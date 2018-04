Internet: jak se doma levně připojit

Zájemci o internet si mohou zvolit tradiční připojení přes telefon nebo přes kabelovou televizi, zvolit pevnou linku či bezdrátové spojení. Do hry velmi razantně vstoupili výhodnými nabídkami také mobilní operátoři. Vybírat je třeba podle kvality a dostupnosti služeb, své by měla říci i peněženka zájemce.



V yznat se v internetové džungli je obtížné

Objektivně porovnat jednotlivé nabídky různých poskytovatelů připojení je skoro nemožné. Nejenže často účtují různé služby, jako je doba připojení či objem přenesených dat, ale také mají různé stupně slev nebo tarifní pásma.

Méně nároční uživatelé mají zřejmě pouze jednu možnost: připojení pomocí telefonu. Při použití tarifu Home Internet a užívání internetu mimo špičku - tedy od 18 do 6 hodin - vyjde díky 13 hodinám zdarma měsíční poplatek na 464 korun. Zákazník si může vybrat, přes kterou firmu bude mít přístup k internetu: například Tiscali, Contactel či Volný. Ale poplatky je stejně potřeba uhradit Českému Telecomu.

Komu nestačí obyčejná telefonní linka, ale potřebuje lepší kvalitu, může vyzkoušet služby ISDN. Za vyšší paušál dostane rychlejší linku, u které se platí stejným způsobem jako za klasický telefon.



M obil je výhodný pro občasné i náruživé uživatele

Kolik ušetříte platbami na dálku oproti operacím na pobočce se dozvíte ZDE .

Internet přes mobilní telefon je zajímavý buď pro ty, kteří ho potřebují jen k občasnému vyzvedávání elektronické pošty, nebo v případě, že zaplatí za telefon více než 1000 korun měsíčně a nemají jiné možnosti připojení, jako například ADSL nebo kabelové či bezdrátové připojení. Při občasných návštěvách internetu vychází spojení přes mobil levněji než při použití telefonní linky, navíc je možnost připojovat se odkudkoli za stejných podmínek.

U současných typů mobilních telefonů se ani rychlost příliš neliší od připojení přes telefonní linku. Oba největší tuzemští mobilní operátoři, Eurotel a T-Mobile, nabízejí neomezený datový paušál za shodných 1219 korun, Oskar o této možnosti dosud neuvažuje.

Pro hodně náročné uživatele, kteří potřebují vysokorychlostní připojení, ale nestačí jim základní nabídka služeb, se možnosti značně rozšiřují. To však také znamená, že budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Jedním z řešení je využít internet přes kabelovou televizi, ale s vyšším tarifem. Tady bývá určitá garance minimální rychlosti a často i spolehlivosti připojení. Podobné je to také u bezdrátového internetu nebo internetu přes ADSL.



M ožnosti výběru závisí i na místě bydliště

Před nejširší škálou možností připojení však stojí obvykle pouze lidé, kteří bydlí ve velkých městech. Ti vybírají z pevné linky, připojení přes mobil, mají možnost zvolit bezdrátové spojení a internet přes kabelovou televizi. V menších městech a na vesnicích je často jedinou variantou telefonní linka.

Společnosti v Česku nabízejí dva druhy účtování - buď měsíční paušál, nebo placení za čas strávený na internetu, případně za objem přenesených dat. Klasickým příkladem druhého způsobu je připojení přes telefonní linku a modem v počítači, kdy zákazník platí za každou minutu strávenou na internetu. Na první pohled paušál nevypadá výhodně: proč platit pevnou částku, když se třeba měsíc nepřipojím? Jiří Peterka, nezávislý internetový konzultant říká: „Vede to k úplně jinému, méně hodnotnému používání internetu. Uživatel se totiž musí strachovat o to, jak dlouho je připojen.“

R ok 2004 bude ve znamení mobilního internetu





Jaké jsou možnosti připojení na internet * telefonní pevnou linkou * mobilním telefonem * ADSL * ISDN * přes rozvod kabelové televize * bezdrátové spojení

Internet přes mobilní telefon už není nezaplatitelným luxusem a stále více lidí využívá pro surfování po internetu právě spojení přes něj. Ale hodí se využití mobilního telefonu pro internet pro každého? Odborník na datové komunikace na serveru Mobil.cz Petr Nachtmann k tomu podotýká: „Internet přes mobilní telefon se vyplatí člověku, který na běžném telefonu má za data vyšší účet než 1000 korun.“ A takových už není málo.

U mobilních operátorů lze volit většinou levnější programy, které mají v základní ceně daný objem dat, a pak dražší, které za vyšší částku umožňují neomezený přístup k internetu. Nižší tarify nabízejí poměrně nízké datové „kredity“ ve výši přibližně 50 MB. Přestože takový kredit není vhodný na intenzivní práci, své uplatnění najde. „Limit 50 MB vystačí na 500-1000 zpravodajských stránek měsíčně, tedy asi 15-30 stránek denně nebo až 10 000 e-mailů měsíčně,“ říká Nachtmann.

Koncem loňského roku vytáhli mobilní operátoři do boje s nabídkou neomezeného přístupu na internet za rozumné peníze. Oba největší operátoři Eurotel i T-Mobile chtějí tímto krokem přetáhnout část zákazníků Českého Telecomu, kteří pevnou linku zachovávají jen kvůli internetu.



S některým mobilem je internet tabu

Většinu zájemců o internet jako první myšlenka napadne použít nějaký starší mobilní telefon. Podmínkou je, aby to byl mobil s podporou datových přenosů GPRS, nejlépe s kódovými schématy CS-3 nebo CS-4, což splňují téměř všechny telefony střední a vyšší třídy, levnější typy většinou ne. Z počátku starší mobil většinou stačí, později zjistí uživatel určité obtíže.

Zajímáte se o akcie? Bližší informace a aktuální zpravodajství naleznete na akcie.idnes.cz .

Telefon se k počítači připojuje buď speciálním kabelem, který seženete v prodejně s mobilní technikou, nebo bezdrátově pomocí Bluetooth. V tom případě je ještě třeba do počítače pořídit speciální kartu za 1000 až 2500 korun. Připojení s Bluetooth má tu výhodu, že telefon není stále spojený s počítačem a dá se s ním i telefonovat.

Pokud se chcete připojovat trvale, bude lepší pořídit speciální GPRS modem, což je vlastně mobilní telefon určený pouze pro datové přenosy. Jeho výhodami jsou hlavně lepší externí anténa a přizpůsobení pro datové přenosy. Také je důležité, že modem je napájen přímo z počítače, nemá tedy akumulátor, který by mohl častým dobíjením trpět, jak je tomu u mobilních telefonů používaných pro datové přenosy.

Speciální GPRS modemy nabízí například Siemens nebo Nokia a pořídíte je za 6000 až 8500 korun. Vyšší pořizovací poplatek se vám však vrátí v podobě spolehlivějšího a často i rychlejšího připojení.



I nternet jen s tarifem

Většinu tarifů určených pro připojení k internetu je možné aktivovat jenom s některým stávajícím tarifem. Zákazník pak ke svému tarifu platí ještě příplatek za skutečné využití internetu. Kdo má zájem hlavně o neomezený internet například u T-Mobile, stačí mu zaplatit některý z nejnižších tarifů, aby mohl vůbec datové služby používat. Skutečná měsíční platba za data tím bohužel vzroste.

U Eurotelu je situace příznivější. DATA Nonstop je možné aktivovat s Tarifem Individual. Tam je jedinou podmínkou odebrání služeb za minimální částku 183 korun, což s DATA Nonstop za 1219 korun zájemce snadno splní.



M obil v zahraničí

Pro toho, kdo často cestuje do zahraničí a potřebuje být stále připojen, je internet přes mobilní telefon ideální. Jemu je určena služba GPRS Roaming - to znamená, že na internet se lze dostat i v zahraničí. Jde vlastně o obdobu klasického roamingu a podobně jako u volání ze zahraničí, i tady jsou ceny příslušně vyšší.

Jaký typ připojení se hodí pro občasného a jaký pro náročného uživatele (a za kolik)? Jaká je aktuální nabídka mobilních operátorů? Za co všechno platíte při datových přenosech? Přečtěte si naše aktuální téma.

Jak se připojujete k internetu? Který typ připojení vám přijde nejvýhodnější? Odpovídají podle vás ceny kvalitě poskytovaných služeb? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.