Internetbanking: výkladní skříň banky

Elektronické bankovnictví hraje v komunikaci klient – banka stále větší roli. Podle průzkumů se v letošním roce stalo nejužívanějším kanálem internetové bankovnictví, které tak předběhlo dosavadního vítěze - telebanking. Odborníci proto mají za to, že internetové bankovnictví bude brzy do značné míry ovlivňovat vnímání banky. Internetbanking se tak stane novou „výkladní skříní“ banky.

I když rosteme, zaostáváme

Přes neustálý růst však patří Česko stále k zemím s nízkou internetovou penetrací - a tím i nízkým využitím internetbankingu. Čísla hovoří jasně – užití internetového bankovnictví v Česku se pohybuje mezi 10 a 20 %, zatímco průměr EU činí 36 %. Nejvíce přitom internetbanking využívají obyvatelé ve skandinávských zemích, kde míra užití přesahuje 70 %. Využívání internetbankingu také roste s dosaženým vzděláním - více než 45 % uživatelů internetového bankovnictví jsou vysokoškoláci).

Přesto nebo spíše právě proto v Česku rostou objemy transakcí realizovaných přes internet závratným tempem a je očekáván další růst. O výhodách internetu pro práci s financemi se přesvědčuje stále více lidí – dostupnost po čtyřiadvacet hodin denně, možnost zadat příkaz bez stání fronty na pobočce z pohodlí domova jsou jen částí z nich. Další je cena, která ovlivňuje klienty vždy a ve všem – komu by se taky chtělo platit za jeden příkaz zadaný na přepážce 45 korun, které si účtuje největší z českých bank?

Internet je přitom ze všech kanálů přímého bankovnictví nejlevnější – na rozdíl od podání platebního příkazu na přepážce nebo i přes telebanking totiž nevyžaduje lidskou práci. Paušály za využívání internetbankingu se přitom pohybují obvykle kolem třiceti korun měsíčně, v balíčcích pak bývají poskytovány za zvýhodněnou cenu. Platební příkaz do jiné banky pak vyjde nejčastěji na částku kolem čtyř korun.

Slabiny internetu: obavy o bezpečnost

Na druhou stranu se hrstka lidí v letošním roce přesvědčila i o nevýhodách internetu – zejména kauza se zmizelými penězi z účtů Komerční banky a České spořitelny opět rozvířila debaty o bezpečnosti internetbankingu. Obě banky zvýšily bezpečnost svých aplikací o nový, v Česku stále populárnější prvek – jednorázový kód pro autorizaci aktivních operací zasílaný bankou zdarma na mobilní telefon. Stranou nezůstala ani poslední z velkých bank, která v roce 2003 zavedla autorizaci operací jednorázovým SMS klíčem - hodlá standardní zabezpečení posílit ještě letos tím, že nabídne klientům možnost zvolit si SMS klíč i pro přihlášení do aplikace (dosud autentizace přihlášení do aplikace na bázi PIN). Internetové bankovnictví ČSOB a její značky - Poštovní spořitelny - běží na stejné platformě.

V obraně proti útokům na své klienty plánuje zvýšit zabezpečení svého internetbankingu od listopadu i Citibank – klienti budou k přístupu do aplikace potřebovat autentizační klíč – kalkulačku, která generuje pro každou operaci unikátní kód.

Banky se ovšem kromě zvyšování bezpečnosti zabývají i rozšiřováním funkčnosti svých aplikací. Přestože jsou nejvyužívanějšími službami kontrola zůstatku na účtu a příkazy k úhradě, snaží se banky využít internet i pro ovládání nastavení účtu a dodatkových služeb, samostatnou kapitolou je snaha o využití všech produktů finanční skupiny, jejímž je banka členem. Takže kromě zadání platebních příkazů či inkasa a jejich ovládání můžete v různých aplikacích najít možnost sjednat si termínovaný vklad, ale i stavební spoření či investici do podílových fondů

Internetové bankovnictví by přitom mělo být pro klienta uživatelsky přívětivé, tzn. hlavně přehledné, klient by se v něm měl snadno orientovat. Podle konceptu internetbankingu jako výkladní skříně banky jsme tedy nechali desetičlennou porotu složenou z odborníků i laiků ohodnotit snadnost ovládání, funkčnost a celkovou přehlednost internetových aplikací čtrnácti retailových bank v Česku. Porota hodnotila internetové aplikace jako ve škole – od jedničky do pětky (toto hodnocení spolu s náhledy do jednotlivých aplikací naleznete ZDE).

Jejich "známky" jsme pak zahrnuli do celkového hodnocení a po zohlednění dalších faktorů (ceny, bezpečnosti a rozsahu služeb) jsme vyhodnotili vítěze letošního ročníku testu internetbankingu - o tom již naleznete více informací v tomto článku.