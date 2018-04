Internet: Ušetřete si návštěvu cestovky

Díky internetovým stránkám konkrétního místa i lokality, kam míříte, si můžete udělat představu, jakou kvalitu má ubytování a třeba i naplánovat výlety do okolí. Vypadá to jako idyla: jednoduše a pohodlně najdete pěknou dovolenou. Ano, může to vyjít. Ovšem za předpokladu, že dokážete na síti hledat a pak se s cestovní kanceláří nebo přímo s ubytovatelem obvykle po e-mailu domluvit. Také byste měli dodržovat principy bezpečného placení po internetu, to znamená poslat peníze nejlépe převodem z účtu a na neznámých stránkách nepoužívat k úhradě platební kartu.

Prodejte mi zájezd

Pokud se rozhodnete pro pohodlnější variantu, koupi hotového zájezdu, začněte své pátrání na stránkách tuzemských cestovních kanceláří. Můžete samozřejmě hledat i v nabídce zahraničních cestovek, zde však existují určitá omezení. Pro někoho je to především jazyková bariéra. Dále může být složitější zaplatit, tedy poslat peníze do zahraničí a vyřídit s cizí kanceláří detaily zájezdu nebo případnou reklamaci. Pro využití cizích cestovek může hovořit naopak fakt, že v jejich nabídce se třeba nachází místo pobytu, které se vám nedaří u konkurence v tuzemsku sehnat.

Některé velké zahraniční agentury zprostředkovávající ubytování mají pobočky už i v České republice, takže od nich dostanete informace v rodném jazyce. Mezi ně patří například Holiday Home (www.holiday-home.org/cz/) nebo Interhome (www.interhome.cz/).

Kde a jak hledat?

Začněte pomocí některého z vyhledávačů, třeba www.idnes.cz. Zadejte heslo „cestovní kanceláře“ nebo „on-line vyhledávače zájezdů“ případně „on-line prodejci zájezdů“. V prvním případě se vám objeví stránky jednotlivých cestovních kanceláří s jejich nabídkou. Na většině stránek je možné zájezd přímo objednat. Kancelář vám přijetí e-mailové objednávky zpravidla také e-mailem potvrdí a vystaví zálohovou fakturu.

Ve chvíli, kdy ji uhradíte, zájezd je rezervován. Doplatek pak pošlete ve sjednaném termínu. Pokud budete hledat zájezd pomocí on-line vyhledávače zájezdů, dostanete se na specializované stránky, které soustřeďují nabídku mnoha cestovních kanceláří a agentur. Najdete tu zájezdy podle lokalit soustředěné na jednom místě. Například na stránkách www.zajezdy.cz můžete hledat podle typu pobytu (například poznávací, pobytový, aktivní dovolená a podobně), data odjezdu, země, ceny a typu dopravy. V nabídce jsou i zájezdy na poslední chvíli.

Tvůrcem vlastní dovolené

Pro mnohé je radostí nejen si dovolenou užít, ale sami si ji i naplánovat. Internet je v tomto ohledu velkým pomocníkem. „Dáme na radu přátel nebo příbuzných. Když se jim někde líbí, hledáme pobyt ve stejném místě. Anebo se jen prostě dozvíme z médií, že některé místo stojí za návštěvu a snažíme se naplánovat si zde dovolenou,“ říká Soňa Dostálová, která s manželem využívá služeb cestovních kanceláří zatím jen málo, raději jezdí na vlastní pěst.

Hledání začnou na webových stránkách dané lokality. „Letos nás zajímalo italské Toskánsko, pomocí vyhledávače google.com a yahoo.com jsme si našli oficiální stránky oblasti Toskánsko a z ní jsme pak vybrali místa blízko moře,“ popisuje Soňa Dostálová. Konkrétně měli zájem o některou z agroturistických rezidencí zhruba 20 minut vzdálené od pláže. „Z italské agentury, která pronájem apartmánů zprostředkovává jsme dostali zamítavou odpověď,“ uvádí. „Zadali jsme tedy do vyhledávače název známé turistické oblasti Maremma a objevili stránky s nabídkou několika stovek zemědělských usedlostí,“ popisuje Soňa Dostálová. Věří, že z této nabídky si již vyberou tu správnou.

Loni takto cestovali do rakouských Alp. Předtím kontaktovali rakouskou centrálu cestovního ruchu, která v Česku působí. „Její katalogy nás navedly a pak už nebyl problém se pomocí e-mailu domluvit.“

Plus a minus virtuálních pobytů

Velkou výhodou nabídek na internetu je možnost podívat se alespoň prostřednictvím fotografií, jak vypadá ubytovací místo i jeho okolí. Snímky však musíte brát s určitou rezervou. Barva moře i bazénu na nich obvykle bývá o něco modřejší než ve skutečnosti.

Další vyhledávače najdete na internet

Na webových stránkách cestovních kanceláří i jednotlivých ubytovacích míst je obvykle popsána cena pobytu včetně služeb, které zahrnuje, a naopak těch, které se musí připlácet. Této pasáži je nutné věnovat velkou pozornost. Pokud například bydlíte v apartmánech, je třeba počítat s vratnou kaucí a cenou za závěrečný úklid.

Platit můžete z účtu nebo na poště

Pokud posíláte zálohu nebo doplatek tuzemské cestovní kanceláři nebo majiteli ubytovacího zařízení, problém nebývá. Zaplatit v eurech lze z běžného či žirového korunového konta. Chtějte vědět všechny symboly platby (číslo účtu, variabilní symbol), a pokud budou na faktuře další identifikační symboly, kterým nebudete zcela rozumět, zeptejte se přímo ve vaší bance. Tady vám pomohou vyplnit správně příkaz k úhradě, případně upozorní na chybějící symboly, které bude nutné doplnit.

Například v České spořitelně si za běžnou platbu do 50 tisíc eur naúčtují 220 korun. Peníze lze poslat i poštou, poplatek činí od 90 do 145 korun podle poukazované částky. Používat k placení po internetu kartu je problematické, obzvlášť na stránkách, které neznáte. Vzhledem k možnosti zneužití to odborníci nedoporučují.

Užitečné kontakty

cestovani.idnes.cz

www.zajezdy.cz

www.invia.cz

www.i-dovolena.cz

www.sdovolena.cz

www.nettravel.cz

www.cestovani.cz