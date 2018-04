Internet 2001: Podnikání za střízliva

V pondělí 26. března večer se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil seminář Internet 2001 s podtitulem Současnost a budoucnost podnikání na internetu. Semináře se zúčastnila hvězdná plejáda českého internetu, Marek Antoš (Internet Info), Pavel Doležal a Pavel Sodomka (Atlas), Jiří Donát (Deloitte & Touche), Martin Nejedlý a Petr Stuchlík (Fincentrum), Peter Ulrich (Qbizm), Patrick Zandl (Mobil Media) a Marko Zekič a Ondřej Škorpil ze společnosti Contactel, která byla hlavním partnerem večera. I když seminář probíhal ve velmi uvolněné atmosféře, padlo zde velmi mnoho zajímavých myšlenek.

Globopolis není poslední

Úvodní slova řečníků plynule přešla do debaty nad přínosem krachu serveru Globopolis pro český internet. Jiří Donát z Deloitte & Touche shrnul obecný názor účastníků slovy „Zkušenosti se získávají z chyb, a pokud možno z chyb těch jiných. Doufám, že Globopolis zkrachoval za mnoho jiných lidí, kteří se podobných chyb po této zkušenosti vyvarují.“ Zároveň se však přítomní shodli, že Globopolis není poslední internetovou firmou působící v Česku, kterou čeká neslavný konec, konkrétním jménům se ovšem snažili co nejvíce vyhnout. K tomu Donát dodává: „Media nejsou bez vztahu k realitě. Když napíšu, že amazon.com zkrachuje, s tou firmou to ani nehne, ale když to napíšu o české firmě, může jí to odlákat zakázky a ještě více přitížit.“

Contactel: běh na dlouhou trať

Jedna z otázek studentů VŠE mířila na zástupce společnosti Contactel s odkazem na návratnost velkých investic jejich akcionářů. „Telekomunikace jsou běh na dlouhou trať,“ říká Marko Zekič ze společnosti Contactel a jako další příklad uvádí obrovské investice ze strany mobilních operátorů. Martin Nejedlý z finančního serveru Fincentrum.cz očekává pozitivní rozvoj Contactelu v souvislosti s privatizací Českých Radiokomunikací. Ondřej Škorpil z této společnosti upozorňuje na šířící se spekulace o tom, že by Tele Danmark mohl skončit po globální fůzi v náruči Deutsche Telekom. Budoucnost Contactelu by pak byla svázána s případným zájmem tohoto německého operátora o Český Telecom. „Jsou to velmi zajímavé úvahy,“ říká Škorpil, „i když prozatím hodně předčasné.“

Nápad a vlastní práce jsou stále důležitější, než peníze

Má smysl v současnosti rozjíždět nový internetový projekt? „Můžete se podívat na existující projekty, vytáhnout z kapsy 200 milionů a prosadit jej silou,“ říká Marek Antoš, „ale i dnes můžete přijít s něčím úplně novým a pak potřebujete desítky, nikoliv milionů, ale hodin své práce. Prostor je sice podstatně menší než před třemi, čtyřmi lety, ale stále zde existuje.“ Jiří Donát k tomu dodává: „Musíte ovšem dávat pozor na velikost trhu, konkurenci a další faktory, o nichž se na VŠE každodenně učíte. Internet v tom není jiný a splasknutí internetové bubliny to dokazuje.“

Opatrně s globálními strategiemi

Podobně střízlivě účastníci hodností i globální internetové strategie. „Vždy je snadnější prorazit na místním trhu. Expanze do zahraničí je obvykle mnohem rizikovější, než rozvíjení svého obchodního modelu na známém trhu,“ upozornil Martin Nejedlý. „Musím mít velmi dobrý důvod cílit hned od počátku globální trh,“ říká Jiří Donát, „třeba ten, že to nestojí více, než cílit jen na domácí.“

Pavel Doležal i Patrick Zandl se shodují, že klíčem jsou lidé s dokonalou znalostí místního trhu. „Také jsme zkusili expandovat na Slovensko,“ shrnuje Patrick Zandl, „a i když je to trh blízký českému, neuspěli jsme. Ale příležitosti pro expanzi stále existují.“

V průběhu večera se diskutovalo nad mnoha dalšími tématy. Řečníci se mimo jiné jednomyslně shodli nad tím, že na českém Internetu je příliš mnoho příliš ambiciozních portálů. Marek Antoš ovšem nepřijímá obecně sdílenou myšlenku o tom, že přežít mohou jen dva až tři: „Na českém trhu sice existují jen tři televize, ale třeba padesát rádií. Jak se vyvine segment internetových portálů se proto těžko odhaduje.“ Celým seminářem se ovšem prolínala jedna myšlenka: Podnikání na internetu je stejné, jako podnikání ve staré ekonomice. Neexistují zázračné cesty k zisku, portály, B2B tržiště, to vše byly jen bubliny, které praskly. Jako zajímavé oblasti do budoucna se jeví princip peer-to-peer computing (na němž je postaven známý systém pro výměnu hudebních nahrávek Napster) či vysílání softwaru na požádání. Ale i pro ty platí stejné principy podnikání se stejnými riziky a šancemi na úspěch.