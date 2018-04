Internet: jaké připojení vybrat do domácnosti?

Zájemce o internet se může rozhodnout pro tradiční připojení přes telefon nebo přes kabelovou televizi, zvolit pevnou linku či bezdrátové spojení, kromě toho se konečně rozběhlo připojení pomocí ADSL a rozhoupali se také zdejší mobilní operátoři. Pro přátele exotiky existují rovněž alternativní spojení, například přes satelit. Volit je dobré nejen podle kvality a dostupnosti služeb, ale i podle finančních možností.

Objektivně porovnat jednotlivé nabídky různých poskytovatelů připojení je skoro nemožné. Nejenže často používají různé způsoby zpoplatnění (např. za dobu připojení, za objem dat), ale také mají různé stupně slev nebo tarifní pásma. Dokonce ani u jednoho operátora nemusí být všechny tarify vytvořené shodně. Třeba Český Telecom udává u některých tarifů minuty zdarma, jinde naopak hovorový kredit.

Každý má jiné nároky

Méně nároční uživatelé, kteří internet využívají jako příležitostný zdroj informací, mají zatím zřejmě pouze jednu možnost: připojení pomocí telefonu. Při použití tarifu Home Internet a užívání internetu pouze mimo špičku - tedy přes noc od 18 do 6 hodin - vyjde díky 13 hodinám zdarma měsíční poplatek na 399 korun, tedy pouze paušál za telefonní stanici.

Zákazník si může vybrat, přes kterou firmu bude mít přístup k internetu, například Tiscali, Contactel či Volný, ale poplatky je potřeba nakonec uhradit Českému Telecomu. Komu nestačí obyčejná telefonní linka, ale potřebuje vyšší kvalitu služeb, může vyzkoušet služby ISDN. Za vyšší měsíční paušál dostane rychlejší linku, u které se platí stejným způsobem jako za klasický telefon.

Českému Telecomu postupně šlapou na paty operátoři mobilní. Pokud jde člověk na internet pouze kvůli vyzvedávání elektronické pošty, nebude příliš od věci ověřit si, zda nebude výhodnější pro tento účel použít mobilní telefon. Při měsíčním objemu dat do 10 megabajtů vychází spojení přes mobilní telefon levněji než při použití telefonní linky. Například při tarifu GPRS Basic u T-Mobile zaplatí klient 370 korun, tedy méně než za už vzpomínaný nejvýhodnější tarif Českého Telecomu Home Internet. U současných typů mobilních telefonů se ani rychlost příliš neliší od připojení přes pevnou telefonní linku. Tarif T-Mobile GPRS Bussines s 50 megabajty dat v ceně vychází velice zajímavě na 734 korun, navíc se zákazník nemusí připojovat pouze z domova, ale lze to i na cestách.

Náročnější uživatelé, kteří prosurfují měsíčně kolem 1000 korun, mají už dost velký výběr. Kromě telefonických spojení je možné využít také internet přes mobil nebo kabelovou televizi. Ale pouze tam, kde to technické podmínky umožňují.

Za rychlost se platí

Pro hodně náročné uživatele, kteří potřebují vysokorychlostní připojení, ale nestačí jim základní nabídka služeb, se možnosti značně rozšiřují. To však také znamená, že budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.Jedním z řešení je využít internet přes kabelovou televizi, ovšem s vyšším tarifem, kde bývá i určitá garance minimální rychlosti a často i spolehlivosti připojení. Podobné je to také u bezdrátového internetu nebo internetu přes ADSL.Nejspolehlivějším řešením může být internet přes pevnou linku, kdy operátor přivede do domu či bytu nebo do firmy připojení zakončené klasickým síťovým rozhraním. Z hlediska spolehlivosti jde o nejlepší možné řešení, jenže také patří k nejdražším. Ceny sice začínají u 6000 korun měsíčně, ale horní hranice je dosti pohyblivá.

Jak si správně vybrat?

„Kéž by byla situace taková, že běžný uživatel může volit čistě podle svých potřeb. Realita je spíše taková, že si vybírá podle toho, co je mu dostupné,“ shrnuje problematiku Jiří Peterka, nezávislý internetový konzultant.

V menších městech a na vesnicích je často jedinou variantou telefonní linka. Na výběr mají lidé pouze mezi různými tarify Českého Telecomu, nebo alternativně připojením přes mobilní telefon - pokud telefonní účet za internet přesáhne 1000 korun. Ve větších městech se mohou domácí uživatelé setkat s nabídkou tří typů služeb - ADSL, bezdrátové spojení a internet přes kabelovou televizi. Jiří Peterka k tomu říká: „Kdybych měl na výběr všechny tři možnosti, volil bych kabel. Ale bohužel většina uživatelů nemá na výběr nic, nebo jen jednu z těchto variant.“

Paušál, nebo placení za čas strávený na internetu?

Společnosti v Česku nabízejí dva druhy účtování - buď měsíční paušál, nebo placení za čas strávený na internetu, případně za objem přenesených dat. Klasickým příkladem druhého způsobu je připojení přes telefonní linku a modem v počítači, kdy zákazník platí za každou minutu strávenou na internetu.



Na první pohled paušál nevypadá příliš výhodně: proč platit pevnou částku, když se třeba měsíc k internetu nepřipojím? Jiří Peterka to vidí trochu jinak: „Vede to k úplně jinému - méně hodnotnému - používání internetu. To znamená, že se uživatel musí strachovat o to, jak dlouho je připojen.“ Jenže, jak už bylo řečeno, vysokorychlostní připojení je zatím přístupné pouze ve větších městech. Navíc tento typ spojení není úplně technicky perfektní, i když s postupem času problémů ubývá.

