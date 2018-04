Internetbanking: Raiffeisenbank a Union banka akcelerují

Raiffeisenbank se v letošním testu internetbankingu umístila až na sedmém místě. Možná, že i tento fakt přispěl určitou měrou k tomu, že se banka na své internetové bankovnictví více zaměřila. Deset tisíc stávajících klientů, kteří tuto službu využívají, tak nyní mohou přivítat vylepšení, a to hned z několika pohledů na službu.

První příznivou změnu lze spatřit již při samotném přihlášení do internetového bankovnictví Raiffeisenbank. Odpadla totiž nutnost na začátku provést a následně používat přístupovou certifikaci. Pro přihlášení do systému teď nepotřebujete nic jiného než uživatelské jméno a heslo. Tím se celý proces přihlášení pochopitelně notně urychlil. Jediná certifikace, která zůstala, je certifikace podpisová. Znamená to, že si musíte na základě registrace na webových stránkách Raiffeisenbank vytvořit soubor, nutný k podepsání každé aktivní operace (zadání příkazů apod.). Webkonto je nyní také mnohem flexibilnější. Banka jej totiž uzpůsobila tak, aby jej bylo možné provozovat na více druzích prohlížečů a operačních systémů.

Významných zlepšení, které lze spatřit v rozšíření škály operací, jež lze nyní provádět přes internet, je celá řada:

trvalé příkazy – nyní máte možnost je kompletně ovládat, měnit, rušit a sledovat

termínované vklady – rovněž kompletní správa (založení, přehled, u opakovaných vkladů pak zvýšení a snížení částky apod.)

SIPO a inkaso – zřízení, zrušení, změny

vyhledávání konkrétních pohybů na účtu – srozumitelný filtr

telefonní a GSM bankovnictví nyní můžete po internetu požádat o zřízení těchto dvou služeb

dobití GO – umožňuje vám dobít jakoukoli GO SIM kartu přímo z vašeho běžného účtu – tato služba bude zdarma, a to v případě všech kanálů přímého bankovnictví

Podstatných změn, kterých si určitě každý všimne na první pohled, jsme se dočkali také z pohledu na design stránek. A bylo již na čase, vždyť grafická úprava původní verze Webkonta byla opravdu žalostná. Nové Webkonto využívá grafiku podobnou webovým stránkám banky – barvy, písmo apod. Součástí inovací jsou také praktické ikony a zkratky.

Co se týče dalších, méně významných novinek, pak možná uvítáte také nabídku potvrzení provedení příkazu nebo přijetí žádosti SMS zprávami (cena služby bude v případě všech kanálů přímého bankovnictví od Nového roku 3 koruny za 1 SMS zprávu). Mezi zajímavé novinky můžeme zařadit také automatické upozornění na chybu včetně zobrazení jejího detailu. Pokud máte rádi maximální přehlednost, určitě vás potěší možnost vytvoření vlastního seznamu příjemců plateb a pojmenování či libovolné seřazení vlastních účtů.

Neměli bychom však zapomenout ani na bezpečnost, které se změny rovněž dotkly. Tentokrát jde o automatické odhlášení po 15 minutách nečinnosti a zkrácení doby platnosti hesla pro přihlášení z 12 na 6 měsíců.

Ani telefonní a GSM bankovnictví nezůstaly beze změny

Pokud hledáte další informace o internetovém bankovnictví, naleznete je v této SPECIÁLNÍ SEKCI.

Z pohledu na rozšíření škály služeb provedla Raiffeisenbank ve svém Callkontu (tak se jmenuje telefonické bankovnictví této banky) podobné změny jako v případě internetového bankovnictví. A tak můžete nyní po telefonu rovněž kompletně spravovat trvalé příkazy, SIPO, inkaso i trvalé vklady. Můžete požádat banku o zřízení služby Webkonto nebo Mobilkonto a od 16. 12. 2002 pak zadávat příkazy k dobití GO SIM karet.

Co se Mobilkonta (GSM bankovnictví Raiffeisenbank) týče, pak mezi nejvýznamnějšími změnami figuruje možnost zadání a zrušení trvalých příkazů, založení termínovaného vkladu a ukončení opakovaného termínovaného vkladu. Stejně jako v předchozích případech, také Mobilkonto vám umožní dobíjet GO SIM karty (opět od 16. 12. 2002).

Také Union banka posiluje internet

Rovněž Union banka vycítila, že je potřeba se na kvalitu internetového bankovnictví více zaměřit. Proto se také od 15. prosince setkáme s novou verzí I-banky (oficiální název internetového bankovnictví Union banky). Na co se můžete těšit? Nejmarkantnější změnou bude nový design I-banky. Banka jej spolu s ovládacími prvky a terminologií sjednotila se svými webovými stránkami. Dosáhla tak větší přehlednosti a srozumitelnosti.

Nová verze I-banky také podporuje větší škálu internetových prohlížečů a operačních systémů, čímž se, stejně jako nová verze internetbankingu Raiffeisenbank, stala dostupnější většímu množství počítačů a tím i uživatelů.

Kromě těchto dvou nejvýznamnějších změn pak můžete očekávat ještě určité drobnější novinky. První z nich potěší klienty, kteří využívají rozlišení práv uživatelů. Ptáte se, oč se jedná? Jde o to, že v případě, že internetové bankovnictví spojené s vaším běžným účtem ovládá ještě někdo další (manželka, děti), máte možnost jej nastavit tak, aby každá transakce, kterou někdo jiný provede musela být vámi potvrzena.Správa uživatelských práv teď bude přehlednější a jednodušší. Nové budou také informace o nepodepsaných platbách.

Dalšími novinkami, která se už ovšem týkají celého spektra klientů, jsou:

nový, srozumitelný filtr pro sledování historie účtu

kalendář určený pro zadávání datumů splatnosti

nové poradenství ve formě „časté otázky a odpovědi“ umístěné v manuálu

Jeden plus a druhý mínus

Pokud bychom chtěli zhodnotit celkovou kvalitu nového internetového bankovnictví Raiffeisenbank, pak je třeba konstatovat, že se zmíněná služba posunula v žebříčku konkurenčních produktů podstatně výše. Větší přehlednost, snazší orientace, více možností v oblasti funkcí – to vše klienty jistě potěší.

Přes to by však Raiffeisenbank neměla polevit a pracovat na dalších možnostech Webkonta. Inspiraci by při tom mohla nalézt u eBanky nebo České spořitelny, které umožňují klientům sledovat a dokonce i ovládat také produkty svých finančních skupin. Řekněte sami, nelíbilo by se vám, kdybyste prostřednictvím Webkonta mohli ovládat také své podílové listy, stavební spoření nebo třeba sledovat stav své hypotéky?

K I-bance - nové verzi internetbankingu Union banky tak přívětiví bohužel být nemůžeme. Je sice pravda, že grafická stránka, která byla bezpochyby výrazným nedostatkem I-banky, se podstatně zlepšila, na druhou stranu však některé funkční nedostatky přetrvaly. Hledání v nápovědě je stále obtížné, s výběrem konstantních a variabilních symbolů se stále ještě nesetkáte. Ani možnost potvrzovat transakce vám I-banka neumožňuje. Pokud se neodhlásíte ze systému a na chvíli se vzdálíte od počítače, snadno si z vašeho účtu někdo pošle peníze na svůj účet. O možnosti ovládat jiné produkty než běžný účet ani nemá smysl mluvit. Zkrátka, Union banka má ještě co dohánět, aby se z posledního místa, na kterém skončila v letošním testu internetového bankovnictví, dostala na nějakou zajímavější pozici.

Jak se vám líbí novinky v přímém bankovnictví zmíněných bank? Myslíte si, že jsou natolik zajímavé, aby přitáhly vaši pozornost? Co se vám na internetovém bankovnictví vaší banky nelíbí? Těšíme se na vaše názory.