Internetovým obchodům podráží nohy strach z podvodníků a český konzervatismus

Největšími překážkami je kvalita internetových obchodů a mentalita lidí. Na českém internetovém trhu existuje stále mnoho nekvalitních internetových obchodů, které jsou naštěstí postupem času vytlačovány. Bohužel i tak se najde dost zákazníků, kteří se stanou oběťmi těchto "obchodů".

Ceny vedou nad strachem z novot

Další neviditelnou bariérou, stojící provozovatelům e-shopů v cestě, je tradiční nedůvěra k novotám. Češi jsou poměrně konzervativním národem a na velkou část trendů zejména v internetovém obchodování si zvykají mnohem déle než kupující na Západě. Mají daleko menší potřebu zkoušet nové věci a raději pokračují v tom, co je časem prověřené.

Donutit je vyzkoušet novinky je pak především otázkou motivace a následně kvality nabízené služby. Někteří potenciální zákazníci e-shopů se často rozhodují celou řadu měsíců, než se odhodlají k prvnímu nákupu. To, co mnoho lidí nakonec přiměje překonat obavy a objednat si zboží ve specializovaném e-shopu, je rozdíl v ceně, která je často nižší než v kamenném obchodě.

Internetové obchody se ovšem potýkají ještě s řadou jiných, zdánlivě méně významných překážek. I ty však provozování e-shopů citelně komplikují. Chaotické prostředí internetu dává příležitost propagovat své vlastní obchodní aktivity takřka neomezenému počtu lidí. To však paradoxně snižuje možnost prosadit se. Nabídek je zkrátka příliš mnoho a orientovat se v nich vyžaduje od klienta stále větší úsilí. Stejný výrobek totiž na internetu nabízí stovky dalších subjektů. Přestože uživatelé internetu postupně začínají dbát na kvalitu poskytovaných služeb, stále je pro většinu z nich hlavním kritériem ovlivňujícím rozhodování a výběr výrobku cena.

Strašákem jsou podvodní obchodníci a zlomyslnost

A ještě další významný fenomén ztěžuje uplatnění na internetovém trhu – je to extrémně konkurenční prostředí. To by samo o sobě nebylo nic překvapivého, kdyby v tom nesehrávalo roli i nelegální podnikání. Na internetu totiž "vydělává“ řada lidí načerno - bez oprávnění podnikat. Zisky v mnoha případech nedaní, a tak mohou prodávat levněji. Tím současně zvyšují tlak na snižování cen u legálních provozovatelů internetových obchodů a citelně jim tak podrážejí nohy.

Existuje také nemalá řada lidí, kteří si sice zboží objednají, ale nikdy nevyzvednou, a dokonce ani nikdy neměli v úmyslu je koupit. Pro některé je to jistý druh sportu, někdy se jedná o zlomyslnost. Kolegyně například kolegovi z práce objedná přes internet kuchyňský robot a zatímco se její kolega rozčiluje, ona se tím baví. Pro e-shop však tento druh žertíků pochopitelně znamená finanční ztrátu.

Získat zákazníka znamená dobře nalákat a nezklamat

Čím objemnější je nabídka zboží a služeb na internetu, tím větší úsilí musí provozovatelé e-shopů vyvinout, aby se prosadili. Na rozdíl od zahraničí investuje do reklamy sice stále jen zlomek tuzemských internetových obchodů, i tak to pro ně ale znamená další výdaje. Situace na trhu tlačí provozovatele virtuálních obchodů stále více do rozšíření nabídky. A tak se na první pohled zdánlivě levné zřízení solidního internetového obchodu stává v Česku poměrně nákladnou záležitostí.

Jako kterýkoli jiný, je i internetový obchod závislý na službách svých obchodních partnerů, dodavatelů a dopravců. Právě posledně zmínění - dopravci - jsou pro provozovatele e-shopů častým kamenem úrazu. Není totiž nijak výjimečné, že se cesta zásilky kvůli dopravci někdy pořádně zkomplikuje. A to i přesto, že v expedičním oddělení e-shopu zásilku pečlivě připraví, zabalí a vybaví všemi náležitostmi. Paradoxně jsou to ale téměř vždy provozovatelé e-shopů, kteří čelí neoprávněným výtkám za opožděné doručení zboží, poškozený obal, nebo dokonce nevyřízenou objednávku. Dopravci si bohužel neuvědomují, že jediná problematická zásilka často dokáže zákazníka nadlouho odradit od dalších nákupů po internetu.