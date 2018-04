V Česku se prodá třetina elektroniky on-line, v Itálii jen sedm procent

Z výzkumu agentury GfK vyplývá, že oproti každému třetímu prodanému zboží přes internet v České republice se jich přes e-shopy prodá napříkld v Německu, Velké Británii a Švýcarsku zhruba 20 procent, ve Francii 15 procent a v Itálii dokonce jen necelých sedm procent.

"V prodeji elektroniky nabízíme dokonce lepší služby než Německo či Velká Británie, konkrétně například v logistice. U nás jsou lidé zvyklí, že mohou běžně využít službu "the same day delivery", tedy doručení v den objednávky. V Evropě to ale vůbec není běžnou a pro zákazníky levnou záležitostí. Naše e-shopy umí doručení po Praze v řádech hodin od objednání, a to i na velké výrobky jako pračky, ledničky, televize a podobně," vysvětluje Jiří Navrátil, ředitel online divize Datart International.

Češi utrácejí na internetu víc než Slováci

Průzkum společnosti Cetelem ukázal, že Češi utratí na internetu podstatně více než Slováci. Přitom pravidelný přístup na síť je vyšší na Slovensku - podle agentury GfK a studie z roku 2011 je pravidelně na internetu 79 procent Slováků a 71 procent Čechů. Přesto je v Česku hodnota konverze, tedy změna návštěvníka elektronického obchodu v zákazníka, o 15 až 20 procent vyšší než na Slovensku, kde si drží evropský průměr.

I když v Česku podle průzkumu věří on-line platbám jen 12,1 procenta lidí (na Slovensku je to 17,6 procent), počet plateb přes internet roste. "Ukazuje se, že Češi stále více důvěřují platbám kartou, ať už on-line, nebo prostřednictvím platebních terminálů. Ještě větší popularitě se ale těší platby přes platební brány e-commerce. Zde v posledních letech zaznamenáváme 30procentní meziroční narůst v počtu i objemu transakcí," uvádí Stanislav Šmolík z České spořitelny.

"Dalším významným rozdílem je preference osobního odběru, služby click&collect. Na Slovensku procentuálně více lidí považuje osobní odběr spíše jako rezervaci na prodejně, ne jako závaznou objednávku. U nás je osobní odběr vnímán zrychleně – tedy prodejny jsou chápány jako nejlepší výdejní místa," hodnotí další odlišnosti Jiří Navrátil.

Elektronické platby jsou na vzestupu

Jak se u nás zboží koupené na internetu platí? Dříve byly v kurzu dobírky, dnes už se Češi naučili platit elektronicky, ať už kartou, převodem na účet, nově nyní i prostřednictvím služby PayPal. "Větší částky lidé platí spíše bankovním převodem, většina zákazníků si totiž není jistá limitem na platební kartě," uvádí odborník z Datartu. Ale zároveň zmiňuje, že největší retailová maloobchodní transakce za poslední tři měsíce provedená kartou při dopravě domů měla hodnotu 199 tisíc korun. Zákazník si pořídil nový model 75palcové televize.

Jak bude podle odborníků vypadat situace na českém internetovém trhu za pár let? "Podle současných trendů můžeme usuzovat, že v horizontu příštích tří let vzroste přibližně o 10 procent vyzvednutí zboží na prodejně a placení po internetu v jednotkách procent. To vše na úkor dobírky. Příčiny vidíme v nižší průměrné účtence, kde se lidé nebojí platit stovkové položky, a v rozvoji nehmotného zboží (například elektronické knížky), které ani nejdou zaplatit jinak než on-line. Dále ve vstupu důvěryhodného PayPalu na středoevropský trh a rozvoji mobilních plateb, které zařazujeme do této skupiny," komentuje Jiří Navrátil.