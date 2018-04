Insideři nyní dávají signál k výhodnému nákupu akcií

Nakupování akcií vlastních společností jejich majiteli (insider trading) je velmi často bráno jako dobrý signál pro ostatní investory k nákupu. Zejména, když americké akciové trhy zaznamenaly kvůli strachu z recese v USA největší lednový propad za posledních 18 let.

Insideři jsou manažeři, ředitelé a majitelé určitého nezanedbatelného podílu ve společnosti, u nichž se předpokládá, že budou obeznámeni se situací a budoucími vyhlídkami společnosti více a kvalitněji než ostatní. Insideři znají prakticky všechno o společnosti, v níž působí. Znají hospodaření společnosti, vývoj nových produktů, možné kandidáty na převzetí, mají informace o zaměstnancích, dodavatelích, odběratelích, konkurenci apod.

Mají ale rovněž "nespravedlivou výhodu“, když obchodují s akciemi jejich vlastní společnosti. Znají totiž také informace, které se na veřejnost nikdy nedostanou. A proto mohou jejich nákupy, resp. prodeje ostatním investorům mnohé naznačit. Kvůli tomu, aby nedocházelo ke zneužití informací k vlastnímu prospěchu insiderů, jsou všechny jejich operace s akciemi kontrolovány a musí být reportovány dohledovým orgánům, které regulují finanční trhy.

Existují miliony důvodů, proč insideři prodávají, ale jen jeden důvod, proč nakupují...

V lednu letošního roku došlo poprvé od roku 1995 k tomu, že nákupy ze strany insiderů překonaly prodeje. Mnozí investoři to považují za neklamný signál k tomu, že akciové trhy po výprodejích dosáhly svého dna a nyní přichází ideální doba k nákupům.

Celkové nákupy manažerů v 1 911 společnostech dosáhly podle společnosti Washington Service v lednu objemu 683 miliard dolarů a byly 1,44x vyšší než celkové prodeje. Index S&P500 v případě vyšších nákupů než prodejů z historického hlediska nikdy nepoklesl v následujících dvanácti měsících za posledních 20 let zpětně, co společnost tuto statistiku sleduje.

K velkým nákupům dochází především ve společnostech, které patří do sektorů telekomunikací, strojírenství, energie nebo materiálů.

Minulost nikdy nezaručí budoucí zisky

Existují však i názory, které ve velkých insider nákupech nevidí tolik vytouženou spásu akciových trhů. Manažeři podle nich možná podceňují dopad zpomalování ekonomiky USA na výnosy společností. Zisky společností z indexu S&P 500, které již reportovaly své výsledky, ve čtvrtém čtvrtletí klesly průměrně o 25 %, ekonomika rostla o pouhých 0,6 % a výstavba nových domů se propadla nejvíce v posledních 26 letech. O ztrátách a odpisech bank jako jsou Citigroup, UBS nebo Merrill Lynch je snad zbytečné se zmiňovat.

Podíl short sellů (spekulace na pokles) na newyorské burze vzrostl na 3,7 % celkových obchodů, což je nejvíce od roku 1931! I to je jeden z důvodů, který by měl, i přes optimistická čísla o nákupech manažerů a růstech indexů z minulosti, přinutit investory pořádně zvážit, jestli se teď hned pustí do nakupování akcií jen proto, že majitelé velkých společnosti to dělají také.

