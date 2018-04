Moc přemýšlení někdy škodí, říká internetový podnikatel Pavel Matoušek

Podnikat na internetu chtěl vždycky. Už v patnácti letech zkoušel programovat počítačové hry, později ale zaměřil svou pozornost na internetový byznys. "Lákala mě ta svoboda, že si určím všechno sám. Chtěl jsem být pánem svého času," říká třicetiletý podnikatel, který stál i u zrodu seznamky Ukažse.cz nebo slevového portálu Hyperslevy.cz.

Na AAAPoptávce je teď registrovaných zhruba 250 tisíc firem a poptávek zhruba 120 až 140 tisíc ročně. Jaký vidíte ještě prostor pro další růst?

Měsíčně v systému přibude deset tisíc nových poptávek, kdy zákazníci něco hledají, shánějí. Když si vezmu, kolik je lidí, kteří něco potřebují, a to jen mezi mými kamarády a známými, tak si myslím, že ta čísla lze minimálně zpětinásobit.

Pavel Matoušek (*1983) zakladatel serveru AAAPoptávka.cz, v roce 2012 prodal 70procentní podíl společnosti MAFRA

spoluzakladatel webové seznamky Ukažse.cz a stránek Hyperslevy.cz a Hyperzbozi.cz

vlastní či spoluvlastní weby vouchery.cz, klikniavolej.cz a FDb.cz

působí jako mentor ve společnosti Startup Yard, která pomáhá začínajícím podnikatelům

své postřehy publikuje na blogu skromnykluk.cz

Jak se služba platí?

Poptávající to má zadarmo a vždycky bude mít. Na druhé straně je dodavatel, který platí za registraci fixní roční poplatek zhruba tři tisíce korun. My mu za to posíláme poptávky z jeho oboru. Máme samozřejmě ještě nějaké nadstandardní služby, premium poptávky, které jsou dražší, a tam garantujeme i získání zakázky.

Podle čeho jste tu cenu a tím vlastně i příjmy určoval? Odborným zázemím jste spíš technik než obchodník, měl jste nějaký propočet, nebo to byla spíš střelba od boku?

Cenu služby jsem si před těmi šesti lety, kdy jsem server na trh uváděl, sám stanovil na dva tisíce korun. Byla to cena jedné plné nádrže do auta a říkal jsem si, že to je částka, kterou bude každý podnikatel, který chce získat nové zakázky, ochoten dát. Plus jsem koukal i na přímou a nepřímou konkurenci. Postupem času se cena vyvíjela tak, jak se zvyšovaly ceny na trhu a posunula se o tisícovku výš.

Jak jste vůbec na takovou službu přišel?

Inspirací byla internetová seznamka Ukažse.cz, kterou jsme vymysleli s kamarádem. A když jsme ji prodali, začal jsem přemýšlet, co dál. Řekl jsem si, že když jsem doteď seznamoval lidi, mohl bych seznamovat firmy. Díval jsem se také samozřejmě po podnikatelských záměrech a hledal mezeru na trhu. V zahraničí poptávkové servery fungovaly, ale většinou za provize. U nás už také nějaké byly, ale podle mého názoru ne na vysoké úrovni. Viděl jsem potenciál. Takže tu službu jsem nevymyslel, ale vylepšil. Udělal jsem takové lepší auto, ale nejsem Henry Ford, který auto vymyslel.

Jak dlouho trvalo, než jste projekt spustil?

Tři měsíce jsem o tom přemýšlel, psal jsem si poznámky. Pak jsem si našel programátora, aby mi to udělal, jenže nepracoval podle mých představ. Tak jsem sedl k počítači, nakoupil si energetické drinky a naprogramoval si to celé sám. Dva roky jsem se o server staral sám, pak jsem si přibral lidi. Teď už má AAAPoptávka.cz šedesát zaměstnanců.

Nebyl jste z toho, že najednou musíte delegovat práci na podřízené, nervózní?

Bylo těžké odpoutat se od té dennodenní práce a podívat se na firmu z ptačí perspektivy. Nejtěžší pro mě bylo předat firmu novému řediteli, kterého jsem si našel. Ale díky tomu, že jsem s ním spokojený, tak jsem se s tím snáz smířil. Zase když to klape a máte na to lidi, tak můžete dělat i různé bokovky.

Jako například?

Například v době slevových portálů jsme s kamarádem udělali portál Hyperslevy.cz, který jsme pak prodali jedné mediální skupině.

Poptávkový server jste také prodal, respektive 70procentní podíl, a to společnosti MAFRA...

Běžně projekty dělám tři čtyři roky a pak je prodám a jdu na další. Na poptávce už pracuji šest let, ale pořád mě baví. Nechtěl jsem ji prodat celou, chtěl jsem ji posunout dál. A to je pod mezinárodní mediální skupinou možné.

Byl jste svobodný programátor a teď najednou máte nad sebou šéfy. Nevadí vám to, necítíte se spoutaný?

Je to pro mě nové, musím si zvyknout na to, že některé věci trvají déle, ale baví mě to. Nemohu sice dělat hurá akce, není to už tak, že se ráno vzbudím a udělám to, co zrovna chci, musím víc plánovat, ale je to zajímavé. AAAPoptávka.cz už je rozjetá firma, nepotřebuje "drive" jako nějaký start-up. Potřebuje strategicky směřovat.

S poptávkovým webem jste zkoušel prorazit i na Slovensku a v Polsku…

Na Slovensku se to podařilo – nebyl tam problém s jazykem, s právními věcmi. Už tam máme i kancelář. V Polsku to bylo složitější. Tamější trh byl příliš velký na to, abychom uspokojili jak dodavatele, tak poptávající. Zkusil jsem to, a když jsem viděl, že to moc nejde, tak jsem tam neztrácel energii.

Jednou jste zmínil, že máte rád české uživatele. Proč?

Tady se všichni snaží udělat mezinárodní úspěch. Ale to dokáže ne procento, ale promile firem. Nemám ambice, abych měl firmu v Americe. Chci být místní podnikatel. Myslím si, že je tu dost příležitostí, šance na úspěch je tu dvacetkrát větší než v zahraničí. Zdejší trh znám, rozumím mu, a proto můžu uspět. Český rybník je malý, ale dobrý.

Proč si myslíte, že je vaše AAAPoptávka úspěšná?

Řeším všechno do detailů, dělám to pořádně. V tom to je. Vidím to u svých dalších projektů, kterým nemám čas se věnovat, proto nejsou jedničky ani dvojky na trhu.

Kladete dost důraz i na internetový marketing, máte nějaké zásady, které se vám osvědčily?

Podnikám na internetu, a tak dávám peníze především do on-line reklamy. Dnes už je AAAPoptávka sice vidět i v off-line prostorách, například na billboardech, ale v minulosti šlo 95 procent rozpočtu na on-line reklamu, ať už to byly bannery, nebo PPC kampaně (platba za kliknutí – pozn. red.). Velmi důležité je měřit to, vyhodnotit a nastavit tak, aby se mi to vyplatilo. Těžko něco prodáte někde, kde o to není zájem. Zjišťuji tedy na internetu kanály, které jsou pro ten můj produkt nejlepší, a na ty se zaměřuji. A čím častěji to měříte a vyhodnocujete, tím lépe tu reklamu cílíte. A opět jsme u toho, vyplácí se jít do detailu.

Působíte také jako mentor ve společnosti Startup Yard, která pomáhá začínajícím podnikatelům. Co jim radíte?

Radím jim s produktem, s marketingem a s motivací. Říkám, aby své nápady uskutečnili, aby nad nimi dlouze nepřemýšleli. Z těch pěti věcí, které je napadnou, jedna určitě vyjde. Na začátku moc přemýšlení škodí. Začnete uvažovat o tom, že se to třeba nemusí podařit, a může vás to otrávit natolik, že se do toho ani nepustíte.

Na čem novém teď pracujete?

Zajímá mě oblast Food Delivery, doručování jídel. Už v minulosti jsem měl zájem koupit server, který nabízel rozvozy jídel. Chtěl jsem ho posunout dál a řídit ho. Ale pak mi ho někdo vyfoukl. Teď už se ale něco rýsuje, zatím je to ovšem ještě tajné.