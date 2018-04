Internetbanking: Podprůměrní hvězdami!

První bankou, která dokázala, že je možné se vyšplhat z úplného konce až mezi titány v oblasti internetového bankovnictví, je Česká spořitelna. Potvrdil to i náš nedávný test internetového bankovnictví. Jak je tom možné? Byly změny tak zásadní?

Bezesporu ano. Nový internetbanking, který Česká spořitelna uvedla do chodu od 4. listopadu, je mnohem přehlednější, nabízí snazší ovládání a disponuje mnohem širší nápovědou než předchozí verze, která byla vpravdě velice slabá. Klient si nyní může také zvolit způsob zabezpečení pro transakce, což pochopitelně koresponduje s náročností zadávání příkazů. Dříve jste museli bezpodmínečně používat PIN kalkulátor, a to jak pro přihlášení do systému, tak pro každou transakci.

Nyní to funguje tak, že jste nuceni použít PIN kalkulátor pouze v případě, pokud chcete po internetu provést vyšší transakci (standardně nad 50 000 korun). Pro samotné přihlášení vám dnes již postačí zadat pouze klientské číslo a heslo (při prvním přihlášení i číslo smlouvy). Pokud však chcete maximálně zabezpečit všechny transakce, které provedete prostřednictvím internetu, pak prostě jen snížíte limit, od kterého chcete autorizace použít, na nulu. PIN kalkulátor (potvrzení transakce PINem, vygenerovaným z PIN kalkulátoru) je pak nutné použít při každé transakci.

Ve smyslu zabezpečení přišla Česká spořitelna ještě s jednou novinkou. Jde o to, že si nyní můžete přes telefonního bankéře sjednat potvrzení uskutečnění každé aktivní transakce zasláním SMS na váš mobilní telefon. Nemůže se pak stát, že by někdo zneužil váš účet, aniž byste se o tom dozvěděli. Tato služba je zdarma.

Česká spořitelna svůj nový internetbanking plně propojila se službou Servis 24 což znamená velké plus především pro stávající uživatele této služby, protože nyní mohou okamžitě využívat internetové bankovnictví (dříve představoval Servis 24 pouze telefonní bankovnictví, nyní pod tímto názvem naleznete vedle telefonního bankovnictví také internetové bankovnictví).

Raiffeisenbank se řítí kupředu

Další bankou, která se zjevně dala inspirovat kvalitami, které klienti vítají u konkurence, je Raiffeisenbank. Tato banka se v letošním testu internetového bankovnictví propadla až na třetí místo od konce. Možná i tento fakt jí byl jedním z motivačních faktorů pro zdokonalení své služby.

Nová podoba Webkonta, jak se internetová aplikace Raiffeisenbank nazývá, by měla být spuštěna k 9. prosinci letošního roku. Paleta změn, na které se můžeme těšit, bude opravdu široká. Předně již nebude nutné používat k přihlášení do systému přístupový certifikát, což usnadní mobilitu celé služby (snadné přihlášení na různých počítačích).

Zásadní změnu by také měla přinést nová grafická úprava aplikace, která je v původní verzi spíše žalostná. Kompletního přerodu se dočkají i trvalé příkazy, termínované vklady a inkaso, které bude možné nejen zakládat, ale i upravovat a sledovat. Pro zjednodušení a přehlednost si budete moci pojmenovat jednotlivé účty (podobně jako například u služby mojebanka Komerční banky) a sestavit seznam příjemců, což vám usnadní práci. Zjednodušit by se mělo také vyhledávání pohybů na účtu, a to pomocí detailního filtru.

Hledáte další informace o internetbankingu? Pak se určitě podívejte na speciální přílohu internet.idnes.cz Beze změny by ovšem neměla zůstat ani nápověda, která by měla být maximálně efektivní (kromě vysvětlení pojmů či operací by měla nabízet také doporučení a příklady). Pokud vlastníte mobilní telefon se služnou GO, pak vás určitě potěší, že budete moci z Webkonta dobíjet vaši, ale i cizí SIM kartu. A když už jsme u mobilního telefonu, pak nesmíme zapomenout zmínit také možnost potvrzení transakcí SMS zprávami.

Je vidět, že Raiffeisenbank na Webkontu opravdu zapracovala, a tak se máme v prosinci nejspíš na co těšit. Doufejme, že množství nových úprav nebude provedeno na úkor celkové funkčnosti systému.

Jedenáctá v pořadí

Další bankou, která se od 4. listopadu zařadila mezi ty, jež mají ve své nabídce internetové bankovnictví, je Dresdner Bank CZ. Tato banka založila bezpečnost internetového bankovnictví (podobně jako například Komerční banka nebo Živnostenská banka) na certifikaci. To znamená, že když se chcete přihlásit do jejího internetového systému, musíte k tomu použít speciální certifikát, který je nutné si při zřizování služby vygenerovat.

Stejně jako konkurenční produkty, také zde můžete provádět tuzemské i zahraniční platby, řídit své termínované vklady, sledovat všechny své účty v bance (zůstatky, transakční historie) nebo například zadávat povolení k inkasu. Není však možné zřídit trvalý příkaz nebo například SIPO, což je dosti podstatný nedostatek.

Do posledního ledna 2003 banka odbourala poplatek za samotnou službu internetového bankovnictví. Od února za ni zaplatíte 50 korun měsíčně. Pokud vás zajímají další poplatky, pak například za odchozí platbu v rámci ČR nebo za platbu v rámci inkasa zaplatíte 4 Kč za položku. Příchozí platba i zřízení termínovaného vkladu je zdarma.

Dá se říci, že z pohledu na cenové podmínky je internetové bankovnictví Dresdner Bank CZ lepší průměr. Pokud bychom chtěli posoudit kvality tohoto internetového bankovnictví z pohledu na šíři služeb, pak můžeme konstatovat jediné – banka má ještě co dohánět.

Jak jste spokojeni s internetovým bankovnictvím vaší banky? Narazili jste na nějaké nedostatky, které vás od této služby odrazují? Byly byste ochotni kvůli internetbankingu změnit banku? Těšíme se na vaše názory.