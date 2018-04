Internet: Investovat můžete i on-line

Možností, jak začít, je řada a v době moderních technologií hraje významnou roli internet a obchodování on-line. Je to volba zejména pro aktivní investory, kteří chtějí využít každého sebemenšího pohybu trhu a spekulovat s výhledem na zisk. Výhodou využití online obchodníka je i to, že jeho poplatky dosahují zlomku ceny standardních bankovních služeb. Třeba za standardní nákup, který u makléře stojí 12 450 korun, přes internet zaplatíte jen 1090 korun.

Aby nebyl investor v obchodování přes internet zcela ztracen, získá od svého obchodníka i zpravodajský servis a doplňkové služby, které mu pomohou v orientaci. A tak kromě programu, ve kterém může obchodovat, má i přístup k portfoliu a kontrolu zůstatků. V každou chvíli tedy jako investor víte, kolik peněz máte – zda se můžete radovat ze zisku, či chmuřit

nad ztrátou. Většina věcí spojených s otevřením a držením účtu je zdarma. Klient má přístup do samoobslužného systému, ale je odkázán jen na sebe a na svůj vlastní úsudek. Poradenský servis „osobního“ makléře chybí.

Jak začít s on-line obchodováním?

Prvním krokem bude uzavření smlouvy s některým z licencovaných obchodníků s cennými papíry. Říká se jí komisionářská smlouva. Volbu partnera provádějte pečlivě a předem prostudujte celou strukturu nabízených služeb, dat a samozřejmě sazebník poplatků. Mezi hlavní tuzemské on-line obchodníky patří společnosti Brokerjet, Fio a Patria Direct. Peníze, se kterými chcete obchodovat, pak pošlete na účet svého obchodníka, podle pokynů v komisionářské smlouvě.



Jako začínající investor zprvu asi zamíříte pouze na domácí trh, což je pochopitelné z hlediska nejvíce dostupných informací. Pak nezapomeňte před registrací u on-line obchodníka na zřízení majetkového účtu ve Středisku cenných papírů (SCP). Je to ten dobře známý účet na modrém papíře, který obdrželi investoři v kuponové privatizaci, ale pokud již emise byly zrušeny nebo své akcie prodali, SCP tento účet uzavřelo. Pak investor musí přímo na SCP nebo na pobočku RM Systému, cena otevření účtu by neměla přesáhnout 200 korun.

Na domácím trhu můžete obchodovat na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Obchody se zde uzavírají dvěma způsoby: v segmentu KOBOS a SPAD. KOBOS: je především vhodný pro menší investory a začátečníky, protože se zde dá koupit i jeden kus akcie. Investoři tady vystupují anonymně. SPAD: na tomto trhu se uplatní velcí investoři, obchoduje se zde s daným minimálním množstvím kusů jednotlivé akcie, které se nazývá lot, a ten musí investor koupit nebo prodat celý. A může jít třeba o pět tisíc akcií.

Pro prvotní vstup na domácí trh plně poslouží KOBOS, na stránkách burzy si tedy klikněte na jeho odkaz. V tomto segmentu se začíná obchodovat každý pracovní den v 9.35 hod. a končí v 15.55 hod. To je takzvaná otevřená fáze, v níž může investor reagovat přímo na nabídku nebo poptávku nebo stanovuje sám počet kusů a cenu, za kterou je ochoten obchodovat. K počítači můžete sednout i večer – zadání pokynu je totiž možné kdykoliv, obchodník vaši objednávku umístí na trh hned následující den. Investor si navíc může zvolit platnost objednávky, třeba na pár hodin nebo několik dní. Uzavřená fáze však umožňuje pouze vložení objednávky s časovou platností.

Nevydejte se ze všech peněz

Investovat začněte nejprve s menší částkou; bylo by nerozumné vzít všechny dostupné peníze, nebo si dokonce půjčit. Případný nezdar pak pro vás nebude znamenat existenční potíže. Co je menší a co už větší částka, se nedá určit konkrétně: pro každého to budou jiné peníze. Počítejte však minimálně s 10 tisíci korunami. Akcie zpočátku nakupujte podle burzovního indexu. Je to už vyzkoušené portfolio, které si vytvářejí i zkušení odborníci. Investici sledujte, ale nedělejte obchody příliš často. Nezapomínejte, že poplatky platíte za každou uskutečněnou transakci, tedy jak za nákup, tak prodej, a tato částka je závislá na celkové velikosti obchodu.

Nenechte se strhnout kolotočem burzovních změn. Ceny akcií se neustále mění, ale často je lepší vydržet u původní strategie. Začátečník by se neměl pouštět do příliš velkého rizika, a než se naučí reagovat na nepředvídatelné situace, které přináší investování na burze, měl by se zdržet obchodování z využitím úvěru.

To je způsob obchodování, který využívá pákového efektu. Díky tomu zvyšujete investovanou částku, protože obchodník vám půjčí pro investování další peníze, čímž můžete dosáhnout vyššího zisku. O ten se však rozdělíte s obchodníkem v podobě úroku zaplaceného z půjčených peněz a poplatku za uskutečnění obchodu. Na druhou stranu s větším množstvím peněz peněz vás může potkat i vyšší ztráta, tu však budete muset zaplatit zcela sami.

Prodejte v pravou chvíli

Vytvořením obchodního účtu u online obchodníka získáváte přístup ke svému portfoliu kdykoliv a kdekoliv, kde existuje možnost připojení k internetu. Nepřestávejte sledovat dění na trhu. Možná jste dosáhli zamýšleného zisku a bylo by lépe akcii prodat a mít peníze na účtu. Možná jsou také vaše akcie ve ztrátě: v případě, že investujete vyšší částku, zvažte maximální výši ztráty, kterou jste ochotni nést. Pokud této hranice dosáhnete, akcie raději prodejte. Vyhnete se tak dlouhým hodinám stráveným před obrazovkou a hypnotizování ceny akcie.

Více informací

Burza cenných papírů Praha

www.pse.cz

Komise cenných papírů

www.sec.cz

RM-Systém

www.rmsystem.cz

Středisko cenných papírů

www.scp.cz