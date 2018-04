Internet pro učitele

Publikace vhodná především pro učitele základních a středních škol. Dvaadevadesátistránková brožura nabízí odkazy na odborné texty, metodické a didaktické materiály, učební pomůcky, výukové programy, testy, náměty do výuky, magazíny pro pedagogy, informační servery se školskou tematikou. Cílem autora je podle jeho vlastních slov: "... pomoci vám se v tom nepřeberném množství více či méně kvalitních adres zorientovat a ušetřit čas při jejich hledání." V úvodu knihy se autor věnuje úplným začátečníkům a snaží se jednoduše vysvětlit, co to internet je a jak se dá používat. Jsou zde názorně předvedeny základní funkce internetu a elektronické pošty a popsáno jejich používání. Školské instituce a další adresy důležité pro pedagogy - v této kapitole naleznete odkazy na stránky vládních i soukromých organizací, které mají blízko ke školství. Můžete si zde najít adresu pro vyhledávání vládních nařízení a zákonů, registry škol, důležité dokumenty, školské úřady a další. V magazínech a stránkách věnovaných učitelům najdete tipy na širokou škálu informačních serverů o problémech vzdělávání žáků i učitelů i trávení volného času. Autor je zde rozdělil do čtyř kategorií:- servery s nabídkou zboží a služeb pro školy, které nabízejí ještě něco navíc.Programy využitelné ve výuce můžete hledat za pomoci kapitoly Kde na internetu najdete výukové programy zdarma. Zjistíte, jaké programy je možné stáhnout a získat bezplatně. Najdete tipy na několik předmětů, například matematiku a fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis, jazyky a zahraniční neplacené výukové programy. V další kapitole Kde na internetu najdete placený výukový software nabízí autor přehled, který náš trh nabízí i s bližším popisem, co lze získat. Dále vám autor nabízí pomoc se školní administrativou.Na uvedených stranách najdete programové moduly pro evidenci žáků, tisk vysvědčení, maturitní výkazy, rozvrh, suplování atd. Pravděpodobně nejdůležitější a pro pedagogy nejužitečnější webové adresy jsou k nalezení pod jednotlivými předměty.Internet totiž obsahuje mnoho materiálů a informací, které můžete při výuce využít. Na padesáti stranách publikace se autor věnuje informačním zdrojům pro jednotlivé předměty od českého jazyka až po tělocvik. Najdete zde desítky internetových adres, které mohou zdokonalit a rozšířit vaše vyučování, zjednodušit přípravu a mnohdy i vylepšit vědomosti. V nabídce předmětů je český jazyk a literatura (mj. poradna Ústavu pro jazyk český, maturitní otázky), cizí jazyky (mj. angličtina, němčina, španělština, francouzština, latina, esperanto, arabština) dějepis, historie (antika, stavební slohy, totalitní režimy), matematika (mj. středoškolská matematika, matematická olympiáda), informatika (škola internetu, stránky pro děti), fyzika (školská fyzika, encyklopedie, astronomie), chemie (slavní chemici, chemické olympiády, chemie pro začátečníky, tabulky prvků), zeměpis (encyklopedie, mapy), přírodopis a biologie (savci, hmyz, mineralogie, anatomie člověka), hudební výchova (encyklopedie české hudby, hudební nauka, zpěvníky, nástroje, skladatelé), výtvarná výchova (muzea, galerie), společenské vědy, sexuální výchova (poradna, průvodce pubertou a dospíváním) a tělesná výchova. Na konci publikace najdete odkazy na stránky zabývající se více předměty společně, stránky pro zdravotně postižené a stránky knihoven.