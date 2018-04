Co si o tom myslíte: Stát chce zatnout tipec oddlužovacím firmám

Ministerstvo spravedlnosti proto chystá novelu insolvenčního zákona. Nově by tuto činnost mohli vykonávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci či akreditované právnické osoby veřejně prospěšného charakteru.

Některé oddlužovací společnosti se však brání a regulaci odmítají. „Je pravda, že situace v oblasti oddlužení je velice nepřehledná a kromě solidních firem tuto činnost dělají i podvodné firmy. Nelze je ale všechny hodit do jednoho pytle, zájem lidí o aktivity oddlužovací společnosti je. Podle odhadů více než 65 procent případů oddlužení zpracovávají právě oddlužovací společnosti,“ říká právník David Vozák z Asociace pro oddlužení.

To, že nejsou všechny oddlužovací firmy predátorské, potvrzuje paní Marcela z Berouna u Prahy. S manželem si vzala půjčku na opravu střechy jejich domu, ale manžel po dvou letech náhle zemřel a ona nezvládala sama půjčku splácet. „Pomáhaly mi děti, jak to šlo, ale přesto to nestačilo. Začala jsem si nabírat půjčky, abych splatila ty jiné. Ta situace s dluhy byla tak hrozná, až přišla dcera s tím, že bych si mohla zažádat o osobní bankrot,“ vzpomíná na situaci před rokem.

Oddlužovací firma, kterou požádala o pomoc, však na ni začala dělat nátlak. „Hned od začátku se mi zdála prapodivná. Tvrdili, že musím hned podepsat a hned zaplatit, nakonec jsem do spolupráce s nimi nešla.“ S druhou oddlužovací firmou však měla paní Marcela již dobrou zkušenost a soud jí žádost o oddlužení nakonec schválil.

Regulace znamená zákaz činnosti

Chystaná novela insolvenčního zákona, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti, má ovšem regulovat činnost všech oddlužovacích společností bez ohledu na to, jakou mají pověst. „V podstatě to bude znamenat absolutní zákaz oddlužovacích společností, což bude mít dopad i na samotné dlužníky. V první řadě se totiž zákazem oddlužovacích společností sníží dosažitelnost oddlužení pro obyčejného člověka. Navíc dnes si lidé často připravují i návrh sami, což by po schválení novely již nebylo možné,“ míní právník David Vozák.

David Šmejkal, ředitel bezplatné Poradny při finanční tísni, však regulaci vítá. „Oddlužení bude fungovat nadále, avšak z koláče si více ukousnou ty profese, které jsou dobře státem regulovatelné, a tudíž i odpovědnější vůči svým zavedeným profesním sdružením i státnímu dozoru. Nevidím jediný důvod, proč by se po zavedení nových pravidel měla snížit schopnost dlužníků nalézt odpovídající pomoc. Ta ale vůbec nemusí skončit oddlužením. Celkový počet insolvenčních návrhů tak určitě klesne, ne však kvůli dosažitelnosti služeb, ale nalézáním jiných cest řešení dluhové situace klientů. Dojde i k žádoucímu snížení soudní agendy, neboť kvalita návrhů podávaných samotnými dlužníky je často velmi nízká. Koncentrace na odborné profese věci jistě přispěje,“ míní David Šmejkal.

Argumenty pro a proti

Právník David Vozák z Asociace pro oddlužení se obává i toho, že advokáti nebudou mít o případy zadlužených lidí zájem. „Dá se předpokládat, že pro advokáty nebude tato cílová skupina dostatečně zajímavá. Navíc navrhovaná cenová regulace ještě sníží jejich už tak nízký zájem. Z praxe víme, že běžný dlužník, který řeší osobní bankrot, se navíc bojí jít k advokátovi či správci. Bude oddlužení odkládat, což pak samozřejmě dále zatěžuje věřitele i stát,“ poznamenává Vozák.

Šéf Poradny při finanční tísni však míní, že zadlužení lidé mohou využít bezplatné služby neziskových poraden. „Dnes již každý sociální pracovník, insolvenční správce, notář, advokát nebo zaměstnanec úřadu práce ví, že existují bezplatné neziskové poradny. Stačí se zeptat například na personálním oddělení zaměstnavatele nebo pohledat na internetu a vzít si den dovolené na přípravu a návštěvu takové poradny,“ říká David Šmejkal.

„Neziskové organizace na tak velký nápor dlužníků nebudou připraveny, jednoduše jich není tolik. Často narážíme i na to, že neziskové organizace sice návrh připraví zdarma, ale tím to končí. Zatímco mnohé oddlužovací společnosti jsou s dlužníkem po celou dobu oddlužení, pomáhají mu, vzdělávají ho v oblasti finanční gramotnosti, jak ušetřit v domácnosti,“ míní David Vozák.

Nově všichni dlužníci zaplatí zálohu pět tisíc korun

Novela insolvenčního zákona má přinést i další novinku. Všichni dlužníci, kteří požádají o povolení osobního bankrotu, budou muset složit insolvenčnímu soudu zálohu ve výši pět tisíc korun. „V současnosti je praxe taková, že záloha při bezchybné žádosti o oddlužení uložena být nemůže, ukládána je jen ve výjimečných případech,“ upozorňuje Vozák. Pro zadlužené lidi to bude znamenat další komplikaci, jak potřebnou zálohu získat. „Zájemci o oddlužení se spíše na hraně zákona dále zadluží, aby tuto zálohu mohli jednorázově uhradit,“ varuje Šmejkal.

Co si o tom myslíte?

Jaký je váš názor na chystanou regulaci činnosti oddlužovacích firem? Jak usměrnit neseriózní firmy, které parazitují na zadlužených lidech? Měl by stát regulovat i poskytování spotřebitelských úvěrů? Podělte se o názor s ostatními.

Měl by stát zakázat činnost predátorským firmám, které parazitují na dlužnících?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 25. července 2015. Anketa je uzavřena. Ano 807 Ne 122

Rady pro vás:

1. Hledejte možnosti a rady

Pokud problém s dluhy začínáte teprve řešit, nastudujte si alespoň základní problematiku o oddlužení, co je potřeba k jeho splnění, abyste měli o problematice alespoň základní informace. Vše o insolvenci najdete zde.

2. Využijte služeb bezplatných poraden

V případě, že si nevíte rady, využijte bezplatné poradenství, které poskytuje například Poradna při finanční tísni, nebo se obraťte na některou z občanských poraden, které jsou sdružené v Asociaci občanských poraden. Dluhové poradenství poskytuje rovněž organizace Člověk v tísni.

3. Oddlužovací firmu si prověřte

V případě, že se rozhodnete využít služeb některé z oddlužovacích firem, zajímejte se o reference a vyhněte se těm, které na vás budou činit nátlak. Ptejte se, jak celý průběh vypadá, v jaké fázi je co potřeba udělat a dodat. Informujte se již dopředu, co se stane, když váš návrh na oddlužení nebude přijat, a zda ho firma přepracuje zdarma, nebo vám vrátí peníze.

Zajímejte se, zda vám společnost pomůže jen s návrhem, nebo se na ni můžete obrátit kdykoliv v průběhu oddlužení a zda je další pomoc součástí ceny, kterou zaplatíte na začátku. Vše si v klidu promyslete, chtějte smlouvu dopředu, nepodepisujte nic na místě bez detailního prostudování smlouvy. Hlavně nedávejte peníze hned „na stůl“ při první schůzce.