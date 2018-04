Intuice vám může pomoci i v práci, říká psycholog

Intuice = trochu magie, trochu nadání, ale vždy neuchopitelná schopnost jedince. Jedni přísahají, že jejich intuice se nikdy nemýlí, druzí to považují za nesmysl a nevěří ničemu bez důkazů.

Intuice je funkce mozku

Nejprve musím zklamat všechny, kdo řadí intuici do oblasti kouzel a parapsychologických jevů. Je funkcí mozku a díky magnetické rezonanci dnes dokonce víme, které oblasti mozku aktivuje. Co nevíme, je to, jak přesně schopnost předvídat funguje. Je jasné, že k nám promlouvá jinak než běžné myšlení. V podvědomí pracuje na nějakém problému, ale vám nedává výstup v podobě myšlenek, ale pocitů. Představte si to jako situaci, kdy jedete městem domů. Skoro ani nevíte, kterou ulicí projíždíte, protože cestu dobře znáte. A najednou máte pocit, že něco není v pořádku. Zpozorníte a začnete se kolem sebe rozhlížet. A náhle si uvědomíte, že skončila oprava silnice.

Podobně samozřejmě funguje i ve složitějších případech. Obrovská kapacita mozku nabízí možnost zpracovávat i velmi komplexní problémy. Třeba máte intuici při posuzování druhých. Určitě si vybavíte situaci, kdy jste z někoho "neměli dobrý pocit" a pak se ukázalo, že to je skutečně problémový člověk. Jenže přiznejte si poctivě, nebylo to i opačně? Nestalo se vám, že jste se mýlili?

Pokud Středoevropana vychovaného ve městě postavíte na křižovatku v Praze, Vídni či Budapešti a zeptáte se ho, kde je nejbližší restaurace, intuitivně se vydá správným směrem. Je přitom jedno, že je v městě poprvé. Když do stejné situace postavíte domorodce z Papuy-Nové Guiney, pravděpodobně se vydá nesprávně. Ale zkuste intuici hocha ze Žižkova využít při hledání cesty v pralese. Jednoduše řečeno, zkušenosti přinášejí schopnost využít určitého "mustru" pro intuici.

Věřte, ale ověřte

Velmi hezky o tom mluví v jednom svém eseji Zdeněk Matějček, který po čtyřicetileté praxi dětského psychologa dokázal intuitivně diagnostikovat potíže dítěte už "ve dveřích" ordinace. Ale zároveň upozorňuje, že ani tak se na svou intuici nikdy nespolehl jako na jediné měřítko a pokaždé udělal poctivou diagnostiku. A i když to byly vzácné případy, přece jen byl někdy překvapen, jak moc se jeho předvídavost mýlila. Zdůvodnění je jasné: šlo o tak originální případ, že zkušenostní model intuice jednoduše nefungoval.

Kromě zkušeností potřebujete pro dobrou intuici také dostatečnou představivost a přiměřené sebevědomí. Bez představivosti mozek nepropojí podobné situace, a tak vám intuice nemá jak napovědět. Malé sebevědomí pak vede často k nedůvěře ve vlastní intuici.

Intuice může v mnoha případech pomoci, ale musíte ji umět správně používat. Jednoduché pravidlo říká, máte-li z něčeho špatný pocit, zastavte se a přemýšlejte, co je špatně. Naopak, máte-li z něčeho dobrý pocit, udělejte to a pak jen ověřte, jestli to funguje. Používejte svou intuici jako důležitý poradní hlas, ale vždy přizvěte také rozum, logiku a důkazy. Je to cesta, jak více využívat kapacitu vašeho mozku.

Text je ukázkou z připravované knihy psychologa Tomáše Vašáka s názvem Jak se nezbláznit.