřít samostatně, můžete si je sjednat jen k novému produktu ING Životní pojišťovny (ING ŽP), rizikovému životnímu pojištění ING Smart Senior.

Měsíční pojistné ING Smart Senior 55 - 64 let: 170 korun

65 - 74 let: 233,50 korun

75 - 80 let: 433,50 korun

Pojistné pro tento produkt se pohybuje od 170 korun měsíčně až do 433,50 korun měsíčně v závislosti na věku klienta. V pojistném je zahrnuta povinná část produktu a tou je pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 50 tisíc korun.

Pokud jste tedy původně zamýšleli pojistit se jen pro případ nesoběstačnosti za pár desítek korun, budete muset každý měsíc vydat i několik set korun za riziko smrti.

Pojištění jen od 55 do 80 let věku klienta

ING ŽP je první pojišťovnou, která se samostatným produktem zaměřuje na klienty v předdůchodovém a důchodovém věku. Prvním vstupním věkem je 55 let a pojištění trvá až do 80 let věku klienta, přičemž posledním vstupním věkem je 75 let.

Starší lidé na rozdíl od lidí v mladším věku preferují kratší pojistné doby, proto je možné uzavřít je již na pět let. Pojištění mohou svým rodičům sjednat i děti a také je financovat. "Tyto smlouvy se v zásadě nemění od těch, které si zřídí starší lidé sami. Na smlouvě se jen liší pojistník, tedy ten, kdo pojištění zřídil a platí. V našem případě potomek. Pojištěný, tedy ten, kdo je chráněn, v našem případě rodič, zůstává stejný," upřesňuje Marcela Pekárková z ING ŽP.

Pojistné plnění již po několika týdnech nesoběstačnosti

Nesoběstačnost Nesoběstačnost je definována jako neschopnost člověka vykonávat alespoň čtyři z následujících činností: přijímání stravy,

umývání se,

výkon fyziologických potřeb včetně hygieny,

oblékání,

mobilita či schopnost pohybu. Zdroj: ING Životní pojišťovna

Pokud se klient dostane do situace, kdy nebude schopen se o sebe samostatně postarat a bude mu přiznán nárok na pojistné plnění, pojišťovna mu již během několika týdnů od pojistné události bude sjednanou částku vyplácet.

"Pojistné plnění bude klientovi vypláceno dva roky, tedy do předpokládané nejdelší doby, než mu vznikne případný nárok na sociální dávky určené pro tento případ. Plnění z připojištění pro případ nesoběstačnosti však nesouvisí s přiznáním dávek ze strany státu. Může tedy dojít i k případům, že klient bude dostávat plnění od pojišťovny i dávku od státu," doplňuje Pekárková.

Pojištění pro případ nesoběstačnosti zatím nenabízí žádná z pojišťoven. Nejdále je pravděpodobně Česká pojišťovna."V současné době situaci dlouhodobé nesoběstačnosti monitorujeme a případné zavedení takového produktu by bylo otázkou blízké budoucnosti," upřesnil Jan Marek z pojišťovny.

K pojištění si můžete vybrat až z 21 připojištění

Kromě povinného pojištění pro případ smrti si k ING Smart Senior můžete sjednat až 21 připojištění.

Pojišťovna lidem starším 55 let upravila na míru především několik základních druhů připojištění. Kromě již zmíněného připojištění nesoběstačnosti si můžete uzavřít i hospitalizaci následkem nemoci či úrazu, trvalé následky úrazu či nemoci i drobné úrazy.

Příklad 55letý klient si chce sjednat ING Smart Senior, požaduje připojištění pro případ nesoběstačnosti, asistenčních služeb i základních rizik. Zaměstnanec pojišťovny klientovi nabídne: pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 50 tisíc korun a pojistným ve výši 170 korun měsíčně,

připojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo nemoci za 20 korun měsíčně,

připojištění pro případ úrazu, které kryje tzv. drobné úrazy za 35 korun měsíčně,

připojištění pro případ nesoběstačnosti za 53 korun měsíčně (pojistná částka 6 tisíc korun měsíčně),

asistenční služby na 25 korun měsíčně. Celkové měsíční pojistné tohoto balíčku bude 303 korun měsíčně. Zdroj: ING Životní pojišťovna

Pojišťovna vám v průběhu trvání pojištění umožní měnit jak jednotlivá připojištění, tak upravovat výši pojistného. "Výše pojistného se mění u jednotlivých typů krytí rozdílně. Pokud budeme do úvahy brát hlavní krytí, tedy pojištění pro případ smrti, změní se výše pojistného v 65 letech klienta a pak každých pět let," doplňuje Pekárková.

Asistenční služby za 25 korun měsíčně

K ING Smart Senior si můžete uzavřít i připojištění asistenčních služeb za 25 korun měsíčně. Skládají se ze dvou částí - zdravotní asistence a domácí asistence (více informací v boxíku).

Asistenční služby připojištění k ING Smart Senior Zdravotní asistence: prevence, druhý lékařský názor, asistenční služby, infolinka, doprava od/k lékaři, doprava z nemocnice po hospitalizaci apod. Domácí asistence: dovoz jídla, asistence v domácnosti při stravování, hygieně, úklid domácnosti, ošetřování/hlídání dětí/seniorů, zabezpečení nákupu apod.

S připojištěním asistenčních služeb k životnímu pojištění se již setkáte u více pojišťoven. Například pojišťovna Kooperativa je nabízí u produktu Zajištění zdravotní péče MediKompas.

Česká podnikatelská pojišťovna zajistí asistenční služby připojištěním k investičnímu životnímu pojištění Evoluce. Česká pojišťovna poskytuje zdravotní a úrazovou asistenční službu Medik.