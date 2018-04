co je...Hledání práce není obvykle záležitost jednoho dne, dost často spíš několika měsíců. Zvlášť u některých pozic musí adepti projít sítem mnoha přijímacích kol. Na začátku je dopis s projevením zájmu o nabízené místo a životopis. Pokud je vyzván uchazeč k další schůzce, je to částečný důvod k radosti - prošel základní selekcí budoucího zaměstnavatele, přichází v úvahu jako kandidát na nabízené místo a čeká ho interview, to znamená přijímací pohovor. Na pozvání k němu je slušné zareagovat a písemně, telefonicky či mailem schůzku potvrdit. Před interview je dobré věnovat nějaký čas domácí přípravě. Měla by mimo jiné spočívat v pročtení již odeslaných osobních materiálů. Na údaje z životopisu přijde u přijímacího řízení obvykle řeč uchazeč je například vyzván, aby podrobněji pohovořil o své předcházející pracovní karieře. Vyplatí se získat také alespoň základní informace o budoucím zaměstnavateli. Působí dobře, když sám uchazeč může položit otázku, týkající se třeba dalších perspektiv podniku. Další otázky, které se dají očekávat se budou týkat osobních zálib či dalších odborných znalostí. Celá domácí připrava by byla k ničemu, kdyby na pohovor nepřišel uchazeč v čistém oblečení a s upravenými vlasy.