Internet pomáhá s přípravou na maturitu

Na internetových stranách věnovaných maturantům se dají nalézt vypracované maturitní otázky, referáty a zpracované studijní okruhy, dá se zjistit, jak maturita probíhá, poradit se s těmi, kteří její úskalí zvládli, a spousta dalších informací a odkazů, které mohou středoškolákům přijít vhod. Zpracované maturitní otázky je každoroční problém všech maturantů. Každý si jej musí vyřešit sám - to znamená dobře se na maturitu připravit. Proto jsou všechny zdroje informací přínosem. I zpracované otázky z jiné školy umístěné na internetu," domnívá se Petr Kyjovský, pedagog Obchodní akademie v Opavě. Vypracované otázky jsou rozděleny podle předmětů. Pokud na stránkách nejsou některá témata k dispozici, většinou naleznete odkazy na jiné adresy. Také se dá využít možnost zveřejnění vlastního konkrétního požadavku a získat potřebnou učební látku od někoho, kdo se stejným nebo podobným učivem již zabýval. Proto je, podle autorů stránek a provozovatelů serverů, dobré s přípravou na maturitu začít co nejdříve.www.maturitniotazky.cz.Od prosince 2001 funguje tato nová strana určená maturantům. Její výhodou je, že zde bude možné vytvořit vlastní seznam maturitních otázek pro každou školu. Studenti, kteří mají podklady a zpracované materiály, mohou vkládat maturitní otázky nebo například referáty do naší databáze,"uvádí Ondřej Soška, spoluautor serveru. Podle školy, kterou navštěvujete, můžete vybírat z otázek, které vás u zkoušky pravděpodobně také čekají. Zatím máme na stranách údaje asi deseti škol ze sedmi českých měst a více než stovku vypracovaných maturitních otázek." Správnost každé otázky zařazené na tento server je podle slov jeho tvůrců kontrolována a popřípadě konzultována s odborníky. Maturitní otázky jsou rozděleny do dvanácti předmětů. Ze široké nabídky však můžete zatím konkrétně použít pouze kompletně vypracované okruhy z češtiny, angličtiny a ekonomie. V účetnictví naleznete pár referátů. V ostatních předmětech jsou buď informace kusé, nebo žádné. Například v biologii je uveden pouze jeden referát o buněčné struktuře. Také dějepis a němčina nabízejí pouze jedno zpracované téma. U každého materiálu se vám objeví čtyři ikonky, se kterými je možné pracovat: texty si můžete buď pouze prohlédnout, nebo stáhnout na disketu, přeposlat e-mailem do vlastní schránky či vytisknout. Podle zakladatelů projektu budou další vkladatelé maturitních otázek a referátů motivováni například soutěžemi o hodnotné ceny apodobně. Vzhledem k tomu, že maturitniotazky.cz vznikly jako podsekce serveru www.vysokeskoly.cz, zájemci zde mohou přijít i k dalším zajímavým informacím. Je zde přehled všech vysokých škol v České republice, možnost získat levnější učebnice a skripta prostřednictvím burzy aj.Pravděpodobně největší server pro maturanty. Uvádí na svých stranách mimo velkého výběru zpracovaných maturitních otázek i další zajímavosti pro středoškolské i vysokoškolské studenty. Například velký výběr referátů, soutěže, různé služby apod. Nabízí zpracované maturitní otázky ze sedmnácti předmětů. Tam, kde nemají vlastní zdroje informací, odkážou vás na jiné internetové strany, kde naleznete potřebné údaje. V zeměpise například na strany časopisů Lidé a Země nebo Koktejl. Velmi využívanou službou na stránce maturita.cz je sekce POMOC!!!. Zde si může každý zájemce o speciální předmět, referát nebo doučování podat inzerát i se zdůrazněním časové naléhavosti své prosby či žádosti. Jediné co k této nouzové inzerci potřebujete je vlastní e-mailová schránka. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o studium na vysokých školách, jsou zde k mání přehledy českých vysokých škol i s některými doplňujícími údaji, např. o přijímacích zkouškách. Strana přišla nedávno s novinkou, kde mimo jiné najdete rady, jak zorganizovat maturitní ples a každá maturitní třída si zde může zdarma uvést údaje o vlastním plese.* www.hyperlink.cz/maturant nabízí maturitní otázky, slohové a seminární práce, referáty, informace o vysokých školách, přijímacích zkouškách, brigádách, krizových a informačních centrech, o studijních výhodách a slevách aj.