Inspektor v nesnázích: „Kamarád“ z Facebooku ho připravil o úspory

Naletěl hackerovi, který se vydával za jeho dobrého přítele ze střední školy. „Nepřipadalo mi to podezřelé, známe se léta, peníze jsme si navzájem půjčovali už před tím a vždycky jsme se vyrovnali. Navíc to bylo jen 40 korun,“ říká Karel. Jenže tentokrát přišla poprvé žádost o finanční výpomoc přes Facebook. Karel chtěl kamarádovi pomoct, a tak vyplnil v poslaném formuláři své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. „Ta platební brána ale nefungovala, celé to spadlo.“

Pak údajný kamarád přišel s tím, že si tedy na svůj účet přepošle peníze ze svého spoření ve výši 60 tisíc korun a požádal Karla, zda by si verifikační SMS mohl nechat poslat na Karlův mobil s tím, že na jeho číslo mu zpráva často nedojde. Karel neprohlédl past a poslal „příteli“ přes chat i SMS kód potvrzující platbu. Jenže tím nevědomky potvrdil odchozí platbu 60 tisíc ze svého vlastního účtu. „Dneska už bych se napálit nenechal, hned bych tomu kamarádovi zavolal. Kdybych to udělal už tehdy, nemusel jsem přijít o žádné peníze. Tohle bylo opravdu drahé poučení,“ uzavírá Karel.

Česká bankovní asociace varuje: Na sociálních sítích nemáte nikdy jistotu, kdo se skrývá na druhé straně. Nikdy neposílejte na požádání peníze nikomu bez prověření jeho skutečné identity, i když se tváří jako váš blízký známý.

Podobných případů přibývá a útoky hackerů jsou stále důmyslnější. „Česká republika je testovací laboratoří útočníků. Útočníci jdou přímo po penězích. Řada konkrétních případů jasně dokazuje, že při nedržení pravidel bezpečného chování můžete rychle přijít o celoživotní úspory,“ varuje Tomáš Strýček, výkonný ředitel společnosti AEC, která se specializuje již více než 20 let na zabezpečení dat.

Některé banky proto začínají investovat do ještě vyšší bezpečnosti internetového bankovnictví a například Komerční banka jako první poskytuje svým klientům zdarma speciální bezpečnostní software vyvinutý IBM na ochranu domácích počítačů. „Jedná se o technologii, která je schopná reagovat i na nejnovější formy útoků,“ říká Branislav Šebo, generální ředitel IBM Česká repiblika.

Na závažnost této internetové kriminality upozorňuje další díl seriálu Inspektor v nesnázích, kterou připravila Česká bankovní asociace ve spolupráci s iDNES.cz.

Inspektor v nesnázích Pozor na skrytou identitu

Herci Tomáš Matonoha a Barbora Mottlová ve scénce s nadsázkou rozehrávají, jak jsou někteří lidé na sociálních sítích neopatrní.

Obezřetnost je na místě

Přes odcizené účty na sociálních sítích dokážou pachatelé vylákat od uživatelů data k obsluze účtů a připravit je o peníze.