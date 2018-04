Internet banking od ČSOB překvapil, ale nenadchl

ČSOB Internetbanking 24 umožňuje na rozdíl od oblíbeného Homebankingu 24 přístup do banky z každého počítače připojeného k síti internet bez nutnosti instalovat na počítač jakýkoli speciální software. To zní sice krásně, ale za touto mobilitou se vždy skrývají určité požadavky na zajištění bezpečnosti a tak nejsou až na výjimky reálné představy typu: k ovládání účtu přes internet nepotřebuji nic jiného, než počítač s připojením k síti internet.

Banky si totiž potřebují vždy stoprocentně ověřit, zda skutečně komunikují s tím, kdo má k danému účtu mít přístup. To se doposud dělo na našem trhu čtyřmi následujícími způsoby následujícími způsoby:

nejjednodušší a uživatelsky nejpříznivější je ověření pomocí jména a hesla – to není ovšem z důvodu obav o bezpečnost bankami příliš používáno (u nás pouze Citibank),

prostřednictvím PIN kalkulátoru – potom s sebou musíte nosit zařízení o něco menší než mobilní telefon, které generuje PIN nutný ke vstupu do aplikace,

prostřednictvím mobilního telefonu – potřebný kód zde generuje mobilní telefon,

prostřednictvím elektronického podpisu uloženého v počítači nebo na disketě, kterou musíte opět nosit při sobě.

Československá obchodní banka přišla nyní s pátým způsobem řešení bezpečnosti. Tím je sice využití elektronického podpisu jako u některých jiných bank, ovšem tento podpis je uložen na čipové kartě a nikoli na disketě či pevném disku jako u konkurence.

Čipové zabezpečení možná předběhlo dobu…

Elektronický podpis na čipové kartě? To zní báječně! Toto sexy řešení má ovšem jednu zásadní vadu, která jistě nemálo zájemců o službu Internetbanking 24 odradí. Ke komunikaci čipové karty s počítačem je totiž kromě snadno nainstalovatelného softwaru nutné také použití čtečky čipových karet, kterou musí klient buď vlastnit nebo mu ji poskytne při zřízení služby banka. A to také znamená mít při sobě tuto čtečku pokaždé, když chcete třeba narychlo zaplatit nájem a jste zrovna na dovolené na druhém konci světa. Čtečka není nutná pouze v případě, že nebudete chtít provádět aktivní transakce. Tedy pokud chcete zjistit například jen zůstatek na účtu nebo to, zda došla určitá platba na váš účet. Ačkoli má jistě toto technické řešení před sebou slibnou budoucnost, je otázkou, zda prozatím nepředběhlo svou dobu. Nutnost čtečky čipové karty je totiž přece jen dosti velkým omezením uživatelského komfortu. Jiná situace nastane až v okamžiku, kdy budou na českém trhu masově rozšířeny čipové karty a čteček na čipové karty se tak budeme moci dočkat i v internetových kavárnách nebo u osobního počítače doma, kde budeme platit čipovou kartou za zboží a služby pořízené přes internet.

Jaké funkce Internetbanking 24 nabízí?

ČSOB zvolila stejně jako ostatní české banky cestu rychlého uvedení na trh a teprve pozdějšího zdokonalování a rozšiřování funkčnosti aplikace. Proto budou noví uživatelé této služby hledat prozatím marně možnost založení termínovaného vkladu, možnost nastavení trvalého příkazu nebo SIPO a nebo třeba příkaz k převodu do zahraničí. Budou se muset spokojit s následujícími , nutno podotknout že zcela základními, funkcemi:

zjištění zůstatku na účtech (ne úvěrových)

historie účtu 30 dní zpět

zobrazení nezaúčtovaných položek na účtu

tuzemský příkaz k úhradě

o bnova a instalace obnoveného certifikátu na čipovou kartu

Za moderní technologie se platí

Ačkoli patří ČSOB k bankám s průměrnými cenami, její Internetbanking 24 spadá do skupiny nejdražších produktů v této oblasti na českém trhu. I když je totiž služba vedena zdarma, zaplatí klient minimálně 1 100 korun na zřizovacích nákladech (čipová karta + čtečka čipové karty). Tisíc korun může klient ušetřit, pokud již čtečku čipových karet má. Může rovněž zvolit splácení čtečky, kdy zaplatí 200 Kč hotově a v dalších jedenácti měsících splácí 100 Kč. Cenové podmínky srovnáme s Českou spořitelnou (která má u internet bankingu rovněž vyšší zřizovací náklady) a s Živnostenskou bankou (která patří k levnějším bankám na trhu).

Položka ČSOB Česká spořitelna* Živnostenská banka Náklady na zřízení internet bankingu 1.100,- 1.250,- 0,- Měsíční poplatek za vedení služby zdarma 10,- zdarma Poplatek za převod v rámci banky (prostřednictvím internet bankingu) 2,- 2,- zdarma Poplatek za převod do jiné banky v ČR (prostřednictvím internet bankingu) 4,- 4,- 3,- Průměrné měsíční náklady na internet banking při trvání účtu po dobu 5 let, zahrnující pouze poplatky za zřízení a vedení účtu 18,30 30,80 0,-

* poplatky zahrnují také WAP banking; v rámci současné vánoční akce odpadá poplatek 1250 Kč

K získání služby vede pět kroků

1. krok vede do pobočky. Zde bude služba aktivována, klient získá čipovou kartu s certifikátem a podepíše smlouvu o využívání služby Internetbanking 24. Zároveň dostane v případě potřeby klient i čtečku čipových karet.

2. krok vede zpět domů, kde klient zkontroluje splnění hardwarových a softwarových požadavků. Ty nejsou nikterak náročné a splňuje je každý novější počítač (procesor Pentium s pamětí 16MB, operační systém Windows 95 a vyšší, Microsoft Internet Explorer 5.01 a vyšší se šifrováním 128 bitů). Problém by mohla činit potřeba volného portu pro připojení čtečky čipových karet.

3. krok spočívá v instalaci ovladače čtečky čipových karet a připojení čtečky k počítači.

4. a závěrečný krok spočívá ve vstupu do banky z internetové adresy https://ib24.csob.cz.

Zaujal Vás Internetbanking 24? Je podle Vás zabezpečení pomocí čipové karty nutností, nebo jde spíše o drahý luxus? Jaké služby přímého bankovnictví využíváte Vy a jak jste s nimi spokojeni?